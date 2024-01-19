https://ria.ru/20240119/kasintsev-1922351667.html

Обвинение запросило почти два года укрывателю Треповой

Обвинение запросило почти два года укрывателю Треповой - РИА Новости, 19.01.2024

Обвинение запросило почти два года укрывателю Треповой

Преподавателю Дмитрию Касинцеву, укрывавшему у себя Дарью Трепову после теракта, обвинение просит назначить 1 год 10 месяцев колонии общего режима, передает... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:51

2024-01-19T14:51

2024-01-19T14:51

происшествия

санкт-петербург

дарья трепова

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Преподавателю Дмитрию Касинцеву, укрывавшему у себя Дарью Трепову после теракта, обвинение просит назначить 1 год 10 месяцев колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить наказание Касинцеву - 1 год 10 месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказала гособвинитель в прениях сторон. В ходе творческой встречи с военкором Владленом Татарским (Максим Фомин), состоявшейся 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Петербурге, Трепова вручила Фомину замаскированное под видом статуэтки самодельное взрывное устройство. В результате подрыва военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили различные травмы. По версии следствия, в тот же день Трепова, скрываясь от правоохранителей, прибыла в квартиру Касинцева, который укрывал ее, зная о причастности девушки к взрыву. Она была обнаружена у него 3 апреля сотрудниками правоохранительных органов, которые совершали обход дома. Сам Касинцев на суде утверждал, что не обратился в полицию, так как боялся за свою жизнь и жизнь своих близких.

https://ria.ru/20240119/trepova-1922346458.html

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происшествия, санкт-петербург, дарья трепова, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге