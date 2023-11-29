https://ria.ru/20231129/otravleniya-1912575210.html

Случаи массовых отравлений детей в России в 2023 году

Случаи массовых отравлений детей в России в 2023 году - РИА Новости, 29.11.2023

Случаи массовых отравлений детей в России в 2023 году

28 ноября в Малмыжском районе Кировской области 22 ученика одной из школ села Калинино обратились в больницу с признаками пищевого отравления. 16 учащихся были... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:11

2023-11-29T11:11

2023-11-29T11:11

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28 ноября в Малмыжском районе Кировской области 22 ученика одной из школ села Калинино обратились в больницу с признаками пищевого отравления. 16 учащихся были госпитализированы. По информации прокуратуры, дети почувствовали недомогание после приема пищи в школьной столовой.16 ноября в Уфе 12 учащихся музыкальной школы с признаками отравления обратились за помощью врачей. Центром гигиены и эпидемиологии у пострадавших детей и двух сотрудников учебного заведения был выявлен норовирус. По данным эпидрасследования, предположительно, источником инфекции явился работник пищеблока. Деятельность пищеблока была временно приостановлена.31 октября управление Роспотребнадзора по Башкирии сообщило, что в Уфе девять детей подхватили кишечную инфекцию на праздновании дня рождения в развлекательном центре "Джанго Парк".15 сентября в школе поселка Эгвекинот на Чукотке произошла вспышка кишечной инфекции. Было зафиксировано 24 случая заболевания у школьников разных возрастов. Как сообщила администрации городского округа Эгвекинот, по результатам анализов причиной вспышки стала норовирусная инфекция.12 сентября стало известно, что в начальной школе поселка Эльбан в Амурском районе Хабаровского края была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции у более 20 детей. В результате инцидента восемь детей были госпитализировали. По данным Роспотребнадзора региона, у заболевших детей и четверых сотрудников пищеблока школы было выявлено РНК норовируса. Работники пищеблока – носители норовируса были отстранены от работы, а пищеблок закрыт. СУСК по региону заявил о возбуждении уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после массовой вспышки кишечной инфекции. С 11 по 12 сентября в Кызыле (Тува) у 42 учеников школы № 18 и трех взрослых были зафиксированы симптомы острой кишечной инфекции. По данным республиканского главка СК, четырех учащихся этой школы и одного работника пищеблока госпитализировали. Сам пищеблок был закрыт до установления всех причин отравления. Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.9 сентября стало известно, что в башкирском городе Белорецке было выявлено групповое заболевание острой кишечной инфекцией среди детей и персонала детского сада № 19, в том числе у 29 воспитанников дошкольного учреждения, 19 из которых были госпитализированы. По данным регионального управления Роспотребнадзора, причиной заболевания стал сальмонеллез. По факту отравления региональной прокуратурой организована проверка учебного заведения.7 сентября в Кировском районе Санкт-Петербурга было выявлено 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся, посещающих ГБОУ СОШ № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой. По данным на 8 сентября, было зарегистрировано уже 56 случаев кишечной инфекции среди учителей, учащихся школы и сотрудников комбината питания "Кировский", который осуществлял питание школьников и сотрудников школы. Как уточнили в городском управлении Роспотребнадзора, согласно результатам лабораторных исследований, у 13 заболевших детей обнаружена сальмонелла. В школе выявлены нарушения санитарных норм – отсутствие условий "для соблюдения учащимися и сотрудниками правил личной гигиены" и наличие "синантропных насекомых", к которым относятся, в частности, тараканы. На школьном пищеблоке оказались нарушены правила хранения пищевых продуктов, технология приготовления блюд, а также правила проведения дезинфекции и требования о прохождении сотрудниками предварительных и периодических медицинских осмотров. По факту госпитализации детей было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. 5 сентября в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии был зарегистрировал 31 случай заражения острой кишечной инфекцией, в том числе у 27 детей. Как сообщил Роспотребнадзор по Карачаево-Черкесии, все пострадавшие были госпитализированы или получали медицинскую помощь амбулаторно, их состояние не вызывало опасений. 6 октября стало известно, что всего более 150 человек, среди которых 126 детей, отравились водопроводной водой в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии из-за изношенного водопровода, куда могли попасть фекальные стоки. Всем пострадавшим поставили диагноз "острая кишечная инфекция". 23 августа в детском санаторно-оздоровительном лагере "Байкальский бор" в Прибайкальском районе Бурятии 29 человек отравились, включая 26 детей. Шестерых детей госпитализировали в районную больницу. Как сообщило региональное управление Роспотребнадзора, причиной массового отравления детей и персонала в лагере стал норовирус. По данным Роспотребнадзора, сотрудники лагеря работали по поддельным документам о прохождении медосмотра, также в ходе расследования были выявлены грубые нарушения СанПиНа в части условий хранения пищевой продукции, производственного контроля и условий для соблюдения правил личной гигиены детей на пищеблоке. Деятельность пищеблока и лагеря была приостановлена.22 августа стало известно, что в Челябинской области были госпитализированы 11 детей из оздоровительного комплекса "Уральская березка" с признаками кишечной инфекции. Состояние всех госпитализированных оценивалось как стабильное. 21 августа губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что 107 человек, включая 23 детей, отравились шаурмой во Владимире. Около половины пострадавших были госпитализированы. О начале санитарно-эпидемиологического расследования из-за поступления извещений на острую кишечную инфекцию у посетителей пунктов общественного питания во Владимире региональное управление Роспотребнадзора сообщило 17 августа. Предварительно, граждане ели шаурму в нескольких разных точках общепита. По предварительным результатам лабораторных исследований, пища была заражена сальмонеллой. Возбуждено уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 29 июля Следственное управление СК РФ по Республике Алтай сообщило, что 67 детей, отдыхавших в детском лагере в Шебалинском районе, обратились к врачам из-за отравления. У всех были выявлены признаки кишечного заболевания. Больным оказали помощь, их состояние оценивалось как удовлетворительное. Всего в лагере на тот момент отдыхали более 350 детей. 13 июля УФССП Приамурья сообщило, что в поселке Прогресс Амурской области в детском саду "Золотая рыбка" отравились 17 детей. Специалисты Роспотребнадзора выявили в детском саду нарушения санитарного законодательства. В частности, там не было нужных чистящих средств, отсутствовали москитные сетки, не соблюдались требования к дезинфекции игрушек и другое. Деятельность учреждения была приостановлена по решению суда на 60 суток. 11 июля стало известно, что в городе Орске Оренбургской области йогуртом отравились 36 воспитанников семи детских садов, девять детей были госпитализированы. Позже в региональном управлении Роспотребнадзора заявляли, что в биоматериале от заболевших детей, а также в йогурте был обнаружен стафилококковый энтеротоксин. По мнению специалистов, отравление малышей было вызвано грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил – хранение и транспортировка продукции при температуре выше плюс 40 градусов. Управление Роспотребнадзора по региону выяснило, что воспитанники детсадов отравились йогуртом Новотроицкого молокозавода. Деятельность предприятия была временно приостановлена. 4 июля Роспотребнадзор сообщил, что в оздоровительном лагере "Белые горы" в Приамурье в период с 28 июня по 1 июля отравились 115 человек, из них 110 детей, двое взрослых (вожатые) и три носителя вируса. Причиной групповой заболеваемости стал персонал пищеблока, где были носители норовируса, также возбудитель выявлен в суточных пробах готовых блюд и в материале от пострадавших детей. 29 июня региональный Роспотребнадзор временно приостановил деятельность лагеря. 3 июля Бурейским районным судом оздоровительный лагерь "Белые горы" признан виновным в совершении административного правонарушения, его деятельность приостановили на 60 суток. 30 июня управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило, что после посещения ресторана Grand Bianco (ООО "ТК "Арсенал трейд") отравились 95 человек, из них – 76 дети. По данным ведомства, в ресторане 24-25 июня проходили банкеты для выпускников шести городских школ, а также их родителей. Куйбышевский районный суд Петербурга приостановил работу ресторана на 90 суток. 25 июня в Омске 19 учащихся в возрасте 11-17 лет, приехавших из Новокузнецка на соревнования по пляжному гандболу, были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления.8 мая в Башкирии в инфекционное отделение Мелеузовской больницы обратилось 17 человек, в том числе девять несовершеннолетних, с признаками пищевого отравления. Проведенными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что днем ранее потерпевшие приобрели шаурму в недавно открывшимся киоске в городе Мелеузе. Впоследствии граждане почувствовали резкое ухудшение здоровья, обратились за медицинской помощью и были госпитализированы. Деятельность киоска была приостановлена. 17 февраля в челябинском лицее №142 произошло массовое отравление учащихся. Трое детей были госпитализировали, еще около 40 человек были отправлены на амбулаторное лечение. В учебном заведении была обнаружена РНК норовируса. Ее в ходе эпидемиологического расследования выявили у одного из сотрудников пищеблока и у части заболевших. В пищеблоке и других помещениях провели дезинфекцию. Персонал столовой был временно отстранен от работы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

справки, происшествия, россия, отравления, дети