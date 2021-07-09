https://ria.ru/20210709/razvod-1740602158.html
Элджей намекнул на развод с Ивлеевой в новом треке
Элджей намекнул на развод с Ивлеевой в новом треке - РИА Новости, 09.07.2021
Элджей намекнул на развод с Ивлеевой в новом треке
Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) в свой день рождения выпустил на всех цифровых площадках новый трек Soda, записанный вместе с хип-хоп исполнителем Vacio. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:43
2021-07-09T14:43
2021-07-09T14:45
шоубиз
развод
анастасия ивлеева
шоу-бизнес
элджей
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740604095_0:262:2059:1420_1920x0_80_0_0_692be435211328df4718cc38fb458cdb.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) в свой день рождения выпустил на всех цифровых площадках новый трек Soda, записанный вместе с хип-хоп исполнителем Vacio. В тексте есть слова, в которых Элджей описывает девушку, похожую на его супругу — блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву. "Baby, ты секси. Ты на моих чипсах и Pepsi (Ивлеева рекламировала эти продукты. — Прим. ред.)". Слушатели сразу предположили, что он намекает на развод со своей знаменитой женой. Тем более, что ранее пользователи уже давно писали, что пара рассталась: оба не размещали совместных снимков, а Анастасия ходила без кольца на безымянном пальце.И все же официальных заявлений супруги пока не делали. Более того, блогер разместила в Instagram пост, в котором поздравила мужа с 27-летием.Но даже после этой публикации хейтеры продолжили обсуждать возможный развод: "Поздравила, как брата, а не мужа. Значит, все"; "Мне одной кажется, что она с ним, как за ребенком, гонится?" Элджей и Анастасия Ивлеева поженились в 2019 году.
https://ria.ru/20210512/ivleeva-1731910858.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/09/1740604095_0:69:2059:1613_1920x0_80_0_0_842fc3854b8582650cf22fc5fe654c9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
развод, анастасия ивлеева, шоу-бизнес, элджей, знаменитости, звезды
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости.
Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) в свой день рождения выпустил
на всех цифровых площадках новый трек Soda, записанный вместе с хип-хоп исполнителем Vacio.
В тексте есть слова, в которых Элджей описывает девушку, похожую на его супругу — блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву. "Baby, ты секси. Ты на моих чипсах и Pepsi (Ивлеева рекламировала эти продукты. — Прим. ред.)".
"Но нам стало скучно
Больше не интересно
Ну и все на этом закончили", — поет Узенюк.
Слушатели сразу предположили, что он намекает на развод со своей знаменитой женой. Тем более, что ранее пользователи уже давно писали, что пара рассталась: оба не размещали совместных снимков, а Анастасия ходила без кольца на безымянном пальце.
И все же официальных заявлений супруги пока не делали. Более того, блогер разместила
в Instagram пост, в котором поздравила мужа с 27-летием.
"С днюхой, Элджей. Совсем взрослый стал", — написала Ивлеева и прикрепила к тексту несколько снимков с мужем с совместного отдыха.
Но даже после этой публикации хейтеры продолжили обсуждать возможный развод: "Поздравила, как брата, а не мужа. Значит, все"; "Мне одной кажется, что она с ним, как за ребенком, гонится?"
Элджей и Анастасия Ивлеева поженились в 2019 году.