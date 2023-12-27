https://ria.ru/20231227/kirkorov-1918437066.html

СМИ: Киркорову объявили бойкот на российском телевидении

СМИ: Киркорову объявили бойкот на российском телевидении - РИА Новости, 27.12.2023

СМИ: Киркорову объявили бойкот на российском телевидении

Выступления Филиппа Киркорова и сцены с его участием решили вырезать из всех новогодних программ после его появления на скандальной вечеринке Анастасии... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T13:52

2023-12-27T13:52

2023-12-27T13:52

россия

москва

филипп киркоров

анастасия ивлеева

екатерина мизулина

московский комсомолец

лига безопасного интернета

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Выступления Филиппа Киркорова и сцены с его участием решили вырезать из всех новогодних программ после его появления на скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой, сообщает "Московский Комсомолец"."Филипп Киркоров, по всей видимости, уже точно не появится в новогоднем эфире федеральных каналов. Телевизионщики в экстренном порядке перемонтируют уже готовые программы, которые были сделаны заранее", — отметили в издании.Так, например, сцены с артистом уже убирают из шоу "Маска", где Киркоров председательствует в жюри, говорится в материале. При этом убирают не только высказывания Киркорова, но и даже его изображения во время номеров других участников, подчеркнули в публикации.По данным издания, из новогодних огоньков, где у певца были сольные номера, телевизионщики вырежут выступления Киркорова.С ремейком фильма "Иван Васильевич меняет профессию" на ТНТ ситуация сложнее, добавили в "МК", поскольку Киркоров исполнил там одну из ролей.Ранее Народный артист России, певец Филипп Киркоров выступил в соцсети "ВКонтакте" с публичными извинениями за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой. Он утверждает, что заглянул на мероприятие всего на пять минут.В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.По словам главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции.

https://ria.ru/20231226/kirkorov-1918210162.html

https://ria.ru/20231226/ivleeva-1918135359.html

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россия, москва, филипп киркоров, анастасия ивлеева, екатерина мизулина, московский комсомолец, лига безопасного интернета