Обвинение запросило почти два года укрывателю Треповой
Обвинение запросило почти два года Касинцеву, укрывавшему Трепову после теракта
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаДмитрий Касинцев, в квартире которого, по данным СМИ, пряталась Дарья Трепова
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Дмитрий Касинцев, в квартире которого, по данным СМИ, пряталась Дарья Трепова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Преподавателю Дмитрию Касинцеву, укрывавшему у себя Дарью Трепову после теракта, обвинение просит назначить 1 год 10 месяцев колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Назначить наказание Касинцеву - 1 год 10 месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказала гособвинитель в прениях сторон.
В ходе творческой встречи с военкором Владленом Татарским (Максим Фомин), состоявшейся 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Петербурге, Трепова вручила Фомину замаскированное под видом статуэтки самодельное взрывное устройство. В результате подрыва военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили различные травмы.
По версии следствия, в тот же день Трепова, скрываясь от правоохранителей, прибыла в квартиру Касинцева, который укрывал ее, зная о причастности девушки к взрыву. Она была обнаружена у него 3 апреля сотрудниками правоохранительных органов, которые совершали обход дома. Сам Касинцев на суде утверждал, что не обратился в полицию, так как боялся за свою жизнь и жизнь своих близких.