https://ria.ru/20231010/tatarskiy-1901675566.html

СК завершил уголовное дело о теракте, в котором погиб Владлен Татарский

СК завершил уголовное дело о теракте, в котором погиб Владлен Татарский - РИА Новости, 10.10.2023

СК завершил уголовное дело о теракте, в котором погиб Владлен Татарский

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.10.2023

2023-10-10T10:36

2023-10-10T10:36

2023-10-10T12:15

происшествия

россия

владлен татарский

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский, сообщили в пресс-службе ведомства."Завершено расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой, обвиняемой в <...> "террористическом акте, совершенном орггруппой, повлекшем причинение смерти человеку", "незаконном обороте взрывчатки, совершенном орггруппой" и "использовании заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление", — сказали в СК.Уголовное дело с обвинительным заключением передали для направления в суд.В СК добавили, что к уголовной ответственности за укрывательство особо тяжкого преступления привлекли также Дмитрия Касинцева. Мужчина скрывал Трепову в своей квартире после теракта.Как установило следствие, теракт длительное время готовили на территории Украины противники проведения российской спецоперации в республике."Теракт был организован с целью устрашения населения и побуждения к отказу от взглядов, одобряющих цели и задачи СВО, а также дискредитации деятельности органов государственной власти России", — подчеркнули в СК.В ведомстве добавили, что продолжают расследование против объявленных в международный розыск и заочно арестованных организаторов теракта — гражданина Украины Юрия Денисова*, проживающего на Украине журналиста Романа Попкова* и других причастных к совершению преступления лиц.Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Во время мероприятия взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему Дарьей Треповой статуэтку. Второй непосредственный участник подготовки теракта — член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов*, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его под гипсовый бюст военкора. Подготовкой теракта руководил журналист Роман Попков*.Кроме того, по данным ФСБ, Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"** Леонида Волкова*** и Ивана Жданова*** о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя "любыми доступными способами".Как сообщал в июле в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастыркин, Трепова пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе. По ее словам, она думала, что в статуэтке находится устройство для слежения. Но следствию удалось установить, что на самом деле злоумышленница знала о взрывчатке.Президент Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом Мужества.*Физические лица, внесенные в перечень террористов.**Запрещенная организация, выполняющая функции иноагента в России.***Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230929/ugrozy-1899486940.html

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, владлен татарский, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в кафе в петербурге