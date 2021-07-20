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Шоубиз
https://ria.ru/20210720/galich-1742062766.html
Галич и Ивлеева объяснили причины прекращения общения
Галич и Ивлеева объяснили причины прекращения общения - РИА Новости, 20.07.2021
Галич и Ивлеева объяснили причины прекращения общения
Ида Галич и Анастасия Ивлеева обсудили, почему их отношения испортились. О своих переживаниях они рассказали в эфире YouTube-шоу "Есть вопросики". РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:57
2021-07-20T16:57
шоубиз
ида галич
анастасия ивлеева
знаменитости
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ида Галич и Анастасия Ивлеева обсудили, почему их отношения испортились. О своих переживаниях они рассказали в эфире YouTube-шоу "Есть вопросики". Ивлеева призналась, что на ее решение прекратить общение с Галич повлияла беременность ее подруги. "У тебя в жизни произошел скачок, понятный только тебе. Эти эмоции я не могу понять, а у тебя там целая жизнь, и она перевернулась и изменилась. Ты по-другому мыслишь, тебе хочется каких-то других вещей и ситуаций. Раньше у нас тоже была интересная жизнь: мы кутили, снимали, гуляли. Мне, наверно, было сложно перестроиться в подругу, которая понимает очень интимные, тихие и скромные времена, наставшие в твоей душе", — говорит Ивлеева. Ведущая поделилась: со временем она поняла, что поступила неправильно. Ивлеева сравнила себя с парнем, которым сбежал, когда узнал, что у него будет ребенок. "Я не стала брать ответственность на себя, и мне было проще уйти из этих отношений", — считает Анастасия. "Я же не сильно трансформировалась, — ответила ей Галич. — Я очень долго обижалась, хотя это тоже неправильно — я же взрослый человек". Ида вспомнила об их давнем разговоре. Тогда Галич поинтересовалась у Анастасии, как будет складываться их дружба, если она забеременеет. Ивлеева заверила ее, что будет всегда рядом, однако в действительности все оказалось не так. "Наверное, не было бы спроса, если бы не было этого разговора, и не было бы такой уверенности, что мы всегда будем дружить. Это обида из разряда "Ожидание vs. реальность". И это меня сильно подкосило. Помню, ты красиво написала, что готова быть мне другом, но не лучшим. А я так не умею, у меня нет полумер", — откровенничает Галич.Ида Галич стала мамой в феврале 2020 года. У нее появился сын Леон. Недавно она показала фигуру после родов.
https://ria.ru/20210513/galich-1732097778.html
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ида галич, анастасия ивлеева, знаменитости
16:57 20.07.2021
 

Галич и Ивлеева объяснили причины прекращения общения

© Фото : Galich Ida/YoutubeАнастасия Ивлеева в телешоу Иды Галич
Анастасия Ивлеева в телешоу Иды Галич - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : Galich Ida/Youtube
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ида Галич и Анастасия Ивлеева обсудили, почему их отношения испортились. О своих переживаниях они рассказали в эфире YouTube-шоу "Есть вопросики".
Ивлеева призналась, что на ее решение прекратить общение с Галич повлияла беременность ее подруги.
"У тебя в жизни произошел скачок, понятный только тебе. Эти эмоции я не могу понять, а у тебя там целая жизнь, и она перевернулась и изменилась. Ты по-другому мыслишь, тебе хочется каких-то других вещей и ситуаций. Раньше у нас тоже была интересная жизнь: мы кутили, снимали, гуляли. Мне, наверно, было сложно перестроиться в подругу, которая понимает очень интимные, тихие и скромные времена, наставшие в твоей душе", — говорит Ивлеева.
Ведущая поделилась: со временем она поняла, что поступила неправильно. Ивлеева сравнила себя с парнем, которым сбежал, когда узнал, что у него будет ребенок.
"Я не стала брать ответственность на себя, и мне было проще уйти из этих отношений", — считает Анастасия.
"Я же не сильно трансформировалась, — ответила ей Галич. — Я очень долго обижалась, хотя это тоже неправильно — я же взрослый человек".
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Ида вспомнила об их давнем разговоре. Тогда Галич поинтересовалась у Анастасии, как будет складываться их дружба, если она забеременеет. Ивлеева заверила ее, что будет всегда рядом, однако в действительности все оказалось не так.
"Наверное, не было бы спроса, если бы не было этого разговора, и не было бы такой уверенности, что мы всегда будем дружить. Это обида из разряда "Ожидание vs. реальность". И это меня сильно подкосило. Помню, ты красиво написала, что готова быть мне другом, но не лучшим. А я так не умею, у меня нет полумер", — откровенничает Галич.
Ида Галич стала мамой в феврале 2020 года. У нее появился сын Леон. Недавно она показала фигуру после родов.
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ШоубизИда ГаличАнастасия ИвлееваЗнаменитости
 
 
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