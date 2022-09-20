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Ивлеева прокомментировала свой поцелуй с бывшим мужем - РИА Новости, 20.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220920/ivleeva-1818117384.html
Ивлеева прокомментировала свой поцелуй с бывшим мужем
Ивлеева прокомментировала свой поцелуй с бывшим мужем - РИА Новости, 20.09.2022
Ивлеева прокомментировала свой поцелуй с бывшим мужем
Анастасия Ивлеева прокомментировала страстный поцелуй с бывшим мужем Элджеем (Алексей Узенюк) на его концерте. Подробностями она поделилась на своей странице в... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:26
2022-09-20T13:26
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
анастасия ивлеева
элджей
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Анастасия Ивлеева прокомментировала страстный поцелуй с бывшим мужем Элджеем (Алексей Узенюк) на его концерте. Подробностями она поделилась на своей странице в соцсети. И пошутила в сторис о произошедшем. "На самом деле это все прогрев к моему авторскому курсу "Как остаться с бывшим друзьями". Бузеныш уже внесла предоплату", — говорит Ивлеева.Пользователи оценили иронию ведущей. "Знаем мы такую дружбу", "Вот вам и ретроградный Меркурий", "Это ведь сарказм, правда?", "Хороший вопрос. Всем бы бывшим так "дружить", — отреагировали подписчики. Элджей и Ивлеева расстались в 2021 году. Они не в первый раз провоцируют слухи о воссоединении — ранее знаменитости публиковали совместные фото. Также уже после развода Настя признавалась в любви к экс-супругу.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, анастасия ивлеева, элджей
Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости, звезды, Анастасия Ивлеева, Элджей
13:26 20.09.2022
 
Ивлеева прокомментировала свой поцелуй с бывшим мужем

Ивлеева прокомментировала свой поцелуй с бывшим мужем Элджеем на его концерте

© Фото : @sayonaraboy/InstagramЭлджей и Настя Ивлеева
Элджей и Настя Ивлеева - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : @sayonaraboy/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Анастасия Ивлеева прокомментировала страстный поцелуй с бывшим мужем Элджеем (Алексей Узенюк) на его концерте. Подробностями она поделилась на своей странице в соцсети.
"Дружба существует", — написала она в посте.
И пошутила в сторис о произошедшем.
"На самом деле это все прогрев к моему авторскому курсу "Как остаться с бывшим друзьями". Бузеныш уже внесла предоплату", — говорит Ивлеева.
Пользователи оценили иронию ведущей. "Знаем мы такую дружбу", "Вот вам и ретроградный Меркурий", "Это ведь сарказм, правда?", "Хороший вопрос. Всем бы бывшим так "дружить", — отреагировали подписчики.
Элджей и Ивлеева расстались в 2021 году. Они не в первый раз провоцируют слухи о воссоединении — ранее знаменитости публиковали совместные фото. Также уже после развода Настя признавалась в любви к экс-супругу.
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ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостизвездыАнастасия ИвлееваЭлджей
 
 
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