https://ria.ru/20231227/kirkorov-1918437066.html
СМИ: Киркорову объявили бойкот на российском телевидении
СМИ: Киркорову объявили бойкот на российском телевидении - РИА Новости, 27.12.2023
СМИ: Киркорову объявили бойкот на российском телевидении
Выступления Филиппа Киркорова и сцены с его участием решили вырезать из всех новогодних программ после его появления на скандальной вечеринке Анастасии... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:52
2023-12-27T13:52
2023-12-27T13:52
россия
москва
филипп киркоров
анастасия ивлеева
екатерина мизулина
московский комсомолец
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Выступления Филиппа Киркорова и сцены с его участием решили вырезать из всех новогодних программ после его появления на скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой, сообщает "Московский Комсомолец"."Филипп Киркоров, по всей видимости, уже точно не появится в новогоднем эфире федеральных каналов. Телевизионщики в экстренном порядке перемонтируют уже готовые программы, которые были сделаны заранее", — отметили в издании.Так, например, сцены с артистом уже убирают из шоу "Маска", где Киркоров председательствует в жюри, говорится в материале. При этом убирают не только высказывания Киркорова, но и даже его изображения во время номеров других участников, подчеркнули в публикации.По данным издания, из новогодних огоньков, где у певца были сольные номера, телевизионщики вырежут выступления Киркорова.С ремейком фильма "Иван Васильевич меняет профессию" на ТНТ ситуация сложнее, добавили в "МК", поскольку Киркоров исполнил там одну из ролей.Ранее Народный артист России, певец Филипп Киркоров выступил в соцсети "ВКонтакте" с публичными извинениями за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой. Он утверждает, что заглянул на мероприятие всего на пять минут.В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.По словам главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции.
https://ria.ru/20231226/kirkorov-1918210162.html
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россия, москва, филипп киркоров, анастасия ивлеева, екатерина мизулина, московский комсомолец, лига безопасного интернета
Россия, Москва, Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева, Екатерина Мизулина, Московский комсомолец, Лига безопасного интернета
СМИ: Киркорову объявили бойкот на российском телевидении
МК: Киркорова уберут из "Маски" и "Голубого огонька" из-за вечеринки Ивлеевой
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости.
Выступления Филиппа Киркорова и сцены с его участием решили вырезать из всех новогодних программ после его появления на скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой, сообщает "Московский Комсомолец"
.
"Филипп Киркоров, по всей видимости, уже точно не появится в новогоднем эфире федеральных каналов. Телевизионщики в экстренном порядке перемонтируют уже готовые программы, которые были сделаны заранее", — отметили в издании.
Киркоров извинился за свое участие в "голой" вечеринке
Так, например, сцены с артистом уже убирают из шоу "Маска", где Киркоров председательствует в жюри, говорится в материале. При этом убирают не только высказывания Киркорова, но и даже его изображения во время номеров других участников, подчеркнули в публикации.
По данным издания, из новогодних огоньков, где у певца были сольные номера, телевизионщики вырежут выступления Киркорова.
С ремейком фильма "Иван Васильевич меняет профессию" на ТНТ ситуация сложнее, добавили в "МК", поскольку Киркоров исполнил там одну из ролей.
Ранее Народный артист России
, певец Филипп Киркоров выступил в соцсети "ВКонтакте"
с публичными извинениями за участие в скандальной вечеринке у Анастасии Ивлеевой. Он утверждает, что заглянул на мероприятие всего на пять минут.
В декабре в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, организованная Ивлеевой, куда многие звезды эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс, после чего блогеру и некоторым участникам вечеринки пришлось оправдываться.
Хамовнический суд Москвы
зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на миллиард рублей в счет компенсации морального вреда, а рэпера Vacío (Николая Васильева), пришедшего в клуб практически полностью голым, арестовали на 15 суток.
По словам главы "Лиги безопасного интернета
" Екатерины Мизулиной
, Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции.
С Ивлеевой захотели взыскать миллиард за "голую" вечеринку