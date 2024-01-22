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Приговор Треповой, обвиняемой в теракте в Петербурге, огласят 25 января - РИА Новости, 22.01.2024
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10:41 22.01.2024 (обновлено: 11:05 22.01.2024)
https://ria.ru/20240122/trepova-1922715914.html
Приговор Треповой, обвиняемой в теракте в Петербурге, огласят 25 января
Приговор Треповой, обвиняемой в теракте в Петербурге, огласят 25 января - РИА Новости, 22.01.2024
Приговор Треповой, обвиняемой в теракте в Петербурге, огласят 25 января
Приговор обвиняемой в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), Дарьи Треповой и укрывавшего ее после Дмитрия Касинцева... РИА Новости, 22.01.2024
2024-01-22T10:41
2024-01-22T11:05
происшествия
санкт-петербург
взрыв в кафе в петербурге
дарья трепова
владлен татарский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Приговор обвиняемой в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), Дарьи Треповой и укрывавшего ее после Дмитрия Касинцева огласят 25 января, объявил председательствующий судья Второго западного окружного военного суда на выездном заседании в Петербурге Тимур Жидков."Оглашение приговора здесь же 25 января в 15 часов", - объявил Жидков.Трепова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, значительный имущественный ущерб, а также наступление иных тяжких последствий), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств, совершенные организованной группой), части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Свою вину она признает частично по ч.4 ст.327 УК РФ.В последнем слове Трепова принесла извинения потерпевшим, а также попросила отправить дело на доследование, так как она по-прежнему утверждает, что была уверена, что в статуэтке прослушивающее устройство и ее "совесть чиста перед Богом".Гособвинитель в прениях просила назначить Треповой наказание в виде 28 лет лишения свободы по совокупности преступлений и штраф в 800 тысяч рублей. Защита Треповой просит ее по статьям 222.1 УК РФ и 205 УК РФ оправдать, а по статье 327 УК РФ назначить наказание не больше того срока, что она уже провела в СИЗО.Укрывавшему ее после взрыва Дмитрию Касинцеву, который также оказался на скамье подсудимых, обвинение просит приговорить к 1 году 10 месяцев колонии общего режима. Адвокат просит переквалифицировать его действия по статье 205.6 (несообщение о преступлении) УК РФ и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
https://ria.ru/20240116/trepova-1921729297.html
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происшествия, санкт-петербург, взрыв в кафе в петербурге, дарья трепова, владлен татарский
Происшествия, Санкт-Петербург, Взрыв в кафе в Петербурге, Дарья Трепова, Владлен Татарский
Приговор Треповой, обвиняемой в теракте в Петербурге, огласят 25 января

Приговор Треповой, обвиняемой в теракте в петербургском кафе, огласят 25 января

© МВД РоссииДарья Трепова
Дарья Трепова
© МВД России
Дарья Трепова. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Приговор обвиняемой в теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), Дарьи Треповой и укрывавшего ее после Дмитрия Касинцева огласят 25 января, объявил председательствующий судья Второго западного окружного военного суда на выездном заседании в Петербурге Тимур Жидков.
"Оглашение приговора здесь же 25 января в 15 часов", - объявил Жидков.
Трепова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, значительный имущественный ущерб, а также наступление иных тяжких последствий), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств, совершенные организованной группой), части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Свою вину она признает частично по ч.4 ст.327 УК РФ.
В последнем слове Трепова принесла извинения потерпевшим, а также попросила отправить дело на доследование, так как она по-прежнему утверждает, что была уверена, что в статуэтке прослушивающее устройство и ее "совесть чиста перед Богом".
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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16 января, 20:46
Гособвинитель в прениях просила назначить Треповой наказание в виде 28 лет лишения свободы по совокупности преступлений и штраф в 800 тысяч рублей. Защита Треповой просит ее по статьям 222.1 УК РФ и 205 УК РФ оправдать, а по статье 327 УК РФ назначить наказание не больше того срока, что она уже провела в СИЗО.
Укрывавшему ее после взрыва Дмитрию Касинцеву, который также оказался на скамье подсудимых, обвинение просит приговорить к 1 году 10 месяцев колонии общего режима. Адвокат просит переквалифицировать его действия по статье 205.6 (несообщение о преступлении) УК РФ и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Дарья Трепова в суде - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
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ПроисшествияСанкт-ПетербургВзрыв в кафе в ПетербургеДарья ТреповаВладлен Татарский
 
 
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