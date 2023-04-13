Петербуржца, у которого пряталась Трепова, отправили под домашний арест
Петербуржца Касинцева, в квартире которого задержали Трепову, отправили под домашний арест
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаДмитрий Касинцев, в квартире которого, по данным СМИ, пряталась Дарья Трепова
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Дмитрий Касинцев, в квартире которого, по данным СМИ, пряталась Дарья Трепова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Мужчина, у которого, по данным СМИ, укрывалась обвиняемая в теракте Дарья Трепова, отправлен под домашний арест до 10 июня за то, что не рассказал о преступлении, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Ранее СМИ сообщали, что Трепова была задержана в Петербурге на улице Федора Абрамова в квартире Дмитрия Касинцева, который знает ее мужа Дмитрия Рылова.
"Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следствия, огласил постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Касинцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ, сроком по 10.06.2023", - говорится в сообщении пресс-службы судов. Заседание прошло в закрытом режиме. По статье "несообщение о преступлении" фигуранту максимально может грозить до года лишения свободы.
Как огласила судья, меру пресечения Касинцев будет отбывать в квартире, расположенной на улице Федора Абрамова, дом 7.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ). За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом