https://ria.ru/20210709/razvod-1740602158.html

Элджей намекнул на развод с Ивлеевой в новом треке

Элджей намекнул на развод с Ивлеевой в новом треке - РИА Новости, 09.07.2021

Элджей намекнул на развод с Ивлеевой в новом треке

Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) в свой день рождения выпустил на всех цифровых площадках новый трек Soda, записанный вместе с хип-хоп исполнителем Vacio. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:43

2021-07-09T14:43

2021-07-09T14:45

шоубиз

развод

анастасия ивлеева

шоу-бизнес

элджей

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) в свой день рождения выпустил на всех цифровых площадках новый трек Soda, записанный вместе с хип-хоп исполнителем Vacio. В тексте есть слова, в которых Элджей описывает девушку, похожую на его супругу — блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву. "Baby, ты секси. Ты на моих чипсах и Pepsi (Ивлеева рекламировала эти продукты. — Прим. ред.)". Слушатели сразу предположили, что он намекает на развод со своей знаменитой женой. Тем более, что ранее пользователи уже давно писали, что пара рассталась: оба не размещали совместных снимков, а Анастасия ходила без кольца на безымянном пальце.И все же официальных заявлений супруги пока не делали. Более того, блогер разместила в Instagram пост, в котором поздравила мужа с 27-летием.Но даже после этой публикации хейтеры продолжили обсуждать возможный развод: "Поздравила, как брата, а не мужа. Значит, все"; "Мне одной кажется, что она с ним, как за ребенком, гонится?" Элджей и Анастасия Ивлеева поженились в 2019 году.

https://ria.ru/20210512/ivleeva-1731910858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, анастасия ивлеева, шоу-бизнес, элджей, знаменитости, звезды