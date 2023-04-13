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Петербуржца, у которого пряталась Трепова, отправили под домашний арест - РИА Новости, 13.04.2023
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14:42 13.04.2023 (обновлено: 14:56 13.04.2023)
https://ria.ru/20230413/trepova-1865059040.html
Петербуржца, у которого пряталась Трепова, отправили под домашний арест
Петербуржца, у которого пряталась Трепова, отправили под домашний арест - РИА Новости, 13.04.2023
Петербуржца, у которого пряталась Трепова, отправили под домашний арест
Мужчина, у которого, по данным СМИ, укрывалась обвиняемая в теракте Дарья Трепова, отправлен под домашний арест до 10 июня за то, что не рассказал о... РИА Новости, 13.04.2023
2023-04-13T14:42
2023-04-13T14:56
происшествия
санкт-петербург
россия
взрыв в кафе в петербурге
владлен татарский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Мужчина, у которого, по данным СМИ, укрывалась обвиняемая в теракте Дарья Трепова, отправлен под домашний арест до 10 июня за то, что не рассказал о преступлении, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Ранее СМИ сообщали, что Трепова была задержана в Петербурге на улице Федора Абрамова в квартире Дмитрия Касинцева, который знает ее мужа Дмитрия Рылова. "Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следствия, огласил постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Касинцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ, сроком по 10.06.2023", - говорится в сообщении пресс-службы судов. Заседание прошло в закрытом режиме. По статье "несообщение о преступлении" фигуранту максимально может грозить до года лишения свободы. Как огласила судья, меру пресечения Касинцев будет отбывать в квартире, расположенной на улице Федора Абрамова, дом 7. Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ). За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
https://ria.ru/20230409/terror-1863878901.html
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, взрыв в кафе в петербурге, владлен татарский
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Взрыв в кафе в Петербурге, Владлен Татарский
Петербуржца, у которого пряталась Трепова, отправили под домашний арест

Петербуржца Касинцева, в квартире которого задержали Трепову, отправили под домашний арест

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаДмитрий Касинцев, в квартире которого, по данным СМИ, пряталась Дарья Трепова
Дмитрий Касинцев, в квартире которого, по данным СМИ, пряталась Дарья Трепова - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Дмитрий Касинцев, в квартире которого, по данным СМИ, пряталась Дарья Трепова
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Мужчина, у которого, по данным СМИ, укрывалась обвиняемая в теракте Дарья Трепова, отправлен под домашний арест до 10 июня за то, что не рассказал о преступлении, следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Ранее СМИ сообщали, что Трепова была задержана в Петербурге на улице Федора Абрамова в квартире Дмитрия Касинцева, который знает ее мужа Дмитрия Рылова.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
Киев ступил на путь террора. Москва больше не может ждать
9 апреля, 08:00
"Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга, удовлетворив ходатайство следствия, огласил постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Дмитрия Касинцева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ, сроком по 10.06.2023", - говорится в сообщении пресс-службы судов. Заседание прошло в закрытом режиме. По статье "несообщение о преступлении" фигуранту максимально может грозить до года лишения свободы.
Как огласила судья, меру пресечения Касинцев будет отбывать в квартире, расположенной на улице Федора Абрамова, дом 7.
Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) погиб 2 апреля на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - взорвалась бомба, вмонтированная в подаренную ему статуэтку. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова. По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального (организация признана иностранным агентом и запрещена в РФ). За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, президент РФ Владимир Путин наградил Татарского орденом Мужества (посмертно).
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский
2 апреля, 23:15
 
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