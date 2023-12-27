Рейтинг@Mail.ru
Инициатор коллективного иска против Ивлеевой дал совет блогерше - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:39 27.12.2023 (обновлено: 19:07 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/inshakov-1918540094.html
Инициатор коллективного иска против Ивлеевой дал совет блогерше
Инициатор коллективного иска против Ивлеевой дал совет блогерше - РИА Новости, 27.12.2023
Инициатор коллективного иска против Ивлеевой дал совет блогерше
Александр Иншаков, актер, продюсер, каскадер и инициатор коллективного иска против блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой дал совет знаменитости, чтобы ее... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T18:39
2023-12-27T19:07
шоубиз
анастасия ивлеева
филипп киркоров
александр иншаков
знаменитости
новости шоу-бизнеса
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918455317_0:99:770:532_1920x0_80_0_0_f5553153abcddb01cfc8369bffd7bae3.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Александр Иншаков, актер, продюсер, каскадер и инициатор коллективного иска против блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой дал совет знаменитости, чтобы ее простили, сообщает "360".&quot;Не собираюсь я ни слушать ее извинений, ни прощать. Ей нужно обратиться к людям, народу, ребятам, бойцам, инвалидам. Вот у них надо просить прощения. Если они поймут, может быть, ей будет легче жить&quot;, — прокомментировал Иншаков.Ранее за участие в вечеринке публично извинились сама Ивлеева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Ольга Орлова, Ксения Собчак. Иншаков не верит в чистосердечное раскаяние звезд.&quot;Они добиваются продолжения бархатной жизни, когда все хорошо, все дозволено, [можно] получать хорошие деньги, торговать своим лицом с экрана телевизоров, выходить на площадки, получать за это деньги, продолжать нескромную жизнь&quot;, — поделился мнением Иншаков.Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с полуобнаженным дресс-кодом вызвала резонанс в обществе. Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание.В результате в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор, Минкультуры, ФНС и суд были направлены обращения от возмущенных граждан с просьбой проверить Ивлееву и ее гостей на предмет различных правонарушений.После вечеринки рэпер Vacío (настоящее имя — Николай Васильев), наряд которого на празднике состоял лишь из носка, был арестован на 15 суток.Накануне Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей за причинение морального вреда. Инициатором иска стал Александр Иншаков. Подписи под иском поставили 22 человека.Сама Ивлеева дважды извинилась за произошедшее, а также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.
https://ria.ru/20231227/vecherinka-1918408069.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918455317_0:27:770:605_1920x0_80_0_0_23357a395e2d7742408082a63629b541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анастасия ивлеева, филипп киркоров, александр иншаков, знаменитости, новости шоу-бизнеса, москва
Шоубиз, Анастасия Ивлеева, Филипп Киркоров, Александр Иншаков, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Москва
Инициатор коллективного иска против Ивлеевой дал совет блогерше

Актер Иншаков посоветовал Ивлеевой обратиться к народу и солдатам за прощением

© Фото : Настя Ивлеева/TelegramАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : Настя Ивлеева/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Александр Иншаков, актер, продюсер, каскадер и инициатор коллективного иска против блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой дал совет знаменитости, чтобы ее простили, сообщает "360".
«

"Не собираюсь я ни слушать ее извинений, ни прощать. Ей нужно обратиться к людям, народу, ребятам, бойцам, инвалидам. Вот у них надо просить прощения. Если они поймут, может быть, ей будет легче жить", — прокомментировал Иншаков.

Ранее за участие в вечеринке публично извинились сама Ивлеева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Ольга Орлова, Ксения Собчак. Иншаков не верит в чистосердечное раскаяние звезд.
«

"Они добиваются продолжения бархатной жизни, когда все хорошо, все дозволено, [можно] получать хорошие деньги, торговать своим лицом с экрана телевизоров, выходить на площадки, получать за это деньги, продолжать нескромную жизнь", — поделился мнением Иншаков.

Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с полуобнаженным дресс-кодом вызвала резонанс в обществе.
Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание.
В результате в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор, Минкультуры, ФНС и суд были направлены обращения от возмущенных граждан с просьбой проверить Ивлееву и ее гостей на предмет различных правонарушений.
После вечеринки рэпер Vacío (настоящее имя — Николай Васильев), наряд которого на празднике состоял лишь из носка, был арестован на 15 суток.
Накануне Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей за причинение морального вреда. Инициатором иска стал Александр Иншаков. Подписи под иском поставили 22 человека.
Сама Ивлеева дважды извинилась за произошедшее, а также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.
Анастасия Ивлеева и Филипп Киркоров. Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
"Культура отмены" коснулась шоу-бизнеса: Киркоров и Билан исчезнут
Вчера, 12:50
 
ШоубизАнастасия ИвлееваФилипп КиркоровАлександр ИншаковЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала