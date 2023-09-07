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В школе в Петербурге выявили вспышку острой кишечной инфекции - РИА Новости, 07.09.2023
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10:54 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/infektsiya-1894694533.html
В школе в Петербурге выявили вспышку острой кишечной инфекции
В школе в Петербурге выявили вспышку острой кишечной инфекции - РИА Новости, 07.09.2023
В школе в Петербурге выявили вспышку острой кишечной инфекции
Вспышка острой кишечной инфекции выявлена в школе в Кировском районе Санкт-Петербурга, в инфекционные стационары госпитализированы 13 детей, сообщило городское... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:54
2023-09-07T10:54
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекции выявлена в школе в Кировском районе Санкт-Петербурга, в инфекционные стационары госпитализированы 13 детей, сообщило городское управление Роспотребнадзора. "В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся, посещающих ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга, управлением начато санитарно-эпидемиологическое расследование. В инфекционные стационары города госпитализировано 13 детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в школе организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводится лабораторное обследование сотрудников школы, контактных учащихся и сотрудников организатора питания - АО "Комбинат питания "Кировский".
https://ria.ru/20230905/otravlenie-1894267587.html
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В школе в Петербурге выявили вспышку острой кишечной инфекции

В школе в Петербурге выявили острую кишечную инфекцию, 13 детей в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекции выявлена в школе в Кировском районе Санкт-Петербурга, в инфекционные стационары госпитализированы 13 детей, сообщило городское управление Роспотребнадзора.
"В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся, посещающих ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга, управлением начато санитарно-эпидемиологическое расследование. В инфекционные стационары города госпитализировано 13 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в школе организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводится лабораторное обследование сотрудников школы, контактных учащихся и сотрудников организатора питания - АО "Комбинат питания "Кировский".
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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