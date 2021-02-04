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Ида Галич подбодрила молодых мам, показав фигуру после родов
Ида Галич подбодрила молодых мам, показав фигуру после родов
Блогер и телеведущая Ида Галич опубликовала в Instagram фотографии, на которых демонстрирует, как за год после родов изменилась ее фигура. Таким образом она... РИА Новости, 04.02.2021
2021-02-04T20:18
2021-02-04T20:18
2021-02-04T20:18
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Блогер и телеведущая Ида Галич опубликовала в Instagram фотографии, на которых демонстрирует, как за год после родов изменилась ее фигура. Таким образом она решила поддержать молодых мам, комплексующих по этому поводу.По словам Галич, она наткнулась на несколько постов в соцсети, в которых молодые мамы рассказывали, как ненавидят свое тело после родов. Ида подчеркнула, что прекрасно их понимает, так как сама столкнулась с подобной проблемой (в феврале прошлого года у телеведущей родился сын Леон. — Прим. ред.).Телеведущая призналась, что после того, как родила Леона, она плакала и переживала из-за фигуры, называла себя "толстым бегемотом" и не реагировала на слова поддержки. В результате на то, чтобы прийти в форму, у Иды ушел почти год."Я не идеальна, но вижу свет в конце туннеля. Мне еще предстоит столько работать над собой! Но сейчас я готова", — написала она. В общей сложности Иде Галич удалось скинуть больше 25 килограммов. Мотивируя своих подписчиц, телеведущая отметила, что раз у нее это получилось, то и у других получится. В комментариях пользователи поблагодарили ее за напутствия и искренность. "Красотка. Уважаю", "Ты — большая молодец", "Думаю, сейчас тысячи новоиспеченных мам прочитали это, и им стало легче", — написали они.
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похудение, стиль жизни, ида галич, знаменитости, звезды, беременность
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости
. Блогер и телеведущая Ида Галич опубликовала
в Instagram фотографии, на которых демонстрирует, как за год после родов изменилась ее фигура. Таким образом она решила поддержать молодых мам, комплексующих по этому поводу.
По словам Галич, она наткнулась на несколько постов в соцсети, в которых молодые мамы рассказывали, как ненавидят свое тело после родов. Ида подчеркнула, что прекрасно их понимает, так как сама столкнулась с подобной проблемой (в феврале прошлого года у телеведущей родился сын Леон. — Прим. ред.).
"Вспомни, что ты сотворила чудо — ты родила! Але! Ты в шоке! Твое тело в шоке! Твои гормоны тем более. Ты стала не такой, как раньше. На это есть миллиард причин", — обратилась к подписчицам Галич.
Телеведущая призналась, что после того, как родила Леона, она плакала и переживала из-за фигуры, называла себя "толстым бегемотом" и не реагировала на слова поддержки. В результате на то, чтобы прийти в форму, у Иды ушел почти год.
"Я не идеальна, но вижу свет в конце туннеля. Мне еще предстоит столько работать над собой! Но сейчас я готова", — написала она.
В общей сложности Иде Галич удалось скинуть больше 25 килограммов. Мотивируя своих подписчиц, телеведущая отметила, что раз у нее это получилось, то и у других получится.
"Мне безумно стыдно было показать себя в худшем своем виде. На втором фото прошло несколько месяцев после родов, то есть это я еще скинувшая парочку килограммов. Но вдруг это кому-то поможет не ненавидеть свое тело так, как это делала я", — написала Ида.
В комментариях пользователи поблагодарили ее за напутствия и искренность. "Красотка. Уважаю", "Ты — большая молодец", "Думаю, сейчас тысячи новоиспеченных мам прочитали это, и им стало легче", — написали они.