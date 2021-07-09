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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210709/razvod-1740602158.html
Элджей намекнул на развод с Ивлеевой в новом треке
Элджей намекнул на развод с Ивлеевой в новом треке - РИА Новости, 09.07.2021
Элджей намекнул на развод с Ивлеевой в новом треке
Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) в свой день рождения выпустил на всех цифровых площадках новый трек Soda, записанный вместе с хип-хоп исполнителем Vacio. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:43
2021-07-09T14:45
шоубиз
развод
анастасия ивлеева
шоу-бизнес
элджей
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) в свой день рождения выпустил на всех цифровых площадках новый трек Soda, записанный вместе с хип-хоп исполнителем Vacio. В тексте есть слова, в которых Элджей описывает девушку, похожую на его супругу — блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву. "Baby, ты секси. Ты на моих чипсах и Pepsi (Ивлеева рекламировала эти продукты. — Прим. ред.)". Слушатели сразу предположили, что он намекает на развод со своей знаменитой женой. Тем более, что ранее пользователи уже давно писали, что пара рассталась: оба не размещали совместных снимков, а Анастасия ходила без кольца на безымянном пальце.И все же официальных заявлений супруги пока не делали. Более того, блогер разместила в Instagram пост, в котором поздравила мужа с 27-летием.Но даже после этой публикации хейтеры продолжили обсуждать возможный развод: "Поздравила, как брата, а не мужа. Значит, все"; "Мне одной кажется, что она с ним, как за ребенком, гонится?" Элджей и Анастасия Ивлеева поженились в 2019 году.
https://ria.ru/20210512/ivleeva-1731910858.html
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развод, анастасия ивлеева, шоу-бизнес, элджей, знаменитости, звезды

Элджей намекнул на развод с Ивлеевой в новом треке

14:43 09.07.2021 (обновлено: 14:45 09.07.2021)
 
© Фото : _agentgirl_Фотография из Instagram-аккаунта Насти Ивлеевой
Фотография из Instagram-аккаунта Насти Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : _agentgirl_
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Рэпер Элджей (Алексей Узенюк) в свой день рождения выпустил на всех цифровых площадках новый трек Soda, записанный вместе с хип-хоп исполнителем Vacio.
В тексте есть слова, в которых Элджей описывает девушку, похожую на его супругу — блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву. "Baby, ты секси. Ты на моих чипсах и Pepsi (Ивлеева рекламировала эти продукты. — Прим. ред.)".

"Но нам стало скучно

Больше не интересно

Ну и все на этом закончили", — поет Узенюк.

Слушатели сразу предположили, что он намекает на развод со своей знаменитой женой. Тем более, что ранее пользователи уже давно писали, что пара рассталась: оба не размещали совместных снимков, а Анастасия ходила без кольца на безымянном пальце.
И все же официальных заявлений супруги пока не делали. Более того, блогер разместила в Instagram пост, в котором поздравила мужа с 27-летием.
"С днюхой, Элджей. Совсем взрослый стал", — написала Ивлеева и прикрепила к тексту несколько снимков с мужем с совместного отдыха.
Но даже после этой публикации хейтеры продолжили обсуждать возможный развод: "Поздравила, как брата, а не мужа. Значит, все"; "Мне одной кажется, что она с ним, как за ребенком, гонится?"
Элджей и Анастасия Ивлеева поженились в 2019 году.
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ШоубизРазводАнастасия ИвлееваШоу-бизнесЭлджейЗнаменитостизвезды
 
 
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