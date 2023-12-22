https://ria.ru/20231222/reper-1917513858.html

Суд арестовал рэпера Vacio за хулиганство на вечеринке Ивлеевой

Суд арестовал рэпера Vacio за хулиганство на вечеринке Ивлеевой - РИА Новости, 22.12.2023

Суд арестовал рэпера Vacio за хулиганство на вечеринке Ивлеевой

Лефортовский суд Москвы арестовал на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей рэпера Vacío (Николай Васильев) за появление практически в голом виде на... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T15:57

2023-12-22T15:57

2023-12-22T17:33

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей рэпера Vacío (Николай Васильев) за появление практически в голом виде на вечеринке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд постановил признать Васильева Н. М. виновным по части второй статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство") и назначить наказание в виде административного ареста на 15 суток. А также по части третьей статьи 6.21 КоАП ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений") — за это назначен штраф в 200 тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.Сам артист подтвердил арест в своем Telegram.Как следует из материалов, рэпер участвовал в "голой вечеринке" в ночном клубе Mutabor."(Васильев. — Прим. ред.) нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в телеграм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", — указано в документах.Вечеринку в "Мутаборе" организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие посетили многие звезды российской эстрады — следуя дресс-коду, они были в полуобнаженном виде.Вечеринка получила скандальную огласку. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала ее циничной — неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".Депутат Госдумы Мария Бутина, со своей стороны, обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей".* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20231222/vecherinka-1917418182.html

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Вынесение рэперу приговора в суде за мелкое хулиганство Рэпер, пришедший на вечеринку в одном носке, нарушал общественный порядок, выражался нецензурно, а потом распространял публикации, "направленные на пропаганду нетрадиционных отношений", отметили в суде. 2023-12-22T15:57 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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