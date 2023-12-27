Рейтинг@Mail.ru
Блогера Ивлееву проверяет налоговая, заявила Мизулина - РИА Новости, 27.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:45 27.12.2023 (обновлено: 17:19 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918382211.html
Блогера Ивлееву проверяет налоговая, заявила Мизулина
Блогера Ивлееву проверяет налоговая, заявила Мизулина - РИА Новости, 27.12.2023
Блогера Ивлееву проверяет налоговая, заявила Мизулина
Блогера Анастасию Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции, сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:45
2023-12-27T17:19
происшествия
россия
москва
екатерина мизулина
анастасия ивлеева
федеральная налоговая служба (фнс россии)
лига безопасного интернета
гуэбипк мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918455317_0:99:770:532_1920x0_80_0_0_f5553153abcddb01cfc8369bffd7bae3.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Блогера Анастасию Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции, сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. &quot;ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела&quot;, — написала она.Мизулина также поблагодарила полицию "за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО". РИА Новости пока не располагает комментариями полиции и ФНС. В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.
https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918357760.html
https://ria.ru/20231226/fadeev-1918275030.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918455317_0:27:770:605_1920x0_80_0_0_23357a395e2d7742408082a63629b541.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, екатерина мизулина, анастасия ивлеева, федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета, гуэбипк мвд рф
Происшествия, Россия, Москва, Екатерина Мизулина, Анастасия Ивлеева, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Лига безопасного интернета, ГУЭБиПК МВД РФ, Шоубиз
Блогера Ивлееву проверяет налоговая, заявила Мизулина

Мизулина: блогера Анастасию Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции

© Фото : Настя Ивлеева/TelegramАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : Настя Ивлеева/Telegram
Анастасия Ивлеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Блогера Анастасию Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции, сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.
«

"ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела", — написала она.

Мизулина также поблагодарила полицию "за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО".
РИА Новости пока не располагает комментариями полиции и ФНС.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Ивлеева попросила второй шанс у российского народа после "голой вечеринки"
Вчера, 07:32
В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.
Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.
Композитор и продюсер Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Фадеев объяснил, почему его возмутила "голая вечеринка" Ивлеевой
26 декабря, 18:21
 
ШоубизПроисшествияРоссияМоскваЕкатерина МизулинаАнастасия ИвлееваФедеральная налоговая служба (ФНС России)Лига безопасного интернетаГУЭБиПК МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала