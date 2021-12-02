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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211202/ivleeva-1761888623.html
Ивлеева и Элджей спровоцировали слухи о воссоединении
Ивлеева и Элджей спровоцировали слухи о воссоединении - РИА Новости, 02.12.2021
Ивлеева и Элджей спровоцировали слухи о воссоединении
Анастасия Ивлеева и Элджей спровоцировали слухи о воссоединении: они почти одновременно выложили в социальных сетях совместные фото. Блогер отметила, что кадры... РИА Новости, 02.12.2021
2021-12-02T18:49
2021-12-02T18:49
шоубиз
знаменитости
элджей
шоу-бизнес
анастасия ивлеева
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Анастасия Ивлеева и Элджей спровоцировали слухи о воссоединении: они почти одновременно выложили в социальных сетях совместные фото. Блогер отметила, что кадры сделаны не в России.Ранее в СМИ появилась информация, что Элджей был замечен около иммиграционного центра на Кипре. Сообщалось, что певец уехал из России около месяца назад. Пиар-директор артиста отметил, что Элджей отправился на остров с "рабочим визитом". Однако в метке с геолокацией к фотографии артист указал "эмиграция".Поклонники были удивлены совместным кадрам: пара развелась в этом году. Экс-супруги долго скрывали разрыв официальных отношений. Ивлеева признавалась, что у нее до сих пор остались чувства экс-супругу.3 декабря в Москве состоится судебное заседание о пропаганде Элджеем наркотических средств. Музыканту вменяют часть 1.1 статьи 6.13 КоАП. Она предусматривает штраф в размере от пяти до 30 тысяч рублей для гражданина, до 100 тысяч – для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.
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знаменитости, элджей, шоу-бизнес, анастасия ивлеева
18:49 02.12.2021
 
Ивлеева и Элджей спровоцировали слухи о воссоединении

Ивлеева и Элджей спровоцировали слухи о воссоединении из-за совместных фотографий

© Фото : _agentgirl_Фотография из Instagram-аккаунта Насти Ивлеевой
Фотография из Instagram-аккаунта Насти Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : _agentgirl_
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Анастасия Ивлеева и Элджей спровоцировали слухи о воссоединении: они почти одновременно выложили в социальных сетях совместные фото. Блогер отметила, что кадры сделаны не в России.

"Кого только не встретишь не в России", – написала Ивлеева.

© Фото : @sayonaraboy/InstagramЭлджей и Настя Ивлеева
Элджей и Настя Ивлеева - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
© Фото : @sayonaraboy/Instagram
Ранее в СМИ появилась информация, что Элджей был замечен около иммиграционного центра на Кипре. Сообщалось, что певец уехал из России около месяца назад. Пиар-директор артиста отметил, что Элджей отправился на остров с "рабочим визитом". Однако в метке с геолокацией к фотографии артист указал "эмиграция".
Поклонники были удивлены совместным кадрам: пара развелась в этом году. Экс-супруги долго скрывали разрыв официальных отношений. Ивлеева признавалась, что у нее до сих пор остались чувства экс-супругу.

"Вы помирились?", "Они снова вместе?", "Воссоединение года", – написали подписчики в комментариях.

3 декабря в Москве состоится судебное заседание о пропаганде Элджеем наркотических средств. Музыканту вменяют часть 1.1 статьи 6.13 КоАП. Она предусматривает штраф в размере от пяти до 30 тысяч рублей для гражданина, до 100 тысяч – для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.
Рэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
11:01Шоубиз
Жена Моргенштерна поделилась кадрами купания на яхте
 
ШоубизЗнаменитостиЭлджейШоу-бизнесАнастасия Ивлеева
 
 
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