https://ria.ru/20230413/trepova-1865059040.html

Петербуржца, у которого пряталась Трепова, отправили под домашний арест

Петербуржца, у которого пряталась Трепова, отправили под домашний арест - РИА Новости, 13.04.2023

Петербуржца, у которого пряталась Трепова, отправили под домашний арест

Мужчина, у которого, по данным СМИ, укрывалась обвиняемая в теракте Дарья Трепова, отправлен под домашний арест до 10 июня за то, что не рассказал о... РИА Новости, 13.04.2023

2023-04-13T14:42

2023-04-13T14:42

2023-04-13T14:56

происшествия

санкт-петербург

россия

взрыв в кафе в петербурге

владлен татарский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Мужчина, у которого, по данным СМИ, укрывалась обвиняемая в теракте Дарья Трепова, отправлен под домашний арест до 10 июня за то, что не рассказал о преступлении, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Ранее СМИ сообщали, что Трепова была задержана в Петербурге на улице Федора Абрамова в квартире Дмитрия Касинцева, который знает ее мужа Дмитрия Рылова. "Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следствия, огласил постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Касинцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ, сроком по 10.06.2023", - говорится в сообщении пресс-службы судов. Заседание прошло в закрытом режиме. По статье "несообщение о преступлении" фигуранту максимально может грозить до года лишения свободы. Как огласила судья, меру пресечения Касинцев будет отбывать в квартире, расположенной на улице Федора Абрамова, дом 7. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ). За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

https://ria.ru/20230409/terror-1863878901.html

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, россия, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский