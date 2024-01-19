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Обвинение запросило почти два года укрывателю Треповой - РИА Новости, 19.01.2024
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14:51 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/kasintsev-1922351667.html
Обвинение запросило почти два года укрывателю Треповой
Обвинение запросило почти два года укрывателю Треповой - РИА Новости, 19.01.2024
Обвинение запросило почти два года укрывателю Треповой
Преподавателю Дмитрию Касинцеву, укрывавшему у себя Дарью Трепову после теракта, обвинение просит назначить 1 год 10 месяцев колонии общего режима, передает... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:51
2024-01-19T14:51
происшествия
санкт-петербург
дарья трепова
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Преподавателю Дмитрию Касинцеву, укрывавшему у себя Дарью Трепову после теракта, обвинение просит назначить 1 год 10 месяцев колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить наказание Касинцеву - 1 год 10 месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказала гособвинитель в прениях сторон. В ходе творческой встречи с военкором Владленом Татарским (Максим Фомин), состоявшейся 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Петербурге, Трепова вручила Фомину замаскированное под видом статуэтки самодельное взрывное устройство. В результате подрыва военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили различные травмы. По версии следствия, в тот же день Трепова, скрываясь от правоохранителей, прибыла в квартиру Касинцева, который укрывал ее, зная о причастности девушки к взрыву. Она была обнаружена у него 3 апреля сотрудниками правоохранительных органов, которые совершали обход дома. Сам Касинцев на суде утверждал, что не обратился в полицию, так как боялся за свою жизнь и жизнь своих близких.
https://ria.ru/20240119/trepova-1922346458.html
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происшествия, санкт-петербург, дарья трепова, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Дарья Трепова, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге
Обвинение запросило почти два года укрывателю Треповой

Обвинение запросило почти два года Касинцеву, укрывавшему Трепову после теракта

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаДмитрий Касинцев, в квартире которого, по данным СМИ, пряталась Дарья Трепова
Дмитрий Касинцев, в квартире которого, по данным СМИ, пряталась Дарья Трепова - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Дмитрий Касинцев, в квартире которого, по данным СМИ, пряталась Дарья Трепова
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Преподавателю Дмитрию Касинцеву, укрывавшему у себя Дарью Трепову после теракта, обвинение просит назначить 1 год 10 месяцев колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Назначить наказание Касинцеву - 1 год 10 месяцев в исправительной колонии общего режима", - сказала гособвинитель в прениях сторон.
В ходе творческой встречи с военкором Владленом Татарским (Максим Фомин), состоявшейся 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Петербурге, Трепова вручила Фомину замаскированное под видом статуэтки самодельное взрывное устройство. В результате подрыва военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили различные травмы.
По версии следствия, в тот же день Трепова, скрываясь от правоохранителей, прибыла в квартиру Касинцева, который укрывал ее, зная о причастности девушки к взрыву. Она была обнаружена у него 3 апреля сотрудниками правоохранительных органов, которые совершали обход дома. Сам Касинцев на суде утверждал, что не обратился в полицию, так как боялся за свою жизнь и жизнь своих близких.
Дарья Трепова в суде - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Обвинение запросило для Треповой 28 лет колонии
14:31
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургДарья ТреповаВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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