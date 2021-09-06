https://ria.ru/20210906/ivleeva-1748877340.html

"Люблю до сих пор": Ивлеева рассказала о чувствах к Элджею

"Люблю до сих пор": Ивлеева рассказала о чувствах к Элджею - РИА Новости, 06.09.2021

"Люблю до сих пор": Ивлеева рассказала о чувствах к Элджею

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в интервью Ксении Собчак призналась, что до сих пор любит своего бывшего мужа Элджея (Алексей Узенюк). Пара долго... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:37

2021-09-06T15:37

2021-09-06T15:37

шоубиз

ксения собчак

знаменитости

элджей

анастасия ивлеева

отношения

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в интервью Ксении Собчак призналась, что до сих пор любит своего бывшего мужа Элджея (Алексей Узенюк). Пара долго скрывала свой недавний развод от поклонников.Анастасия отметила, что решение о расставание было принято не сразу – мысли об этом появились в марте этого года. Также звезда призналась, что у нее до сих пор есть чувства к Алексею.Ранее пара сообщала, что причиной их развода была неготовность к семейной жизни. Однако после выхода новой песни Элджея, некоторые поклонники заподозрили, что именно он мог быть инициатором разрыва.

https://ria.ru/20210428/ivleeva-1730336179.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения собчак, знаменитости, элджей, анастасия ивлеева, отношения