https://ria.ru/20230505/borodin-1869687104.html

Выпускник "Фабрики звезд" рассказал, почему расстался с Ивлеевой

Выпускник "Фабрики звезд" рассказал, почему расстался с Ивлеевой - РИА Новости, 05.05.2023

Выпускник "Фабрики звезд" рассказал, почему расстался с Ивлеевой

Выпускник "Фабрики звезд – 6" и экс-участник группы "Челси" Арсений Бородин в интервью Яне Чуриковой рассказал о том, почему его отношения с блогером Анастасией РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T00:34

2023-05-05T00:34

2023-05-05T00:34

шоубиз

яна чурикова

анастасия ивлеева

санкт-петербург

москва

"фабрика звезд"

знаменитости

отношения

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Выпускник "Фабрики звезд – 6" и экс-участник группы "Челси" Арсений Бородин в интервью Яне Чуриковой рассказал о том, почему его отношения с блогером Анастасией Ивлеевой не сложились. Артист отметил, что инициатором разрыва была именно Анастасия. В разговоре с Чуриковой он также снова вспомнил, как познакомился с Ивлеевой, перевез ее в Москву из Санкт-Петербурга и помог обрести всероссийскую известность. После, по его словам, они несколько лет но общались. Но внезапно Анастасия написала ему и сказала, что "созрела" стать звездой, а заодно его подругой. Арсений Бородин также вспомнил, как помог Ивлеевой стать медийной персоной. Арсений Бородин и Анастасия Ивлеева встречались с 2015 по 2017 годы. Музыкант часто появлялся в шуточных роликах блогера. После расставания с участником "Фабрики звезд" телеведущая сообщила, что ее связывают романтические отношения с рэпером Элджеем (Алексей Узенюк). В 2019 году они поженились, но спустя пару лет развелись. С тех пор Ивлеева старатеся не комментировать свою личную жизнь.Арсений Бородин уже несколько лет живет с девушкой по имени Анна. Артист периодически выкладывает совместные фотографии с ней на своей странице в соцсети.

https://ria.ru/20230407/fabrikazvezd-1863440162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

яна чурикова, анастасия ивлеева, санкт-петербург, москва, "фабрика звезд", знаменитости, отношения, любовь, элджей