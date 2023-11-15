https://ria.ru/20231115/terakt-1909627314.html

Обвиняемая в теракте Трепова частично признала вину в суде

Обвиняемая в теракте Трепова частично признала вину в суде - РИА Новости, 15.11.2023

Обвиняемая в теракте Трепова частично признала вину в суде

Обвиняемая в теракте Дарья Трепова заявила в суде, что признает вину частично, отметив, что не знала о наличии в статуэтке, подаренной военкору Владлену... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T16:21

2023-11-15T16:21

2023-11-15T16:44

происшествия

взрыв в кафе в петербурге

россия

санкт-петербург

владлен татарский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Обвиняемая в теракте Дарья Трепова заявила в суде, что признает вину частично, отметив, что не знала о наличии в статуэтке, подаренной военкору Владлену Татарскому, самодельного взрывного устройства (СВУ), передает корреспондент РИА Новости."Нет, я не знала, что в статуэтке находится СВУ. (…) По ч.4 ст.327 (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление) УК РФ я признаю полностью", - сообщила Трепова в суде.В среду в Петербурге в здании 1-го Западного окружного военного суда проходит первое выездное заседание по существу 2-го Западного окружного военного суда, рассматривающего дело о теракте.По версии следствия, Трепова вошла в состав орггруппы для совершения теракта с целью дестабилизировать органы госвласти и вынудить завершить СВО. Согласно отведенной роли и разработанной легенде, Трепова, представляясь чужим именем, неоднократно посещала патриотические мероприятия с участием военкора Максима Фомина (он же - Владлен Татарский), чтобы войти к нему в доверие.В ходе очередной встречи, состоявшейся 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга, Трепова вручила Фомину замаскированное под видом статуэтки самодельное взрывное устройство. В результате подрыва военкор погиб, еще 52 участника мероприятия получили травмы. В тот же день Трепова прибыла в квартиру Дмитрия Касинцева, который, зная о ее причастности к взрыву, укрывал обвиняемую вплоть до обнаружения и задержания.Трепова обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку, значительный имущественный ущерб, а также наступление иных тяжких последствий), части 4 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывных устройств, совершенные организованной группой), части 4 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка заведомо поддельного водительского удостоверения с целью облегчить совершение другого преступления). Касинцеву предъявлено обвинение по части 2 статьи 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html

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происшествия, взрыв в кафе в петербурге, россия, санкт-петербург, владлен татарский