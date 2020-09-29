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Олег Майами рассказал о романе с Настей Ивлеевой
Бывший участник "Дома-2" Олег Майами рассказал в интервью на YouTube о своих романтических отношениях с телеведущей Анастасией Ивлеевой. Спустя два года после... РИА Новости, 29.09.2020
2020-09-29T12:21
2020-09-29T12:21
анастасия ивлеева
шоу-бизнес
элджей
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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Бывший участник "Дома-2" Олег Майами рассказал в интервью на YouTube о своих романтических отношениях с телеведущей <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva/" target="_blank" data-auto="true">Анастасией Ивлеевой</a>. Спустя два года после разрыва певец признался, что он никогда не любил девушку.Роман знаменитостей продлился менее полугода. После расставания Майами узнал, что экс-возлюбленная начала встречаться с его другом – рэпером <a href="http://ria.ru/person_EHldzhejj/" target="_blank" data-auto="true">Элджеем</a>. Этот факт не расстроил исполнителя, а, по его словам, даже обрадовал, так как он никогда не питал глубоких чувств к блогерше."Я не любил Настю. У нас были отношения три месяца. Она была в разъездах, я - на концертах. У нас не было таких долгих отношений, мы легко расстались", — отметил певец в YouTube-шоу "50 вопросов".Молодой человек еще раз подчеркнул, что счастлив за звездную пару, но вынужден избегать общения с Элджеем, чтобы не создавать неловкие ситуации.
https://ria.ru/20200325/1569127690.html
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анастасия ивлеева, шоу-бизнес, элджей

Олег Майами рассказал о романе с Настей Ивлеевой

12:21 29.09.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Олег Майами
Певец Олег Майами - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Бывший участник "Дома-2" Олег Майами рассказал в интервью на YouTube о своих романтических отношениях с телеведущей Анастасией Ивлеевой. Спустя два года после разрыва певец признался, что он никогда не любил девушку.
Роман знаменитостей продлился менее полугода. После расставания Майами узнал, что экс-возлюбленная начала встречаться с его другом – рэпером Элджеем. Этот факт не расстроил исполнителя, а, по его словам, даже обрадовал, так как он никогда не питал глубоких чувств к блогерше.
"Я не любил Настю. У нас были отношения три месяца. Она была в разъездах, я - на концертах. У нас не было таких долгих отношений, мы легко расстались", — отметил певец в YouTube-шоу "50 вопросов".
Молодой человек еще раз подчеркнул, что счастлив за звездную пару, но вынужден избегать общения с Элджеем, чтобы не создавать неловкие ситуации.
Солист Thirty seconds to Mars Джаред Лето - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 21:49Культура
Блогер Настя Ивлеева пообщалась в прямом эфире с Джаредом Лето
 
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Анастасия ИвлееваШоу-бизнесЭлджей
 
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