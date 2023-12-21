https://ria.ru/20231221/vecherinka-1917284819.html

Бутина попросила проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ*

Бутина попросила проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 21.12.2023

Бутина попросила проверить вечеринку Ивлеевой на пропаганду ЛГБТ*

Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в клубе "Мутабор" Анастасия Ивлеева, на... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:51

2023-12-21T16:51

2023-12-21T17:34

шоубиз

россия

мария бутина

анастасия ивлеева

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить вечеринку, которую организовала в клубе "Мутабор" Анастасия Ивлеева, на соответствие закону о запрете пропаганды ЛГБТ*."Обратилась в МВД России, Роскомнадзор и Министерство культуры РФ с просьбой провести проверку и дать правовую оценку мероприятию в клубе Mutabor г. Москвы с участием ряда публичных персон на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ*, а также соблюдения указа президента Российской Федерации <…> "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", — написала Бутина в Telegram.Вечеринка Ивлеевой получила название "голая". Следуя дресс-коду, гости пришли в полуобнаженном виде. Как сообщалось в телеграм-каналах, у одного из участников мероприятия, рэпера Vacio (Николая Васильева) половые органы скрывал один носок.Мероприятие посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости.Позднее активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру, возмутившись, что вечеринка прошла в то время, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности". Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала мероприятие циничным.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20231221/mizulina-1917216115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мария бутина, анастасия ивлеева, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, госдума рф, происшествия