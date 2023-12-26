https://ria.ru/20231226/kirkorov-1918210162.html

Киркоров извинился за свое участие в "голой" вечеринке

Киркоров извинился за свое участие в "голой" вечеринке - РИА Новости, 26.12.2023

Киркоров извинился за свое участие в "голой" вечеринке

Народный артист России, певец Филипп Киркоров выступил в соцсети "ВКонтакте" с публичными извинениями за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:18

2023-12-26T15:18

2023-12-26T21:18

шоубиз

общество

россия

филипп киркоров

анастасия ивлеева

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918229535_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e4c1d09dbe2996d11386c393d7253b6c.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Народный артист России, певец Филипп Киркоров выступил в соцсети "ВКонтакте" с публичными извинениями за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой. Он объяснил, что заглянул на мероприятие всего на пять минут."Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу <…> Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобные события, оплошные с моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества в России — единственной стране, где я существую как артист и как гражданин", — сказал певец в видеообращении.По его словам, в жизни каждого человека бывают моменты, когда "зашел не в ту дверь". Киркоров добавил, что получил приглашение, обещал быть и пришел, но не знал о характере вечеринки.Он подчеркнул, что не собирается перекладывать ответственность на других, и еще раз отметил, что в нынешнее трудное время народный артист не должен безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях. "Я артист только своей страны, я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал. Я люблю своего зрителя и слушателя <…> Никогда никого не боялся и не боюсь. Родину люблю, и никто не запретит мне это делать", — заключил певец. Вечеринка, организованная Анастасией Ивлеевой, прошла в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. В первый день на нее пришли многие знаменитости — помимо Киркорова, там заметили Ксению Собчак, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.Так, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.Ивлеева также извинилась за мероприятие. Она признала, что снимать и тиражировать ролики с полуобнаженными знаменитостями было неуместно. Все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, она пообещала лично отправить в благотворительные организации.Извинения со своей стороны принесли Лолита Милявская, Дима Билан, телеведущая и певица Ольга Орлова.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20231222/reper-1917513858.html

https://ria.ru/20231226/molochnikov-1918165028.html

https://ria.ru/20231226/ivleeva-1918135359.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Извинения Киркорова за участие в скандальной вечеринке Извинения Киркорова за участие в скандальной вечеринке 2023-12-26T15:18 true PT2M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, филипп киркоров, анастасия ивлеева