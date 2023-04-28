https://ria.ru/20230428/ekstremizm-1868410779.html

Дарью Трепову внесли в перечень экстремистов и террористов

Дарью Трепову внесли в перечень экстремистов и террористов - РИА Новости, 28.04.2023

Дарью Трепову внесли в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов Дарью Трепову, фигурантку дела о теракте, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Обновленный... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T12:10

2023-04-28T12:10

2023-04-28T13:12

санкт-петербург

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

безопасность

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов Дарью Трепову, фигурантку дела о теракте, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.В списке также значится Юрий Денисов, второй непосредственный участник подготовки теракта.Людям и организациям, попавшим в реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Взрыв в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел вечером 2 апреля. В это время там проходила встреча с известным военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Судя по видеозаписям, взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила Трепова. Журналист погиб, более 30 человек получили ранения.Трепову задержали на следующий день. На допросе она подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет. По данным ФСБ, замаскированное под гипсовый бюст взрывное устройство девушке передал через экспресс-доставку член диверсионно-террористической группы Юрий Денисов, гражданин Украины. ФСБ также отмечает, что Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* вести подрывную деятельность с целью изменения конституционного строя в России "любыми доступными способами".Трепову арестовали на два месяца, 24 апреля Мосгорсуд признал арест законным. Максимальное наказание по статье о теракте — пожизненное лишение свободы.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

https://ria.ru/20230424/arest-1867318024.html

https://ria.ru/20230413/trepova-1865059040.html

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность