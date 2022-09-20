https://ria.ru/20220920/ivleeva-1818117384.html

Ивлеева прокомментировала свой поцелуй с бывшим мужем

Ивлеева прокомментировала свой поцелуй с бывшим мужем - РИА Новости, 20.09.2022

Ивлеева прокомментировала свой поцелуй с бывшим мужем

Анастасия Ивлеева прокомментировала страстный поцелуй с бывшим мужем Элджеем (Алексей Узенюк) на его концерте. Подробностями она поделилась на своей странице в... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:26

2022-09-20T13:26

2022-09-20T13:26

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анастасия ивлеева

элджей

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Анастасия Ивлеева прокомментировала страстный поцелуй с бывшим мужем Элджеем (Алексей Узенюк) на его концерте. Подробностями она поделилась на своей странице в соцсети. И пошутила в сторис о произошедшем. "На самом деле это все прогрев к моему авторскому курсу "Как остаться с бывшим друзьями". Бузеныш уже внесла предоплату", — говорит Ивлеева.Пользователи оценили иронию ведущей. "Знаем мы такую дружбу", "Вот вам и ретроградный Меркурий", "Это ведь сарказм, правда?", "Хороший вопрос. Всем бы бывшим так "дружить", — отреагировали подписчики. Элджей и Ивлеева расстались в 2021 году. Они не в первый раз провоцируют слухи о воссоединении — ранее знаменитости публиковали совместные фото. Также уже после развода Настя признавалась в любви к экс-супругу.

https://ria.ru/20220914/samburskaya-1816810942.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анастасия ивлеева, элджей