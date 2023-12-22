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Суд арестовал рэпера Vacio за хулиганство на вечеринке Ивлеевой - РИА Новости, 22.12.2023
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Шоубиз
 
15:57 22.12.2023 (обновлено: 17:33 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/reper-1917513858.html
Суд арестовал рэпера Vacio за хулиганство на вечеринке Ивлеевой
Суд арестовал рэпера Vacio за хулиганство на вечеринке Ивлеевой - РИА Новости, 22.12.2023
Суд арестовал рэпера Vacio за хулиганство на вечеринке Ивлеевой
Лефортовский суд Москвы арестовал на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей рэпера Vacío (Николай Васильев) за появление практически в голом виде на... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T15:57
2023-12-22T17:33
москва
происшествия
россия
анастасия ивлеева
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госдума рф
лига безопасного интернета
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей рэпера Vacío (Николай Васильев) за появление практически в голом виде на вечеринке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд постановил признать Васильева Н. М. виновным по части второй статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство") и назначить наказание в виде административного ареста на 15 суток. А также по части третьей статьи 6.21 КоАП ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений") — за это назначен штраф в 200 тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.Сам артист подтвердил арест в своем Telegram.Как следует из материалов, рэпер участвовал в "голой вечеринке" в ночном клубе Mutabor.&quot;(Васильев. — Прим. ред.) нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в телеграм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений&quot;, — указано в документах.Вечеринку в "Мутаборе" организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие посетили многие звезды российской эстрады — следуя дресс-коду, они были в полуобнаженном виде.Вечеринка получила скандальную огласку. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала ее циничной — неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".Депутат Госдумы Мария Бутина, со своей стороны, обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей".* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20231222/vecherinka-1917418182.html
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Вынесение рэперу приговора в суде за мелкое хулиганство
Рэпер, пришедший на вечеринку в одном носке, нарушал общественный порядок, выражался нецензурно, а потом распространял публикации, "направленные на пропаганду нетрадиционных отношений", отметили в суде.
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москва, происшествия, россия, анастасия ивлеева, мария бутина, екатерина мизулина, госдума рф, лига безопасного интернета, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Москва, Происшествия, Россия, Анастасия Ивлеева, Мария Бутина, Екатерина Мизулина, Госдума РФ, Лига безопасного интернета, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Шоубиз
Суд арестовал рэпера Vacio за хулиганство на вечеринке Ивлеевой

Рэпера Vacio арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство на вечеринке Ивлеевой

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы арестовал на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей рэпера Vacío (Николай Васильев) за появление практически в голом виде на вечеринке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд постановил признать Васильева Н. М. виновным по части второй статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство") и назначить наказание в виде административного ареста на 15 суток. А также по части третьей статьи 6.21 КоАП ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений") — за это назначен штраф в 200 тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.
Актриса, режиссер, продюсер и блогер Анастасия Ивлеева перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Доме Пашкова - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Cиловики пришли с проверкой на второй день "голой" вечеринки Ивлеевой
Вчера, 12:56
Сам артист подтвердил арест в своем Telegram.
Как следует из материалов, рэпер участвовал в "голой вечеринке" в ночном клубе Mutabor.
«

"(Васильев. — Прим. ред.) нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью и распространял в телеграм-каналах публикации, направленные на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений", — указано в документах.

Вечеринку в "Мутаборе" организовала блогер Анастасия Ивлеева. Мероприятие посетили многие звезды российской эстрады — следуя дресс-коду, они были в полуобнаженном виде.
Вечеринка получила скандальную огласку. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала ее циничной — неэтично "проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов".
Депутат Госдумы Мария Бутина, со своей стороны, обратилась в МВД, Роскомнадзор и Минкультуры с просьбой провести проверку и дать правовую оценку вечеринке. По ее мнению, мероприятие следует оценить "на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ* и указу президента об укреплении традиционных ценностей".
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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21 декабря, 16:51
 
ШоубизМоскваПроисшествияРоссияАнастасия ИвлееваМария БутинаЕкатерина МизулинаГосдума РФЛига безопасного интернетаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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