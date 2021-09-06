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Шоубиз
https://ria.ru/20210906/ivleeva-1748877340.html
"Люблю до сих пор": Ивлеева рассказала о чувствах к Элджею
"Люблю до сих пор": Ивлеева рассказала о чувствах к Элджею - РИА Новости, 06.09.2021
"Люблю до сих пор": Ивлеева рассказала о чувствах к Элджею
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в интервью Ксении Собчак призналась, что до сих пор любит своего бывшего мужа Элджея (Алексей Узенюк). Пара долго... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:37
2021-09-06T15:37
шоубиз
ксения собчак
знаменитости
элджей
анастасия ивлеева
отношения
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в интервью Ксении Собчак призналась, что до сих пор любит своего бывшего мужа Элджея (Алексей Узенюк). Пара долго скрывала свой недавний развод от поклонников.Анастасия отметила, что решение о расставание было принято не сразу – мысли об этом появились в марте этого года. Также звезда призналась, что у нее до сих пор есть чувства к Алексею.Ранее пара сообщала, что причиной их развода была неготовность к семейной жизни. Однако после выхода новой песни Элджея, некоторые поклонники заподозрили, что именно он мог быть инициатором разрыва.
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ксения собчак, знаменитости, элджей, анастасия ивлеева, отношения
15:37 06.09.2021
 

"Люблю до сих пор": Ивлеева рассказала о чувствах к Элджею

© Осторожно: Собчак/YouTubeКадр из интервью Насти Ивлеевой на YouTube-канале "Осторожно: Собчак"
Кадр из интервью Насти Ивлеевой на YouTube-канале Осторожно: Собчак
© Осторожно: Собчак/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в интервью Ксении Собчак призналась, что до сих пор любит своего бывшего мужа Элджея (Алексей Узенюк). Пара долго скрывала свой недавний развод от поклонников.

"Многие подозревали, что в нашей жизни настали какие-то перемены. Умалчивать об этом месяцами и годами просто невозможно. Написать пост в Instagram о том, что мы не вместе и поставить разбитое сердечко – это, конечно, прекрасно, но наши отношения заслуживали большего, и мне хотелось красиво преподнести все это. Это круто началось, круто продолжалось и круто должно закончится", – рассказала Ивлеева.

Анастасия отметила, что решение о расставание было принято не сразу – мысли об этом появились в марте этого года. Также звезда призналась, что у нее до сих пор есть чувства к Алексею.

"Я его люблю до сих пор, разумеется. Он для меня близкий человек. Он и моим другом являлся, и вообще человеком, с которым есть о чем поговорить, который меня вдохновлял. Он мне заменял всех и вся", – заключила Ивлеева.

Ранее пара сообщала, что причиной их развода была неготовность к семейной жизни. Однако после выхода новой песни Элджея, некоторые поклонники заподозрили, что именно он мог быть инициатором разрыва.
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
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ШоубизКсения СобчакЗнаменитостиЭлджейАнастасия Ивлееваотношения
 
 
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