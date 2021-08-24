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"Я не твоя пешка": Элджей прокомментировал развод с Ивлеевой в новой песне
"Я не твоя пешка": Элджей прокомментировал развод с Ивлеевой в новой песне - РИА Новости, 24.08.2021
"Я не твоя пешка": Элджей прокомментировал развод с Ивлеевой в новой песне
Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) прокомментировал недавний развод с телеведущей Настей Ивлеевой в новой песне. Поклонники пары посчитали, что строчки из трека "Она РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:37
2021-08-24T12:37
2021-08-24T12:37
шоубиз
знаменитости
элджей
музыка
анастасия ивлеева
отношения
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) прокомментировал недавний развод с телеведущей Настей Ивлеевой в новой песне. Поклонники пары посчитали, что строчки из трека "Она тебя любит" посвящены расставанию бывших влюбленных.Пара сообщала, что причиной их развода была неготовность к семейной жизни. Решение расстаться они приняли сообща. Однако после выхода песни поклонники заподозрили, что инициатором разрыва мог быть Элджей.Подписчики рэпера в социальных сетях были огорчены новостью о разводе.В предыдущей песне рэпер также намекал на скорое расставание с ведущей.
https://ria.ru/20210316/ivleeva-1601368719.html
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