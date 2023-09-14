https://ria.ru/20230914/ivleeva-1896315056.html

Настя Ивлеева похудела на 14 килограммов за три месяца

Настя Ивлеева похудела на 14 килограммов за три месяца - РИА Новости, 14.09.2023

Настя Ивлеева похудела на 14 килограммов за три месяца

Блогер, актриса и телеведущая Настя Ивлеева сообщила на своей странице в соцсети, что похудела за лето на 14 килограммов. РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T14:13

2023-09-14T14:13

2023-09-14T14:40

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Блогер, актриса и телеведущая Настя Ивлеева сообщила на своей странице в соцсети, что похудела за лето на 14 килограммов. По словам блогерши, она заметила, что сильно поправилась в апреле. Избавиться от лишних килограммов, как призналась Ивлеева, помогли съемки в новом проекте. "Слава богу с начала мая и на все лето в моей жизни случилось большое кино, которое помогло вернуться в форму. Минус 14 кг", – похвасталась знаменитость.Телеведущая добавила, что сейчас находится в идеальном для себя весе. К тексту звезда соцсетей приложила коллаж в формате "до/после", на котором показала, как выглядела в апреле и сейчас. Видно, что блогерша действительно стала более стройной. Однако в комментариях пользователи предположили, что это не более, чем розыгрыш и фотошоп. "Не помню, чтобы она за эти месяцы как-то поправлялась", "Да слева точно фотошоп. Мы никогда не видели такую Настюшку", – пошутили подписчики. Большинство же восхитило преображение Насти Ивлеевой. "Расскажи о методе похудения", "Как ты это сделала?", "Потрясающая", – отметили поклонники. Одним из недавних проектов с участием блогерши стала комедия "Мальвина", в которой Ивлеева сыграла одну из главных ролей вместе с Мариной Васильевой. Съемки картины прошли этим летом. Премьера запланирована на март 2024 года.

https://ria.ru/20210608/bochkareva-1736045602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, анастасия ивлеева, знаменитости, похудение