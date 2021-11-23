https://ria.ru/20211123/sud-1760283895.html

Суд в Москве рассмотрит дело рэпера Элджея о пропаганде наркотиков

Суд в Москве рассмотрит дело рэпера Элджея о пропаганде наркотиков - РИА Новости, 23.11.2021

Суд в Москве рассмотрит дело рэпера Элджея о пропаганде наркотиков

Зюзинский районный суд Москвы 3 декабря рассмотрит материал административного дела в отношении рэп-исполнителя Элджея (Алексей Узенюк) о пропаганде... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T09:50

2021-11-23T09:50

2021-11-23T09:50

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Зюзинский районный суд Москвы 3 декабря рассмотрит материал административного дела в отношении рэп-исполнителя Элджея (Алексей Узенюк) о пропаганде наркотических средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Судебное заседание назначено на 3 декабря, на 10.30 мск", - рассказал собеседник агентства.Музыканту вменяют часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств с использованием интернета). Она предусматривает штраф в размере от 5 до 30 тысяч рублей для гражданина, до 100 тысяч - для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность.В конце октября в суд уже поступал протокол по аналогичной статье в отношении Узенюка, однако он был возращен составителю в связи с недостатками.Ранее Зюзинский райсуд оштрафовал на 100 тысяч рублей по аналогичным протоколам рэпера Моргенштерна и блогера Юрия Дудя.

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происшествия, москва, элджей, россия