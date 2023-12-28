https://ria.ru/20231228/otmena-1918748789.html

"Сима-ленд" отказался от выступления Анны Asti на корпоративе

"Сима-ленд" отказался от выступления Анны Asti на корпоративе - РИА Новости, 28.12.2023

"Сима-ленд" отказался от выступления Анны Asti на корпоративе

Уральская компания "Сима-ленд" отменила выступление певицы Анны Asti на своем корпоративе, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора компании по связям с... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T13:30

2023-12-28T13:30

2023-12-28T15:59

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Уральская компания "Сима-ленд" отменила выступление певицы Анны Asti на своем корпоративе, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора компании по связям с общественностью Анастасия Лукичева."Asti выступать не будет, будет выступать Полина Гагарина", — сказала собеседница агентства.Причину замены Лукичева оставила без комментариев, отметив, что "все все понимают".По данным СМИ, Анна Asti выступила на организованной блогером Анастасией Ивлеевой вечеринке в столичном клубе "Мутабор" с дресс-кодом, предписывавшим явиться в полуобнаженном виде. После негативного резонанса в обществе Ивлеева и ряд участников мероприятия были вынуждены оправдываться. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к блогеру на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпер Vacío (Николай Васильев), который пришел на вечеринку лишь в носке, арестован на 15 суток.

https://ria.ru/20231227/mutabor-1918550389.html

https://ria.ru/20231228/asti-1918655358.html

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анастасия ивлеева, полина гагарина, новости шоу-бизнеса, москва