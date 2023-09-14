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Настя Ивлеева похудела на 14 килограммов за три месяца
Настя Ивлеева похудела на 14 килограммов за три месяца - РИА Новости, 14.09.2023
Настя Ивлеева похудела на 14 килограммов за три месяца
Блогер, актриса и телеведущая Настя Ивлеева сообщила на своей странице в соцсети, что похудела за лето на 14 килограммов. РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T14:13
2023-09-14T14:13
2023-09-14T14:40
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Блогер, актриса и телеведущая Настя Ивлеева сообщила на своей странице в соцсети, что похудела за лето на 14 килограммов. По словам блогерши, она заметила, что сильно поправилась в апреле. Избавиться от лишних килограммов, как призналась Ивлеева, помогли съемки в новом проекте. "Слава богу с начала мая и на все лето в моей жизни случилось большое кино, которое помогло вернуться в форму. Минус 14 кг", – похвасталась знаменитость.Телеведущая добавила, что сейчас находится в идеальном для себя весе. К тексту звезда соцсетей приложила коллаж в формате "до/после", на котором показала, как выглядела в апреле и сейчас. Видно, что блогерша действительно стала более стройной. Однако в комментариях пользователи предположили, что это не более, чем розыгрыш и фотошоп. "Не помню, чтобы она за эти месяцы как-то поправлялась", "Да слева точно фотошоп. Мы никогда не видели такую Настюшку", – пошутили подписчики. Большинство же восхитило преображение Насти Ивлеевой. "Расскажи о методе похудения", "Как ты это сделала?", "Потрясающая", – отметили поклонники. Одним из недавних проектов с участием блогерши стала комедия "Мальвина", в которой Ивлеева сыграла одну из главных ролей вместе с Мариной Васильевой. Съемки картины прошли этим летом. Премьера запланирована на март 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, анастасия ивлеева, знаменитости, похудение
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Анастасия Ивлеева, Знаменитости, Похудение
Настя Ивлеева похудела на 14 килограммов за три месяца
Блогер Настя Ивлеева сбросила за лето 14 килограммов и показала фото до и после
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Блогер, актриса и телеведущая Настя Ивлеева сообщила на своей странице в соцсети, что похудела за лето на 14 килограммов.
По словам блогерши, она заметила, что сильно поправилась в апреле. Избавиться от лишних килограммов, как призналась Ивлеева, помогли съемки в новом проекте.
«
"Слава богу с начала мая и на все лето в моей жизни случилось большое кино, которое помогло вернуться в форму. Минус 14 кг", – похвасталась знаменитость.
Телеведущая добавила, что сейчас находится в идеальном для себя весе.
К тексту звезда соцсетей приложила коллаж в формате "до/после", на котором показала, как выглядела в апреле и сейчас. Видно, что блогерша действительно стала более стройной.
Однако в комментариях пользователи предположили, что это не более, чем розыгрыш и фотошоп. "Не помню, чтобы она за эти месяцы как-то поправлялась", "Да слева точно фотошоп. Мы никогда не видели такую Настюшку", – пошутили подписчики.
Большинство же восхитило преображение Насти Ивлеевой. "Расскажи о методе похудения", "Как ты это сделала?", "Потрясающая", – отметили поклонники.
Одним из недавних проектов с участием блогерши стала комедия "Мальвина", в которой Ивлеева сыграла одну из главных ролей вместе с Мариной Васильевой. Съемки картины прошли этим летом.
Премьера запланирована на март 2024 года.
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