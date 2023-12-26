https://ria.ru/20231226/izvineniya-1918261765.html

Киркоров, Лолита и Билан извинились за участие в "голой вечеринке"

Киркоров, Лолита и Билан извинились за участие в "голой вечеринке" - РИА Новости, 26.12.2023

Киркоров, Лолита и Билан извинились за участие в "голой вечеринке"

Известные артисты, участвовавшие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой, выступили с публичными извинениями за свое поведение. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:43

2023-12-26T17:43

2023-12-26T18:11

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Известные артисты, участвовавшие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой, выступили с публичными извинениями за свое поведение.Так, народный артист России, певец Филипп Киркоров опубликовал видеообращение в соцсети "ВКонтакте". Он объяснил, что заглянул на мероприятие всего на пять минут."Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. <…> Я осознаю совершенную мной ошибку. Народный артист России обязан тщательнее относиться к посещаемым мероприятиям. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобные события, оплошные с моей стороны, стали причиной ограничения моего творчества в России — единственной стране, где я существую как артист и как гражданин", — сказал певец.По его словам, в жизни каждого человека бывают моменты, когда "зашел не в ту дверь". Киркоров добавил, что получил приглашение, обещал быть и пришел, но не знал о характере вечеринки.Он подчеркнул, что не собирается перекладывать ответственность на других, и еще раз отметил, что в нынешнее трудное время народный артист не должен безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях."Я артист только своей страны, я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал. Я люблю своего зрителя и слушателя. <…> Никогда никого не боялся и не боюсь. Родину люблю, и никто не запретит мне это делать", — заключил певец."Просят запретить меня"Лолита Милявская пожаловалась в Telegram-канале на письма, в которых люди просят убрать ее из эфира."Я с иронией отнеслась к тому, что кому-то это не понравилось. Выяснилось, что это не понравилось такому количеству людей, что... И письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач", — сказала певица.Он добавила, что "голой" вечеринку Ивлеевой назвали с иронией."И последний раз хочу подчеркнуть, что шли мы на арт-выставку, арт-объект", — уточнила Милявская.Она добавила: неизвестно, что и с кем будет, но в любом случае нужно оставаться людьми.Кроме того, певица опровергла информацию о том, что люди сдают билеты на ее концерт в Чехове, и назвала это фейком."Я был просто приглашен"Заслуженный артист России Дима Билан заявил в Telegram-канале, что заехал на вечеринку по пути между другими работами."И мой на него заезд был просто краткосрочный и джентльменский. О дресс-коде я знал, но понимание этого дресс-кода у каждого свое. В моем понимании он выглядел так: водолазка, объемный плащ, брюки и ботинки", — объяснил он.Билан добавил, что приглашение было из разряда обычных светских вечеров, но он сразу понял, в какой обстановке оказался."Уже точно для себя решил, что в моих соцсетях включений с этой вечеринки просто не будет. И их не было. Я не опубликовал ни одного видеоролика или фотографии", — подчеркнул певец.Он отметил, что уважает своих зрителей и соотечественников."Я прекрасно понимаю негодование наших людей, и тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой, понимаю, какая сейчас обстановка в нашей стране. Я включен в новостную повестку. <…> Но я совсем не согласен с желанием некоторых грести всех под одну общую гребенку — каждый отвечает сам за себя", — сказал артист."Это был перебор"Телеведущая и певица Ольга Орлова признала ошибкой участие в "голой вечеринке" и извинилась перед подписчиками в сторис Instagram*."Мы все ошибаемся. И наверное, еще не один раз ошибемся. Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше", — написала исполнительница.Она пояснила, что вечеринка была посвящена неизданным фото для мужского журнала Playboy, из-за чего был заявлен дресс-код "с фривольным подтекстом". Но, по словам Орловой, никто из гостей не хотел оскорбить ничьих чувств. И добавила, что все извлекли урок из этой ситуации."Мне жаль"С извинениями выступила и сама организатор Анастасия Ивлеева. Она признала, что снимать и тиражировать ролики с полуобнаженными знаменитостями было неуместно."Мне жаль, что это произошло и что это невозможно было контролировать, — сказала блогерша. — Я за это приношу извинения перед всеми: перед обществом и перед своими гостями, которые невольно стали участниками всего происходящего в СМИ. Я целиком и полностью осознаю свою ответственность за произошедшее", — сказала она в ролике, который выложила в Instagram*.Все средства, вырученные с продажи билетов за второй день вечеринки, она пообещала лично отправить в благотворительные организации.Вечеринка с участием многих звезд российской эстрады, организованная Ивлеевой, прошла в московском клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения.Так, активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную вечеринку на пропаганду ЛГБТ**.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Запрещенная в России экстремистская организация.

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Ольга Тузова

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