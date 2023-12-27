https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918382211.html
Блогера Ивлееву проверяет налоговая, заявила Мизулина
Блогера Ивлееву проверяет налоговая, заявила Мизулина - РИА Новости, 27.12.2023
Блогера Ивлееву проверяет налоговая, заявила Мизулина
Блогера Анастасию Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции, сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:45
2023-12-27T10:45
2023-12-27T17:19
происшествия
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екатерина мизулина
анастасия ивлеева
федеральная налоговая служба (фнс россии)
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Блогера Анастасию Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции, сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. "ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела", — написала она.Мизулина также поблагодарила полицию "за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО". РИА Новости пока не располагает комментариями полиции и ФНС. В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.
https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918357760.html
https://ria.ru/20231226/fadeev-1918275030.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, москва, екатерина мизулина, анастасия ивлеева, федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета, гуэбипк мвд рф
Происшествия, Россия, Москва, Екатерина Мизулина, Анастасия Ивлеева, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Лига безопасного интернета, ГУЭБиПК МВД РФ, Шоубиз
Блогера Ивлееву проверяет налоговая, заявила Мизулина
Мизулина: блогера Анастасию Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции