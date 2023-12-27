Инициатор коллективного иска против Ивлеевой дал совет блогерше
Актер Иншаков посоветовал Ивлеевой обратиться к народу и солдатам за прощением
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Александр Иншаков, актер, продюсер, каскадер и инициатор коллективного иска против блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой дал совет знаменитости, чтобы ее простили, сообщает "360".
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"Не собираюсь я ни слушать ее извинений, ни прощать. Ей нужно обратиться к людям, народу, ребятам, бойцам, инвалидам. Вот у них надо просить прощения. Если они поймут, может быть, ей будет легче жить", — прокомментировал Иншаков.
Ранее за участие в вечеринке публично извинились сама Ивлеева, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Ольга Орлова, Ксения Собчак. Иншаков не верит в чистосердечное раскаяние звезд.
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"Они добиваются продолжения бархатной жизни, когда все хорошо, все дозволено, [можно] получать хорошие деньги, торговать своим лицом с экрана телевизоров, выходить на площадки, получать за это деньги, продолжать нескромную жизнь", — поделился мнением Иншаков.
Организованная Ивлеевой вечеринка в московском клубе "Мутабор" с полуобнаженным дресс-кодом вызвала резонанс в обществе.
Праздник имел статус "закрытого мероприятия", но сама организатор и участники активно выкладывали фото в соцсетях, привлекая к себе внимание.
В результате в Генпрокуратуру, МВД, Роскомнадзор, Минкультуры, ФНС и суд были направлены обращения от возмущенных граждан с просьбой проверить Ивлееву и ее гостей на предмет различных правонарушений.
После вечеринки рэпер Vacío (настоящее имя — Николай Васильев), наряд которого на празднике состоял лишь из носка, был арестован на 15 суток.
Накануне Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на миллиард рублей за причинение морального вреда. Инициатором иска стал Александр Иншаков. Подписи под иском поставили 22 человека.
Сама Ивлеева дважды извинилась за произошедшее, а также пообещала все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, отправить в благотворительные организации.