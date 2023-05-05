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Выпускник "Фабрики звезд" рассказал, почему расстался с Ивлеевой - РИА Новости, 05.05.2023
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Шоубиз
 
00:34 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/borodin-1869687104.html
Выпускник "Фабрики звезд" рассказал, почему расстался с Ивлеевой
Выпускник "Фабрики звезд" рассказал, почему расстался с Ивлеевой - РИА Новости, 05.05.2023
Выпускник "Фабрики звезд" рассказал, почему расстался с Ивлеевой
Выпускник "Фабрики звезд – 6" и экс-участник группы "Челси" Арсений Бородин в интервью Яне Чуриковой рассказал о том, почему его отношения с блогером Анастасией РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T00:34
2023-05-05T00:34
шоубиз
яна чурикова
анастасия ивлеева
санкт-петербург
москва
"фабрика звезд"
знаменитости
отношения
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Выпускник "Фабрики звезд – 6" и экс-участник группы "Челси" Арсений Бородин в интервью Яне Чуриковой рассказал о том, почему его отношения с блогером Анастасией Ивлеевой не сложились. Артист отметил, что инициатором разрыва была именно Анастасия. В разговоре с Чуриковой он также снова вспомнил, как познакомился с Ивлеевой, перевез ее в Москву из Санкт-Петербурга и помог обрести всероссийскую известность. После, по его словам, они несколько лет но общались. Но внезапно Анастасия написала ему и сказала, что "созрела" стать звездой, а заодно его подругой. Арсений Бородин также вспомнил, как помог Ивлеевой стать медийной персоной. Арсений Бородин и Анастасия Ивлеева встречались с 2015 по 2017 годы. Музыкант часто появлялся в шуточных роликах блогера. После расставания с участником "Фабрики звезд" телеведущая сообщила, что ее связывают романтические отношения с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк). В 2019 году они поженились, но спустя пару лет развелись. С тех пор Ивлеева старатеся не комментировать свою личную жизнь.Арсений Бородин уже несколько лет живет с девушкой по имени Анна. Артист периодически выкладывает совместные фотографии с ней на своей странице в соцсети.
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яна чурикова, анастасия ивлеева, санкт-петербург, москва, "фабрика звезд", знаменитости, отношения, любовь, элджей
Шоубиз, Яна Чурикова, Анастасия Ивлеева, Санкт-Петербург, Москва, "Фабрика звезд", Знаменитости, отношения, Любовь, Элджей
Выпускник "Фабрики звезд" рассказал, почему расстался с Ивлеевой

Арсений Бородин рассказал, почему его роман с Анастасией Ивлеевой не сложился

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Арсений Бородин и блогер Анастасия Ивлеева
Певец Арсений Бородин и блогер Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Выпускник "Фабрики звезд – 6" и экс-участник группы "Челси" Арсений Бородин в интервью Яне Чуриковой рассказал о том, почему его отношения с блогером Анастасией Ивлеевой не сложились.
Артист отметил, что инициатором разрыва была именно Анастасия.
«

"Она решила расстаться, потому что ее практически никогда не было дома. Мы виделись пять дней в месяц. Но мы потом какое-то время еще вместе тусовались", – поделился Бородин.

В разговоре с Чуриковой он также снова вспомнил, как познакомился с Ивлеевой, перевез ее в Москву из Санкт-Петербурга и помог обрести всероссийскую известность.
«

"Мы познакомились в ночном клубе в Санкт-Петербурге. Настя тогда была администратором. Я сказал, что ей надо с ее внешностью в телевизор", — рассказал музыкант.

После, по его словам, они несколько лет но общались. Но внезапно Анастасия написала ему и сказала, что "созрела" стать звездой, а заодно его подругой.
«
"Я устроил ее хостес в Москве. Когда она переехала, так получилось, что мы стали встречаться", – поделился музыкант.
Арсений Бородин также вспомнил, как помог Ивлеевой стать медийной персоной.
«
"Она говорила, что мечтает стать телеведущей шоу о путешествиях. Я ей ответил: "Тебя возьмут с большей вероятностью, если будет аудитория". Мы стали над этим работать. Она училась и делала все, чтобы стать ближе к мечте. В трудолюбии ей сложно отказать", – отметил Бородин.
Арсений Бородин и Анастасия Ивлеева встречались с 2015 по 2017 годы. Музыкант часто появлялся в шуточных роликах блогера.
После расставания с участником "Фабрики звезд" телеведущая сообщила, что ее связывают романтические отношения с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк). В 2019 году они поженились, но спустя пару лет развелись.
С тех пор Ивлеева старатеся не комментировать свою личную жизнь.
Арсений Бородин уже несколько лет живет с девушкой по имени Анна. Артист периодически выкладывает совместные фотографии с ней на своей странице в соцсети.
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ШоубизЯна ЧуриковаАнастасия ИвлееваСанкт-ПетербургМосква"Фабрика звезд"ЗнаменитостиотношенияЛюбовьЭлджей
 
 
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