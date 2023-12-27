https://ria.ru/20231227/inshakov-1918540094.html

Инициатор коллективного иска против Ивлеевой дал совет блогерше

Инициатор коллективного иска против Ивлеевой дал совет блогерше - РИА Новости, 27.12.2023

Инициатор коллективного иска против Ивлеевой дал совет блогерше

Александр Иншаков, актер, продюсер, каскадер и инициатор коллективного иска против блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой дал совет знаменитости, чтобы ее... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T18:39

2023-12-27T18:39

2023-12-27T19:07

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Александр Иншаков, актер, продюсер, каскадер и инициатор коллективного иска против блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой дал совет знаменитости, чтобы ее простили, сообщает "360"."Не собираюсь я ни слушать ее извинений, ни прощать. Ей нужно обратиться к людям, народу, ребятам, бойцам, инвалидам. Вот у них надо просить прощения. Если они поймут, может быть, ей будет легче жить", — прокомментировал Иншаков.Ранее за участие в вечеринке публично извинились сама Ивлеева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Ольга Орлова, Ксения Собчак. Иншаков не верит в чистосердечное раскаяние звезд."Они добиваются продолжения бархатной жизни, когда все хорошо, все дозволено, [можно] получать хорошие деньги, торговать своим лицом с экрана телевизоров, выходить на площадки, получать за это деньги, продолжать нескромную жизнь", — поделился мнением Иншаков.Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с полуобнаженным дресс-кодом вызвала резонанс в обществе. Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание.В результате в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор, Минкультуры, ФНС и суд были направлены обращения от возмущенных граждан с просьбой проверить Ивлееву и ее гостей на предмет различных правонарушений.После вечеринки рэпер Vacío (настоящее имя — Николай Васильев), наряд которого на празднике состоял лишь из носка, был арестован на 15 суток.Накануне Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей за причинение морального вреда. Инициатором иска стал Александр Иншаков. Подписи под иском поставили 22 человека.Сама Ивлеева дважды извинилась за произошедшее, а также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.

https://ria.ru/20231227/vecherinka-1918408069.html

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Алёна Пава

анастасия ивлеева, филипп киркоров, александр иншаков, знаменитости, новости шоу-бизнеса, москва