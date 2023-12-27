https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918357760.html

Ивлеева попросила второй шанс у российского народа после "голой вечеринки"

Ивлеева попросила второй шанс у российского народа после "голой вечеринки" - РИА Новости, 27.12.2023

Ивлеева попросила второй шанс у российского народа после "голой вечеринки"

Блогер и актриса Анастасия Ивлеева попросила второй шанс у российского народа, отметив, что готова искать новые возможности коммуникации со своей аудиторией. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T07:32

2023-12-27T07:32

2023-12-27T07:35

шоубиз

россия

анастасия ивлеева

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Блогер и актриса Анастасия Ивлеева попросила второй шанс у российского народа, отметив, что готова искать новые возможности коммуникации со своей аудиторией. Ранее в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала Ивлеева. "Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа, а если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе, что, наверное, сейчас уже происходит, но я не буду уворачиваться и готова к любым исходам", - сказала Ивлеева в своем Instagram*. Она попросила у своих подписчиков позволить ей "нащупать новые возможности коммуникации" и понять новую себя. "Понять, что я могу вам предложить, чтобы вам было интересно, чтобы мы не теряли эту связь, потому что для меня это очень важно. И я в первую очередь обращаюсь именно к вам, а не к кому-то еще, потому что все, что у меня имеется сейчас, это благодаря вашей любви", - отметила актриса. Ивлеева добавила, что никто из участников вечеринки не заслуживает наказаний, с которыми они сталкиваются. "Я приношу глубочайшие извинения артистам. Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку и происходят отмены, происходят расторжения. Чувствовать себя человеком, который в единственном экземпляре несёт за это ответственность, очень сложно", - подчеркнула актриса. Они также призналась, что выбрала неверный формат для презентации своего арт-проекта. "Да, я хотела презентовать своей арт-проект, я так его называю, но это можно было сделать более гуманно, более в ногу со временем, с учетом нынешнего положения, просто это можно было сделать по-другому. Но, видимо, это случилось так, как случилось, чтобы я поняла какие-то очень важные вещи в своей жизни и оказалась на самом дне", - добавила блогер. Ранее Ивлеева сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки в клубе "Мутабор" лично направит в благотворительные организации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20231226/fadeev-1918275030.html

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россия, анастасия ивлеева