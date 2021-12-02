https://ria.ru/20211202/ivleeva-1761888623.html
Ивлеева и Элджей спровоцировали слухи о воссоединении
Ивлеева и Элджей спровоцировали слухи о воссоединении - РИА Новости, 02.12.2021
Ивлеева и Элджей спровоцировали слухи о воссоединении
Анастасия Ивлеева и Элджей спровоцировали слухи о воссоединении: они почти одновременно выложили в социальных сетях совместные фото. Блогер отметила, что кадры... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:49
2021-12-02T18:49
2021-12-02T18:49
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Анастасия Ивлеева и Элджей спровоцировали слухи о воссоединении: они почти одновременно выложили в социальных сетях совместные фото. Блогер отметила, что кадры сделаны не в России.Ранее в СМИ появилась информация, что Элджей был замечен около иммиграционного центра на Кипре. Сообщалось, что певец уехал из России около месяца назад. Пиар-директор артиста отметил, что Элджей отправился на остров с "рабочим визитом". Однако в метке с геолокацией к фотографии артист указал "эмиграция".Поклонники были удивлены совместным кадрам: пара развелась в этом году. Экс-супруги долго скрывали разрыв официальных отношений. Ивлеева признавалась, что у нее до сих пор остались чувства экс-супругу.3 декабря в Москве состоится судебное заседание о пропаганде Элджеем наркотических средств. Музыканту вменяют часть 1.1 статьи 6.13 КоАП. Она предусматривает штраф в размере от пяти до 30 тысяч рублей для гражданина, до 100 тысяч – для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.
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знаменитости, элджей, шоу-бизнес, анастасия ивлеева
Ивлеева и Элджей спровоцировали слухи о воссоединении
Ивлеева и Элджей спровоцировали слухи о воссоединении из-за совместных фотографий