https://ria.ru/20220907/ivleeva-1815191038.html

Ивлеева рассказала о съемках в драме о тусовщице, сбежавшей в монастырь

Ивлеева рассказала о съемках в драме о тусовщице, сбежавшей в монастырь - РИА Новости, 07.09.2022

Ивлеева рассказала о съемках в драме о тусовщице, сбежавшей в монастырь

Настя Ивлеева сыграла главную роль в сериале "Монастырь". Это ее дебют в жанре драмы, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T18:25

2022-09-07T18:25

2022-09-07T18:25

культура

новости культуры

анастасия ивлеева

кино и сериалы

филипп янковский

мария миронова

россия

вологодская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815184943_28:0:3342:1864_1920x0_80_0_0_98a7fd1d5210946c7b055a4092e808eb.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Настя Ивлеева сыграла главную роль в сериале "Монастырь". Это ее дебют в жанре драмы, сообщает пресс-служба. Ее героиня — тусовщица Мария, привыкшая к жизни за чужой счет. В Эмиратах она отправилась ночной клуб вместе с женой миллиардера. Вечеринка закончилась настолько плохо, что теперь Марии грозит тюрьма. И это не единственная ее проблема. Девушка бежит в Россию и скрывается в монастыре. Ивлеева назвала героиню "сложным, но не потерянным человеком". "Когда мне предложили этот образ, я очень обрадовалась, потому что в этот раз речь шла не про легкого персонажа или роль, в которой нужно играть саму себя, появилось ощущение, что это может быть серьезная и интересная работа. Мария не пересекается со мной ни детством, ни судьбой — она совершенно другая", — уверяет Ивлеева.Он считает, что съемки в телешоу или для YouTube "не похожи на кинопроцесс". В сериале также задействованы Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова и другие. Режиссер — Александр Молочников.Съемки проходили в Вологодской области. Проект создан по идее шоураннера "Триггера" и "Нулевого пациента" Александры Ремизовой. Шоу выйдет на Кинопоиске.

https://ria.ru/20220902/lohan-1813994470.html

россия

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, анастасия ивлеева, кино и сериалы, филипп янковский, мария миронова, россия, вологодская область, youtube, что посмотреть