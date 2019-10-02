Шоу блогера Анастасии Ивлеевой получило премию ТЭФИ

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Проект блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой AGENTSHOW получил премию ТЭФИ в номинации "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма", о чем объявила телеведущая Лера Кудрявцева.
На торжественную церемонию Анастасия не приехала, награду забрали члены ее команды.
Блогеру удалось обогнать такие шоу, как "Секрет на миллион" (НТВ) и "Сегодня вечером" (Первый канал).
Анастасия Ивлеева запустила свое развлекательное шоу на YouTube в 2018 году.
ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств. Она была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года и в разные годы включала различное количество номинаций. С 2014 года организатором ТЭФИ является комитет индустриальных телевизионных премий.