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Ивлеева рассказала о съемках в драме о тусовщице, сбежавшей в монастырь - РИА Новости, 07.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220907/ivleeva-1815191038.html
Ивлеева рассказала о съемках в драме о тусовщице, сбежавшей в монастырь
Ивлеева рассказала о съемках в драме о тусовщице, сбежавшей в монастырь - РИА Новости, 07.09.2022
Ивлеева рассказала о съемках в драме о тусовщице, сбежавшей в монастырь
Настя Ивлеева сыграла главную роль в сериале "Монастырь". Это ее дебют в жанре драмы, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T18:25
2022-09-07T18:25
культура
новости культуры
анастасия ивлеева
кино и сериалы
филипп янковский
мария миронова
россия
вологодская область
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Настя Ивлеева сыграла главную роль в сериале "Монастырь". Это ее дебют в жанре драмы, сообщает пресс-служба. Ее героиня — тусовщица Мария, привыкшая к жизни за чужой счет. В Эмиратах она отправилась ночной клуб вместе с женой миллиардера. Вечеринка закончилась настолько плохо, что теперь Марии грозит тюрьма. И это не единственная ее проблема. Девушка бежит в Россию и скрывается в монастыре. Ивлеева назвала героиню "сложным, но не потерянным человеком". "Когда мне предложили этот образ, я очень обрадовалась, потому что в этот раз речь шла не про легкого персонажа или роль, в которой нужно играть саму себя, появилось ощущение, что это может быть серьезная и интересная работа. Мария не пересекается со мной ни детством, ни судьбой — она совершенно другая", — уверяет Ивлеева.Он считает, что съемки в телешоу или для YouTube "не похожи на кинопроцесс". В сериале также задействованы Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова и другие. Режиссер — Александр Молочников.Съемки проходили в Вологодской области. Проект создан по идее шоураннера "Триггера" и "Нулевого пациента" Александры Ремизовой. Шоу выйдет на Кинопоиске.
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новости культуры, анастасия ивлеева, кино и сериалы, филипп янковский, мария миронова, россия, вологодская область, youtube, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Анастасия Ивлеева, Кино и сериалы, Филипп Янковский, Мария Миронова, Россия, Вологодская область, YouTube, что посмотреть
18:25 07.09.2022
 
Ивлеева рассказала о съемках в драме о тусовщице, сбежавшей в монастырь

Ивлеева дебютировала в драматическом сериале "Монастырь" и рассказала о съемках

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"Кадр из сериала "Монастырь"
Кадр из сериала Монастырь
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Настя Ивлеева сыграла главную роль в сериале "Монастырь". Это ее дебют в жанре драмы, сообщает пресс-служба.
Ее героиня — тусовщица Мария, привыкшая к жизни за чужой счет. В Эмиратах она отправилась ночной клуб вместе с женой миллиардера. Вечеринка закончилась настолько плохо, что теперь Марии грозит тюрьма. И это не единственная ее проблема. Девушка бежит в Россию и скрывается в монастыре.
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"

Настя Ивлеева в сериале "Монастырь"

Кадр из сериала Монастырь
1 из 3

Настя Ивлеева в сериале "Монастырь"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"

Мария, героиня сериала "Монастырь"

Кадр из сериала Монастырь
2 из 3

Мария, героиня сериала "Монастырь"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"Кадр из сериала "Монастырь"
Кадр из сериала Монастырь
3 из 3
Кадр из сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
1 из 3

Настя Ивлеева в сериале "Монастырь"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
2 из 3

Мария, героиня сериала "Монастырь"

© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
3 из 3
Кадр из сериала "Монастырь"
© Предоставлено сервисом "КиноПоиск"
Ивлеева назвала героиню "сложным, но не потерянным человеком".
"Когда мне предложили этот образ, я очень обрадовалась, потому что в этот раз речь шла не про легкого персонажа или роль, в которой нужно играть саму себя, появилось ощущение, что это может быть серьезная и интересная работа. Мария не пересекается со мной ни детством, ни судьбой — она совершенно другая", — уверяет Ивлеева.
Он считает, что съемки в телешоу или для YouTube "не похожи на кинопроцесс".
"Камеры я не боялась, но пришлось заново учиться с ней дружить. На площадке я с интересом наблюдала, как работают другие актеры, но старалась не перенимать их приемы, потому что это в принципе невозможно — они профи, а я двигалась на интуиции и ощущениях. Так получалось правдивее и искреннее", — вспоминает блогер.
В сериале также задействованы Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова и другие. Режиссер — Александр Молочников.
Съемки проходили в Вологодской области.
Проект создан по идее шоураннера "Триггера" и "Нулевого пациента" Александры Ремизовой. Шоу выйдет на Кинопоиске.
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КультураНовости культурыАнастасия ИвлееваКино и сериалыФилипп ЯнковскийМария МироноваРоссияВологодская областьYouTubeчто посмотреть
 
 
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