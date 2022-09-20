https://ria.ru/20220920/ivleeva-1818117384.html
Ивлеева прокомментировала свой поцелуй с бывшим мужем
Ивлеева прокомментировала свой поцелуй с бывшим мужем - РИА Новости, 20.09.2022
Ивлеева прокомментировала свой поцелуй с бывшим мужем
Анастасия Ивлеева прокомментировала страстный поцелуй с бывшим мужем Элджеем (Алексей Узенюк) на его концерте. Подробностями она поделилась на своей странице в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:26
2022-09-20T13:26
2022-09-20T13:26
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Анастасия Ивлеева прокомментировала страстный поцелуй с бывшим мужем Элджеем (Алексей Узенюк) на его концерте. Подробностями она поделилась на своей странице в соцсети. И пошутила в сторис о произошедшем. "На самом деле это все прогрев к моему авторскому курсу "Как остаться с бывшим друзьями". Бузеныш уже внесла предоплату", — говорит Ивлеева.Пользователи оценили иронию ведущей. "Знаем мы такую дружбу", "Вот вам и ретроградный Меркурий", "Это ведь сарказм, правда?", "Хороший вопрос. Всем бы бывшим так "дружить", — отреагировали подписчики. Элджей и Ивлеева расстались в 2021 году. Они не в первый раз провоцируют слухи о воссоединении — ранее знаменитости публиковали совместные фото. Также уже после развода Настя признавалась в любви к экс-супругу.
https://ria.ru/20220914/samburskaya-1816810942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анастасия ивлеева, элджей
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости, звезды, Анастасия Ивлеева, Элджей
Ивлеева прокомментировала свой поцелуй с бывшим мужем
Ивлеева прокомментировала свой поцелуй с бывшим мужем Элджеем на его концерте
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Анастасия Ивлеева прокомментировала страстный поцелуй с бывшим мужем Элджеем (Алексей Узенюк) на его концерте. Подробностями она поделилась на своей странице в соцсети.
"Дружба существует", — написала она в посте.
И пошутила в сторис о произошедшем.
"На самом деле это все прогрев к моему авторскому курсу "Как остаться с бывшим друзьями". Бузеныш уже внесла предоплату", — говорит Ивлеева.
Пользователи оценили иронию ведущей. "Знаем мы такую дружбу", "Вот вам и ретроградный Меркурий", "Это ведь сарказм, правда?", "Хороший вопрос. Всем бы бывшим так "дружить", — отреагировали подписчики.
Элджей и Ивлеева расстались в 2021 году. Они не в первый раз провоцируют слухи о воссоединении — ранее знаменитости публиковали
совместные фото. Также уже после развода Настя признавалась
в любви к экс-супругу.