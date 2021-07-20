https://ria.ru/20210720/galich-1742062766.html

Галич и Ивлеева объяснили причины прекращения общения

Галич и Ивлеева объяснили причины прекращения общения - РИА Новости, 20.07.2021

Галич и Ивлеева объяснили причины прекращения общения

Ида Галич и Анастасия Ивлеева обсудили, почему их отношения испортились. О своих переживаниях они рассказали в эфире YouTube-шоу "Есть вопросики". РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:57

2021-07-20T16:57

2021-07-20T16:57

шоубиз

ида галич

анастасия ивлеева

знаменитости

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Ида Галич и Анастасия Ивлеева обсудили, почему их отношения испортились. О своих переживаниях они рассказали в эфире YouTube-шоу "Есть вопросики". Ивлеева призналась, что на ее решение прекратить общение с Галич повлияла беременность ее подруги. "У тебя в жизни произошел скачок, понятный только тебе. Эти эмоции я не могу понять, а у тебя там целая жизнь, и она перевернулась и изменилась. Ты по-другому мыслишь, тебе хочется каких-то других вещей и ситуаций. Раньше у нас тоже была интересная жизнь: мы кутили, снимали, гуляли. Мне, наверно, было сложно перестроиться в подругу, которая понимает очень интимные, тихие и скромные времена, наставшие в твоей душе", — говорит Ивлеева. Ведущая поделилась: со временем она поняла, что поступила неправильно. Ивлеева сравнила себя с парнем, которым сбежал, когда узнал, что у него будет ребенок. "Я не стала брать ответственность на себя, и мне было проще уйти из этих отношений", — считает Анастасия. "Я же не сильно трансформировалась, — ответила ей Галич. — Я очень долго обижалась, хотя это тоже неправильно — я же взрослый человек". Ида вспомнила об их давнем разговоре. Тогда Галич поинтересовалась у Анастасии, как будет складываться их дружба, если она забеременеет. Ивлеева заверила ее, что будет всегда рядом, однако в действительности все оказалось не так. "Наверное, не было бы спроса, если бы не было этого разговора, и не было бы такой уверенности, что мы всегда будем дружить. Это обида из разряда "Ожидание vs. реальность". И это меня сильно подкосило. Помню, ты красиво написала, что готова быть мне другом, но не лучшим. А я так не умею, у меня нет полумер", — откровенничает Галич.Ида Галич стала мамой в феврале 2020 года. У нее появился сын Леон. Недавно она показала фигуру после родов.

https://ria.ru/20210513/galich-1732097778.html

https://ria.ru/20210709/razvod-1740602158.html

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ида галич, анастасия ивлеева, знаменитости