"Люблю до сих пор": Ивлеева рассказала о чувствах к Элджею
© Осторожно: Собчак/YouTubeКадр из интервью Насти Ивлеевой на YouTube-канале "Осторожно: Собчак"
© Осторожно: Собчак/YouTube
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в интервью Ксении Собчак призналась, что до сих пор любит своего бывшего мужа Элджея (Алексей Узенюк). Пара долго скрывала свой недавний развод от поклонников.
"Многие подозревали, что в нашей жизни настали какие-то перемены. Умалчивать об этом месяцами и годами просто невозможно. Написать пост в Instagram о том, что мы не вместе и поставить разбитое сердечко – это, конечно, прекрасно, но наши отношения заслуживали большего, и мне хотелось красиво преподнести все это. Это круто началось, круто продолжалось и круто должно закончится", – рассказала Ивлеева.
Анастасия отметила, что решение о расставание было принято не сразу – мысли об этом появились в марте этого года. Также звезда призналась, что у нее до сих пор есть чувства к Алексею.
"Я его люблю до сих пор, разумеется. Он для меня близкий человек. Он и моим другом являлся, и вообще человеком, с которым есть о чем поговорить, который меня вдохновлял. Он мне заменял всех и вся", – заключила Ивлеева.
Ранее пара сообщала, что причиной их развода была неготовность к семейной жизни. Однако после выхода новой песни Элджея, некоторые поклонники заподозрили, что именно он мог быть инициатором разрыва.