https://ria.ru/20231226/vecherinka-1918217425.html

Билан рассказал о посещении вечеринки Ивлеевой

Билан рассказал о посещении вечеринки Ивлеевой - РИА Новости, 26.12.2023

Билан рассказал о посещении вечеринки Ивлеевой

Заслуженный артист РФ Дима Билан (Виктор Белан) заявил в Telegram-канале, что его появление на вечеринке блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой было... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:44

2023-12-26T15:44

2023-12-26T16:12

шоубиз

дима билан (виктор белан)

анастасия ивлеева

москва

музыка

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Дима Билан (Виктор Белан) заявил в Telegram-канале, что его появление на вечеринке блогера и актрисы Анастасии Ивлеевой было "краткосрочным и джентльменским", он заехал на мероприятие по пути на работу. Ранее в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала актриса и блогер Анастасия Ивлеева. "20 декабря я был приглашен на арт-выставку Анастасии Ивлеевой. Это мероприятие было как окно между другими моими работами. И мой на него заезд был просто краткосрочный и джентльменский. О дресс-коде я знал, но понимание этого дресс-кода у каждого свое. В моем понимании он выглядел так: водолазка, объемный плащ, брюки и ботинки", - сказал Билан в видеообращении к подписчикам в своем официальном Telegram-канале. Билан добавил, что посещение мероприятий - это часть его профессии. "Приглашение на эту выставку было из разряда обычных светских вечеров. Знать заранее, что себе позволит надеть тот или иной (гость - ред), я просто не мог. Я могу отвечать только за себя", - уточнил артист. Певец отметил, что сразу понял, в какой обстановке оказался. "Уже точно для себя решил, что в моих соцсетях включений с этой вечеринки просто не будет. И их не было. Я не опубликовал ни одного видеоролика или фотографии", - заявил Билан. Он отметил, что уважает своих зрителей и соотечественников. "За участие в арт-выставке я никому ничего не платил. Я был просто приглашен на нее. Я не ожидал и подумать даже не мог, что может там происходить. И отношения к этому вечеру у меня было абсолютно классическое - как к тысячам тех, где за 25 лет своей карьеры я присутствовал... Я прекрасно понимаю негодование наших людей, и тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой, понимаю, какая сейчас обстановка в нашей стране. Я включен в новостную повестку… Но я совсем не согласен с желанием некоторых грести всех под одну общую гребенку - каждый отвечает сам за себя", - добавил артист. Он заявил, что все, что связывают с его именем на этой вечеринке, - это дезинформация. "Все, в чем меня обвиняют, вообще в корне не про меня. И это мероприятие не мое отражение. И меня уличить в безучастности невозможно, я помогаю, помогал, всегда горой стоял и стою за свою страну", - подчеркнул Билан. Артист добавил, что последний концерт, который он дал для семей СВО, был 5 декабря, и что никакая критика не отобьет у него желания "помогать и оставаться человеком".

https://ria.ru/20231223/golye-1917580967.html

https://ria.ru/20231226/kirkorov-1918210162.html

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Билан о скандальной голой вечеринке Билан о скандальной голой вечеринке 2023-12-26T15:44 true PT3M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дима билан (виктор белан), анастасия ивлеева, москва, музыка