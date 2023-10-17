https://ria.ru/20231017/tatarskiy-1903300852.html

Дело о теракте в кафе, где погиб военкор Татарский, направили в суд

Дело о теракте в кафе, где погиб военкор Татарский, направили в суд - РИА Новости, 17.10.2023

Дело о теракте в кафе, где погиб военкор Татарский, направили в суд

Генпрокуратура направила в суд дело о теракте в петербургском кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:56

2023-10-17T12:56

2023-10-17T15:18

происшествия

россия

санкт-петербург

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Генпрокуратура направила в суд дело о теракте в петербургском кафе, при котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщила пресс-служба ведомства."В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева. <...> После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", — указали в Генпрокуратуре.Трепову обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 205 УК (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, значительный имущественный ущерб, а также наступление иных тяжких последствий), части 4 статьи 222.1 УК (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств, совершенные организованной группой), части 4 статьи 327 УК (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления).Касинцеву предъявили обвинение по части 2 статьи 316 УК (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). По версии следствия, Трепова вошла в состав группы для совершения теракта с целью дестабилизировать органы госвласти и вынудить завершить спецоперацию. Согласно отведенной роли и разработанной легенде, злоумышленница, представляясь чужим именем, неоднократно посещала патриотические мероприятия с участием военкора и блогера Максима Фомина, чтобы войти к нему в доверие.Во время очередной встречи, состоявшейся 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга, Трепова вручила Фомину замаскированное под видом статуэтки самодельное взрывное устройство. При подрыве военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы. В тот же день Трепова, скрываясь от правоохранителей, прибыла в квартиру Касинцева, который, зная о ее причастности к взрыву, укрывал обвиняемую вплоть до обнаружения и задержания. Расследование против соучастников Треповой продолжается. Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Во время мероприятия взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. Второй непосредственный участник подготовки теракта — член диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Юрий Денисов*, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков*.Денисова* и Попкова* объявили в розыск. Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова*** и Ивана Жданова*** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".Как сообщал в июле в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин, Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе. По ее словам, она думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Но следствию удалось установить, что на самом деле злоумышленница знала о взрывчатке.Президент Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом Мужества.* Физические лица, внесенные в перечень террористов.** Запрещенная организация, выполняющая функции иноагента в России.*** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230915/terakt-1896396530.html

https://ria.ru/20230825/trepova-1892173653.html

https://ria.ru/20230730/aktivist-1887241380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, санкт-петербург, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге, генеральная прокуратура рф