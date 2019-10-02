Шоу блогера Анастасии Ивлеевой получило премию ТЭФИ

Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме Амоконф

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Проект блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой AGENTSHOW получил премию ТЭФИ в номинации "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма", о чем объявила телеведущая Лера Кудрявцева.

На торжественную церемонию Анастасия не приехала, награду забрали члены ее команды.

Блогеру удалось обогнать такие шоу, как "Секрет на миллион" (НТВ) и "Сегодня вечером" (Первый канал).

Анастасия Ивлеева запустила свое развлекательное шоу на YouTube в 2018 году.