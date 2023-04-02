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Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский - РИА Новости, 02.04.2023
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23:15 02.04.2023 (обновлено: 23:22 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862530360.html
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский - РИА Новости, 02.04.2023
Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский
Донбасский корпус военных корреспондентов понес новые боевые потери. В центре Санкт-Петербурга в результате теракта погиб Макс Фомин, известный широкой... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T23:15
2023-04-02T23:22
санкт-петербург
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
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Донбасский корпус военных корреспондентов понес новые боевые потери. В центре Санкт-Петербурга в результате теракта погиб Макс Фомин, известный широкой российской аудитории под псевдонимом Владлен Татарский. Блогер, военкор, писатель и боец батальона "Восток" проводил в питерском клубе творческий вечер. По первоначальной версии следствия, Владлена убила статуэтка, начиненная взрывчаткой, которую ему подарили на мероприятии. Ранения получили не менее 20 человек, пришедших на встречу с одной из живых легенд "Русской весны".Фомин в глазах общественности — человек противоречивый. Высокодуховных моралистов от него отпугивала судимость — в свое время отсидел срок за вооруженное ограбление. Более приближенные к земле и к реалиям войны соратники ценили его за другие качества: яркое, но очень специфическое чувство юмора, отвагу, граничащую с безрассудством, тонкий, проницательный ум, феноменальную память. Знакомые говорят, что Макс помнил по именам всех, с кем встречался хоть один раз.Особенно отмечают его недюжинный литературный талант. За свою жизнь Владлен Татарский успел написать несколько романов, в которых явно угадывались детали из его биографии. В "Беге" автор во многом опирался на собственный жизненный опыт. И признавался читателю, что с детства себя готовил к войне. Юный Макс зачитывался окопной прозой Симонова, Эренбурга, Быкова, Богомолова, Шолохова. И, наверное, представлял себя героем.Максим Фомин пришел на фронт в 2014-м. Воевал на разных направлениях. И был одним из первых, кто притащил на передовую неведомую в то время игрушку — квадрокоптер. Без сомнения, Владлен был одним из первых, кто с самого начала конфликта активно ратовал за внедрение беспилотников в подразделения. И одним из первых понял, что эти "игрушки" — незаменимое средство разведки, наведения и целеуказания. Эту науку в 2022-м в войсках познали в полной мере.Более того, Фомин был одним из первых энтузиастов, которые с началом специальной военной операции придумали "сброс" — специальное устройство для квадрокоптера, удерживающее гранату или легкую мину. Дрон, зависнув над позицией противника, по команде оператора сбрасывает этот снаряд прямо на головы ничего не подозревающего противника. Это решение превратило гражданские коммерческие дроны в легкие бомбардировщики.Максим не только сам управлял дроном, но и тренировал других. А в процессе обучения пытался донести до новобранцев смысл того, за что они собрались воевать. Ему было важно не просто донести до других ТТХ коптера и устройство пульта, но и мотивировать соратников. Объяснить, зачем они находятся в зоне боевых действий и какой цели должны добиться. В этом плане он был настоящим политруком.Таким же он был и для граждан России, не вовлеченных в боевые действия напрямую. Его программа "Вечерний Владлен" в соцсетях неизменно собирала аншлаги. Выходила практически ежедневно в течение всей специальной военной операции. Каждый вечер Макс доходчиво, на пальцах и с присущим ему фирменным юмором рассказывал своей многочисленной аудитории о ситуации на фронтах, о нашем оружии, героях, удачах и неудачах. Дни, когда "Вечерний Владлен" по тем или иным причинам не выходил в эфир, можно пересчитать по пальцам одной руки.Покойся с миром, брат-военкор. А мы поработаем за тебя.
https://ria.ru/20230402/tatar-1862518454.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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60
353
60
санкт-петербург, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге

Герой-разбойник. Каким был Владлен Татарский

© Фото : Владлен Татарский/ВКонтактеВладлен Татарский
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : Владлен Татарский/ВКонтакте
Владлен Татарский. Архивное фото
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Андрей Коц
Андрей Коц
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Донбасский корпус военных корреспондентов понес новые боевые потери. В центре Санкт-Петербурга в результате теракта погиб Макс Фомин, известный широкой российской аудитории под псевдонимом Владлен Татарский. Блогер, военкор, писатель и боец батальона "Восток" проводил в питерском клубе творческий вечер. По первоначальной версии следствия, Владлена убила статуэтка, начиненная взрывчаткой, которую ему подарили на мероприятии. Ранения получили не менее 20 человек, пришедших на встречу с одной из живых легенд "Русской весны".
Фомин в глазах общественности — человек противоречивый. Высокодуховных моралистов от него отпугивала судимость — в свое время отсидел срок за вооруженное ограбление. Более приближенные к земле и к реалиям войны соратники ценили его за другие качества: яркое, но очень специфическое чувство юмора, отвагу, граничащую с безрассудством, тонкий, проницательный ум, феноменальную память. Знакомые говорят, что Макс помнил по именам всех, с кем встречался хоть один раз.
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Глава СЖР связал гибель Татарского с охотой киевского режима на военкоров
Вчера, 21:06
Особенно отмечают его недюжинный литературный талант. За свою жизнь Владлен Татарский успел написать несколько романов, в которых явно угадывались детали из его биографии. В "Беге" автор во многом опирался на собственный жизненный опыт. И признавался читателю, что с детства себя готовил к войне. Юный Макс зачитывался окопной прозой Симонова, Эренбурга, Быкова, Богомолова, Шолохова. И, наверное, представлял себя героем.
Максим Фомин пришел на фронт в 2014-м. Воевал на разных направлениях. И был одним из первых, кто притащил на передовую неведомую в то время игрушку — квадрокоптер. Без сомнения, Владлен был одним из первых, кто с самого начала конфликта активно ратовал за внедрение беспилотников в подразделения. И одним из первых понял, что эти "игрушки" — незаменимое средство разведки, наведения и целеуказания. Эту науку в 2022-м в войсках познали в полной мере.
Более того, Фомин был одним из первых энтузиастов, которые с началом специальной военной операции придумали "сброс" — специальное устройство для квадрокоптера, удерживающее гранату или легкую мину. Дрон, зависнув над позицией противника, по команде оператора сбрасывает этот снаряд прямо на головы ничего не подозревающего противника. Это решение превратило гражданские коммерческие дроны в легкие бомбардировщики.
На месте взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
В МИД прокомментировали гибель военкора Татарского
Вчера, 21:43
Максим не только сам управлял дроном, но и тренировал других. А в процессе обучения пытался донести до новобранцев смысл того, за что они собрались воевать. Ему было важно не просто донести до других ТТХ коптера и устройство пульта, но и мотивировать соратников. Объяснить, зачем они находятся в зоне боевых действий и какой цели должны добиться. В этом плане он был настоящим политруком.
Таким же он был и для граждан России, не вовлеченных в боевые действия напрямую. Его программа "Вечерний Владлен" в соцсетях неизменно собирала аншлаги. Выходила практически ежедневно в течение всей специальной военной операции. Каждый вечер Макс доходчиво, на пальцах и с присущим ему фирменным юмором рассказывал своей многочисленной аудитории о ситуации на фронтах, о нашем оружии, героях, удачах и неудачах. Дни, когда "Вечерний Владлен" по тем или иным причинам не выходил в эфир, можно пересчитать по пальцам одной руки.
Покойся с миром, брат-военкор. А мы поработаем за тебя.
Владлен Татарский - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Биография Владлена Татарского
Вчера, 21:30
 
Санкт-ПетербургВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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