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РИА Новости
Культура

Шоу блогера Анастасии Ивлеевой получило премию ТЭФИ

21:28 02.10.2019 (обновлено: 21:48 02.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Проект блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой AGENTSHOW получил премию ТЭФИ в номинации "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма", о чем объявила телеведущая Лера Кудрявцева.
На торжественную церемонию Анастасия не приехала, награду забрали члены ее команды.
Блогеру удалось обогнать такие шоу, как "Секрет на миллион" (НТВ) и "Сегодня вечером" (Первый канал).
Анастасия Ивлеева запустила свое развлекательное шоу на YouTube в 2018 году.
ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором ТЭФИ является комитет индустриальных телевизионных премий.
Телеведущий Иван Ургант
Вчера, 21:15Культура
Иван Ургант получил ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательного шоу"
8012220
КультураАнастасия ИвлееваНовости культурыАкадемия российского телевиденияYouTube
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