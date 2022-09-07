Ивлеева рассказала о съемках в драме о тусовщице, сбежавшей в монастырь
Ивлеева дебютировала в драматическом сериале "Монастырь" и рассказала о съемках
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"Кадр из сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Настя Ивлеева сыграла главную роль в сериале "Монастырь". Это ее дебют в жанре драмы, сообщает пресс-служба.
Ее героиня — тусовщица Мария, привыкшая к жизни за чужой счет. В Эмиратах она отправилась ночной клуб вместе с женой миллиардера. Вечеринка закончилась настолько плохо, что теперь Марии грозит тюрьма. И это не единственная ее проблема. Девушка бежит в Россию и скрывается в монастыре.
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Настя Ивлеева в сериале "Монастырь"
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Настя Ивлеева в сериале "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Мария, героиня сериала "Монастырь"
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Мария, героиня сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"Кадр из сериала "Монастырь"
3 из 3
Кадр из сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
1 из 3
Настя Ивлеева в сериале "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
2 из 3
Мария, героиня сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
3 из 3
Кадр из сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Ивлеева назвала героиню "сложным, но не потерянным человеком".
"Когда мне предложили этот образ, я очень обрадовалась, потому что в этот раз речь шла не про легкого персонажа или роль, в которой нужно играть саму себя, появилось ощущение, что это может быть серьезная и интересная работа. Мария не пересекается со мной ни детством, ни судьбой — она совершенно другая", — уверяет Ивлеева.
Он считает, что съемки в телешоу или для YouTube "не похожи на кинопроцесс".
"Камеры я не боялась, но пришлось заново учиться с ней дружить. На площадке я с интересом наблюдала, как работают другие актеры, но старалась не перенимать их приемы, потому что это в принципе невозможно — они профи, а я двигалась на интуиции и ощущениях. Так получалось правдивее и искреннее", — вспоминает блогер.
В сериале также задействованы Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова и другие. Режиссер — Александр Молочников.
Съемки проходили в Вологодской области.
Проект создан по идее шоураннера "Триггера" и "Нулевого пациента" Александры Ремизовой. Шоу выйдет на Кинопоиске.
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