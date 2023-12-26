https://ria.ru/20231226/kirkorov-1918210162.html
Киркоров извинился за свое участие в "голой" вечеринке
Киркоров извинился за свое участие в "голой" вечеринке - РИА Новости, 26.12.2023
Киркоров извинился за свое участие в "голой" вечеринке
Народный артист России, певец Филипп Киркоров выступил в соцсети "ВКонтакте" с публичными извинениями за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T15:18
2023-12-26T15:18
2023-12-26T21:18
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общество
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филипп киркоров
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Народный артист России, певец Филипп Киркоров выступил в соцсети "ВКонтакте" с публичными извинениями за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой. Он объяснил, что заглянул на мероприятие всего на пять минут."Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу <…> Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобные события, оплошные с моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества в России — единственной стране, где я существую как артист и как гражданин", — сказал певец в видеообращении.По его словам, в жизни каждого человека бывают моменты, когда "зашел не в ту дверь". Киркоров добавил, что получил приглашение, обещал быть и пришел, но не знал о характере вечеринки.Он подчеркнул, что не собирается перекладывать ответственность на других, и еще раз отметил, что в нынешнее трудное время народный артист не должен безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. "Я артист только своей страны, я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал. Я люблю своего зрителя и слушателя <…> Никогда никого не боялся и не боюсь. Родину люблю, и никто не запретит мне это делать", — заключил певец. Вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой, прошла в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. В первый день на нее пришли многие знаменитости — помимо Киркорова, там заметили Ксению Собчак, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.Так, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.Ивлеева также извинилась за мероприятие. Она признала, что снимать и тиражировать ролики с полуобнаженными знаменитостями было неуместно. Все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, она пообещала лично отправить в благотворительные организации.Извинения со своей стороны принесли Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая и певица Ольга Орлова.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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Извинения Киркорова за участие в скандальной вечеринке
Извинения Киркорова за участие в скандальной вечеринке
2023-12-26T15:18
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общество, россия, филипп киркоров, анастасия ивлеева
Шоубиз, Общество, Россия, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева
Киркоров извинился за свое участие в "голой" вечеринке
Киркоров: идея посещения скандальной вечеринки у Ивлеевой была ошибкой
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Народный артист России, певец Филипп Киркоров выступил в соцсети "ВКонтакте"
с публичными извинениями за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой.
Он объяснил, что заглянул на мероприятие всего на пять минут.
«
"Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу <…> Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобные события, оплошные с моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества в России — единственной стране, где я существую как артист и как гражданин", — сказал певец в видеообращении.
По его словам, в жизни каждого человека бывают моменты, когда "зашел не в ту дверь". Киркоров добавил, что получил приглашение, обещал быть и пришел, но не знал о характере вечеринки.
Он подчеркнул, что не собирается перекладывать ответственность на других, и еще раз отметил, что в нынешнее трудное время народный артист не должен безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях.
"Я артист только своей страны, я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал. Я люблю своего зрителя и слушателя <…> Никогда никого не боялся и не боюсь. Родину люблю, и никто не запретит мне это делать", — заключил певец.
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Вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой, прошла в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. В первый день на нее пришли многие знаменитости — помимо Киркорова, там заметили Ксению Собчак, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.
Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.
Так, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.
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Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.
Ивлеева также извинилась за мероприятие. Она признала, что снимать и тиражировать ролики с полуобнаженными знаменитостями было неуместно. Все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, она пообещала лично отправить в благотворительные организации.
Извинения со своей стороны принесли Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая и певица Ольга Орлова.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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