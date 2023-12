https://ria.ru/20231228/nastya_ivleeva-1918842076.html

Настя Ивлеева: биография, личная жизнь и скандалы известного блогера

Настя Ивлеева: биография, личная жизнь, сколько лет, родители

Настя Ивлеева: биография, личная жизнь и скандалы известного блогера

Знаменитый российский блогер Настя Ивлеева известна не только своими многочисленными телевизионными и интернет-проектами, но и связанными с ее именем... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T19:42

2023-12-28T19:42

2023-12-28T19:42

анастасия ивлеева

шоу-бизнес

звезды

знаменитости

актеры

личная жизнь

скандалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918840116_0:136:3157:1912_1920x0_80_0_0_bc8d226989e705a89c70796e3e87824c.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Знаменитый российский блогер Настя Ивлеева известна не только своими многочисленными телевизионными и интернет-проектами, но и связанными с ее именем скандалами. Основные факты биографии девушки, ее возраст, национальность, семья, фото, личная жизнь и достижения, - в материале РИА Новости.Ивлеева Анастасия ВячеславовнаАнастасия Ивлеева известна россиянам сразу в нескольких амплуа: она успешный видеоблогер, телеведущая и актриса. За личной жизнью и профессиональными достижениями Ивлеевой внимательно следят миллионы россиян, а ее доходы (по различным источникам) исчисляются миллионами рублей.Сколько летНастя Ивлеева родилась 8 марта 1991 года, сейчас ей 32 года.Рост и весРост Ивлеевой - 174 сантиметра, а ее вес (по последним данным) - примерно 55 килограммов (во второй половине года телеведущая сильно похудела, скинув свыше 10 кг).НациональностьПо национальности популярный блогер является русской.БиографияРодилась Анастасия в небольшой деревне под названием Разметелево в Ленинградской области. Будущая звезда известного тревел-шоу росла в обычной семье и на пути к долгожданной славе сменила несколько профессий.Детство и юностьДетские годы Ивлеевой сложно назвать благополучными. Девушка росла в неполной семье: отец оставил ее мать с маленьким ребенком на руках, поэтому женщине пришлось очень рано отдать дочь в ясли и пойти работать дояркой. Семья жила небогато, вскоре у Насти появился отчим и маленький брат. О родном отце она до сих пор слышать не хочет, так велика обида.Здесь же, в Разметелево, Анастасия пошла в школу. В старших классах она начала проявлять творческие способности, хотя, по признанию учителей, не входила в число самых активных учениц.ОбразованиеПосле окончания школы Ивлеева решила продолжить свое образование в одном из вузов Санкт-Петербурга и поступила на факультет рекламы и связей с общественностью, который оставила через год, решив начать зарабатывать самостоятельно.Окончательно с выбором профессии девушка определилась уже после переезда в Москву (в 2015 году). Она решила, что хочет строить карьеру в роли телеведущей, и закончила Высшую школу телевидения "Останкино".Карьера и чем занимаетсяТак как материальное положение семьи Ивлеевой было весьма скромным, практически сразу после поступления в вуз она начала работать. Сначала устроилась мастером по маникюру, затем - хостес в одном из местных ночных клубов.В Москве девушку взяли менеджером в автосалон. В одном из интервью Ивлеева вспоминала, что настоящим испытанием в то время для нее стал фиксированный график работы “от и до”, который она очень не любит.БлогерствоСобственный блог у Насти появился еще в те годы, когда девушка жила,училась и работала в Санкт-Петербурге. Изначально центральной тематикой в нем был спорт: Ивлеева показывала своим подписчикам различные упражнения, а также демонстрировала результаты, которые с их помощью удалось добиться.Однако завоевать известность и любовь аудитории ей помогли вовсе не фитнес-советы, а короткие забавные видео - так называемые “вайны”. Именно эти смешные ролики про жизненные и знакомые многим ситуации стали фирменной фишкой Ивлеевой. Девушка оставила работу в автосалоне и полностью посвятила все свое время раскрутке собственного аккаунта в Instagram (Деятельность компании Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская), YouTube и в других соцсетях. В сети она известна не только под своим именем, но и как Аgentgirl.Для создания контента Настя неоднократно привлекала в свой блог и других популярных отечественных блогеров. Среди них - Ида Галич (девушки даже были хорошими подругами, но несколько лет назад прекратили общение), Эльдар Джарахов и другие.Появлялись на ее канале YouTube и многие известные в России личности: Екатерина Варнава, Мария Погребняк, Сергей Лазарев, Регина Тодоренко, Николай Басков и другие. Популярных артистов Ивлеева приглашала принять участие в своих авторских шоу: сначала - AGENTSHOW, в съемки которого блогер вложила собственные деньги, потом - З.Б.С. ШОУ и другие.ТелевидениеНо по-настоящему известной она стала лишь в 2017 году, после того, как получила место одной из ведущих популярного проекта на телеканале “Пятница!” - “Орел и решка. Перезагрузка”. Ее коллегой в этом сезоне стал Антон Птушкин. Путешествовать по различным городам и странам девушке довелось всего пару лет: в конце 2018 года Ивлеева покинула проект. Правда, уход оказался не окончательным: она вернулась в “Орел и решку” уже на следующий год для участия в спецсезоне “Ивлеева VS Бедняков” (вместе с Андреем Бедняковым), а затем - в 2020 году, когда за ее возвращение в проект проголосовали сотни тысяч россиян.Сотрудничество с телеканалом “Пятница!” продолжилось у Насти Ивлеевой и в 2022 году. В этот период в эфир вышли сразу два проекта с ее участием. Первый - похожее по формату на “Орла и решку” шоу “Тревел-баттл”, где Анастасия соревновалась с блогером Романом Каграмановым в том, кто сумеет составить самый интересный маршрут путешествия по заранее выбранной стране. Второй - реалити-шоу “Сердце Ивлеевой”, в рамках которого блогер пыталась найти свою вторую половину.Впрочем, за последние годы Анастасия Ивлеева выступала в роли ведущей не только на телеканале “Пятница!”. Она несколько раз вела церемонию вручения музыкальной премии "Муз-ТВ", была ведущей на премии MusicBox.Первым ТВ-проектом, в котором Анастасия Ивлеева предстала в роли ведущей, стало реалити-шоу “Можно все!”, выходившее на телеканале “Ю”. В нем зрители могли следить за жизнью блогеров, которых для участия в передаче поселили в один дом.КиноВ послужном списке Насти значится и несколько ролей в кино, как эпизодических, так и главных. Среди них:- “Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители” (Ивлеева появилась в кадре в роли ведущей новостей);- сериал “Туристическая полиция” (досталась главная роль сотрудника туристической полиции по имени Лера);- “Блогеры и дороги” (вышедший на больших экранах полнометражный тревэл-влог, в котором блогеры отправляются в путешествие по стране);- сериал “Монастырь” (в нем у Ивлеевой главная роль звезды тусовок по имени Мария, которой пришлось скрываться от больших проблем в настоящем монастыре).Награды и достиженияВ 2019 году Анастасия получила премию ТЭФИ за свой проект AGENTSHOW. Награда досталась блогеру в номинации "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма".В этом же году российский журнал Forbes включил ее в свой рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет. Она неоднократно оказывалась в числе первой двадцатки рейтинга главных отечественных знаменитостей того же издания.В течение нескольких лет Ивлеева также входила в число наиболее влиятельных российских блогеров (по версии исследовательского холдинга “Ромир”).Анастасия являлась “лицом” сразу нескольких известных компаний и брендов.Личная жизньК личной жизни любой известной личности всегда приковано большое внимание. Настя тоже не стала исключением. Первым из известных бойфрендов девушки стал Арсений Бородин, которого большинство россиян знает как бывшего участника проекта “Фабрика звезд” (шестой сезон) и солиста группы “Челси”. Ребята познакомились в одном из ночных клубов Санкт-Петербурга, где Анастасия в тот момент работала администратором, в течение нескольких лет просто общались, а после переезда девушки в Москву стали встречаться. Как рассказывал сам Бородин, именно он помог Анастасии направить ее энергию и силы на развитие собственного блога. Пара разошлась в 2017 году.Отношения (пусть и достаточно непродолжительные) связывали Ивлееву и с бывшим участником известного проекта “Дом-2” Олегом Майами. По признанию артиста, у них не было глубоких чувств, так как каждый больше занимался своей карьерой. На память у ребят остался клип “Если ты со мной”.МужьяОфициально Анастасия Ивлеева была замужем всего один раз. Мужем ведущей стал рэпер Элджей (настоящее имя - Алексей Узенюк), а информация об их бракосочетании появилась в сентябре 2019 года. Девушка взяла фамилию супруга, но брак продлился недолго: уже в 2021 году появилась информация о разводе, в качестве причины которого пара назвала свою неготовность к семейной жизни.Впрочем, уже после расставания пара неоднократно провоцировала слухи о своем воссоединении: ребята выкладывали в сети совместные фотографии, целовались на концерте, в одном из интервью Настя признавалась, что испытывает по-прежнему сильные чувства к бывшему мужу.Семья и родителиОтец ведущей Вячеслав оставил семью, когда Насте был один год, в воспитании дочери не принимал никакого участия.Мать Наталья работала дояркой, продавцом в магазине. После неудачного брака с отцом Анастасии вышла замуж во второй раз, но брак вновь закончился разводом, после которого Наталья осталась уже с двумя детьми на руках. От второго мужа она родила сына Анатолия. Так у Насти Ивлеевой появился младший брат.СкандалыВремя от времени имя блогера и телеведущей Ивлеевой упоминается в прессе в связи с различными не самыми позитивными инфоповодами. Например, конфликтами с коллегами по цеху. Так, в прессе бурно обсуждалась ссора Ивлеевой с бывшей подругой Идой Галич, конфликт с Ольгой Бузовой (связанный, в том числе, с пародией на фото певицы в ванной, наполненной лапшой быстрого приготовления), скандал с певцом Егором Кридом, который не пришел на съемки шоу Ивлеевой, хотя, по словам Анастасии, обещал в нем участвовать, и так далее.А летом 2023 года против Анастасии ополчились любители животных, возмущенные тем, что во время одного из выпусков ее шоу Ивлеева предложила своему гостю, журналисту Алене Жигаловой, съесть вареную морскую свинку.Вечеринка Almost Naked в клубе "Мутабор"Самым громким скандалом с участием Ивлеевой стала прогремевшая на всю страну в конце декабря “голая” вечеринка в столичном клубе “Мутабор”, организатором которой она стала. Для этого мероприятия был объявлен провокационный дресс-код - "almost naked" (что в переводе с английского означает “почти голый”). Именно в таком, почти обнаженном виде, на вечеринку пришли многие приглашенные гости, среди которых оказались Лолита Милявская, Глюкоза, Дима Билан, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и многие другие.После того, как фотографии с мероприятия появились в сети, и на саму Анастасию, и на участвовавших в вечеринке звезд отечественного шоу-бизнеса обрушился шквал критики со стороны простых граждан, а также коллег по цеху, общественников и политиков. Так, депутат Госдумы Мария Бутина обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой проверить вечеринку на предмет ее соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ ( движение в России признано экстремистским и запрещено на территории страны). Актер и каскадер Александр Иншаков выступил инициатором коллективного иска против блогера, который подписали несколько десятков человек. За причиненный мероприятием моральный вред с Ивлеевой требуют миллиард рублей.После скандальной вечеринки многие известные ее гости выпустили официальные объяснения и извинения. Такие видео записала не только сама Анастасия, но и Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Ольга Орлова и другие. Тем не менее последствия для них могут быть самыми серьезными: некоторые участники уже столкнулись с отменой концертов и исключением из праздничных мероприятий, а рэпер Vacío, появившийся в тот вечер в клубе в одном лишь носке, был арестован на 15 суток.Настя Ивлеева сейчасВ настоящий момент в связи со скандальной “голой вечеринкой” с Анастасией Ивлеевой прекратила сотрудничество компания МТС. Также в СМИ циркулирует информация о том, что контракт с блогером разорвал и банк “Тинькофф”. Помимо этого появились сообщения о том, что в отношении ведущей, которую некогда называли самым богатым российским блогером, проводится налоговая проверка.Ивлеева по-прежнему остается одним из самых популярных отечественных блогеров. Ее канал на YouTube насчитывает 4,69 миллиона подписчиков, на канал в Телеграм подписаны свыше 500 000 человек, а страница в ВКонтакте объединяет немногим меньше 239 000 человек.ПроектыПомимо проектов, которые связаны с основным направлением деятельности блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой (шоу AGENTSHOW, З.Б.С. ШОУ и других), девушка также является одной из владельцев компании ООО “Коленки пчелы”, которая специализируется на производстве чипсов бренда Easy Peasy и энергетических напитков.Интересные факты

https://radiosputnik.ru/20210331/ivleeva-1603637568.html

https://radiosputnik.ru/20220623/ivleeva-1797520754.html

https://ria.ru/20230701/kino-1881213617.html

https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

анастасия ивлеева, шоу-бизнес, звезды, знаменитости, актеры, личная жизнь, скандалы