https://ria.ru/20230428/ekstremizm-1868410779.html
Дарью Трепову внесли в перечень экстремистов и террористов
Дарью Трепову внесли в перечень экстремистов и террористов - РИА Новости, 28.04.2023
Дарью Трепову внесли в перечень экстремистов и террористов
Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов Дарью Трепову, фигурантку дела о теракте, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Обновленный... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T12:10
2023-04-28T12:10
2023-04-28T13:12
санкт-петербург
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
безопасность
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов Дарью Трепову, фигурантку дела о теракте, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.В списке также значится Юрий Денисов, второй непосредственный участник подготовки теракта.Людям и организациям, попавшим в реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Взрыв в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел вечером 2 апреля. В это время там проходила встреча с известным военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Судя по видеозаписям, взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила Трепова. Журналист погиб, более 30 человек получили ранения.Трепову задержали на следующий день. На допросе она подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет. По данным ФСБ, замаскированное под гипсовый бюст взрывное устройство девушке передал через экспресс-доставку член диверсионно-террористической группы Юрий Денисов, гражданин Украины. ФСБ также отмечает, что Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* вести подрывную деятельность с целью изменения конституционного строя в России "любыми доступными способами".Трепову арестовали на два месяца, 24 апреля Мосгорсуд признал арест законным. Максимальное наказание по статье о теракте — пожизненное лишение свободы.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20230424/arest-1867318024.html
https://ria.ru/20230413/trepova-1865059040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), безопасность
Санкт-Петербург, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Безопасность
Дарью Трепову внесли в перечень экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в перечень экстремистов и террористов
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Росфинмониторинг включил в реестр террористов и экстремистов Дарью Трепову, фигурантку дела о теракте, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Обновленный перечень
опубликован на сайте ведомства.
В списке также значится Юрий Денисов, второй непосредственный участник подготовки теракта.
Мосгорсуд признал арест Дарьи Треповой законным
Людям и организациям, попавшим в реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Взрыв в "Стрит-баре" на Университетской набережной Петербурга прогремел вечером 2 апреля. В это время там проходила встреча с известным военкором Владленом Татарским (настоящее имя — Максим Фомин). Судя по видеозаписям, взорвалась статуэтка, которую Татарскому подарила Трепова. Журналист погиб, более 30 человек получили ранения.
Трепову задержали на следующий день. На допросе она подтвердила, что принесла в кафе опасный предмет. По данным ФСБ, замаскированное под гипсовый бюст взрывное устройство девушке передал через экспресс-доставку член диверсионно-террористической группы Юрий Денисов, гражданин Украины
.
ФСБ также отмечает, что Трепова совершила теракт после призывов руководства "Фонда борьбы с коррупцией"* вести подрывную деятельность с целью изменения конституционного строя в России "любыми доступными способами".
Трепову арестовали на два месяца, 24 апреля Мосгорсуд
признал арест законным. Максимальное наказание по статье о теракте — пожизненное лишение свободы.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
Петербуржца, у которого пряталась Трепова, отправили под домашний арест