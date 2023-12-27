https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918382211.html

Блогера Ивлееву проверяет налоговая, заявила Мизулина

Блогера Ивлееву проверяет налоговая, заявила Мизулина - РИА Новости, 27.12.2023

Блогера Ивлееву проверяет налоговая, заявила Мизулина

Блогера Анастасию Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции, сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:45

2023-12-27T10:45

2023-12-27T17:19

происшествия

россия

москва

екатерина мизулина

анастасия ивлеева

федеральная налоговая служба (фнс россии)

лига безопасного интернета

гуэбипк мвд рф

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Блогера Анастасию Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции, сообщила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. "ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела", — написала она.Мизулина также поблагодарила полицию "за оперативное реагирование на устроенный шабаш во время СВО". РИА Новости пока не располагает комментариями полиции и ФНС. В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.

https://ria.ru/20231227/ivleeva-1918357760.html

https://ria.ru/20231226/fadeev-1918275030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, екатерина мизулина, анастасия ивлеева, федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета, гуэбипк мвд рф