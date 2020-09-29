https://ria.ru/20200929/otnosheniya-1577935391.html

Олег Майами рассказал о романе с Настей Ивлеевой

Бывший участник "Дома-2" Олег Майами рассказал в интервью на YouTube о своих романтических отношениях с телеведущей Анастасией Ивлеевой. Спустя два года после... РИА Новости, 29.09.2020

2020-09-29T12:21

2020-09-29T12:21

2020-09-29T12:21

анастасия ивлеева

шоу-бизнес

элджей

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<strong>МОСКВА, 29 сен — РИА Новости.</strong> Бывший участник "Дома-2" Олег Майами рассказал в интервью на YouTube о своих романтических отношениях с телеведущей <a href="http://ria.ru/person_anastasiya-ivleeva/" target="_blank" data-auto="true">Анастасией Ивлеевой</a>. Спустя два года после разрыва певец признался, что он никогда не любил девушку.Роман знаменитостей продлился менее полугода. После расставания Майами узнал, что экс-возлюбленная начала встречаться с его другом – рэпером <a href="http://ria.ru/person_EHldzhejj/" target="_blank" data-auto="true">Элджеем</a>. Этот факт не расстроил исполнителя, а, по его словам, даже обрадовал, так как он никогда не питал глубоких чувств к блогерше."Я не любил Настю. У нас были отношения три месяца. Она была в разъездах, я - на концертах. У нас не было таких долгих отношений, мы легко расстались", — отметил певец в YouTube-шоу "50 вопросов".Молодой человек еще раз подчеркнул, что счастлив за звездную пару, но вынужден избегать общения с Элджеем, чтобы не создавать неловкие ситуации.

https://ria.ru/20200325/1569127690.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия ивлеева, шоу-бизнес, элджей