https://ria.ru/20230907/infektsiya-1894694533.html
В школе в Петербурге выявили вспышку острой кишечной инфекции
В школе в Петербурге выявили вспышку острой кишечной инфекции - РИА Новости, 07.09.2023
В школе в Петербурге выявили вспышку острой кишечной инфекции
Вспышка острой кишечной инфекции выявлена в школе в Кировском районе Санкт-Петербурга, в инфекционные стационары госпитализированы 13 детей, сообщило городское... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:54
2023-09-07T10:54
2023-09-07T10:54
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекции выявлена в школе в Кировском районе Санкт-Петербурга, в инфекционные стационары госпитализированы 13 детей, сообщило городское управление Роспотребнадзора. "В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся, посещающих ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга, управлением начато санитарно-эпидемиологическое расследование. В инфекционные стационары города госпитализировано 13 детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в школе организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводится лабораторное обследование сотрудников школы, контактных учащихся и сотрудников организатора питания - АО "Комбинат питания "Кировский".
https://ria.ru/20230905/otravlenie-1894267587.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В школе в Петербурге выявили вспышку острой кишечной инфекции
В школе в Петербурге выявили острую кишечную инфекцию, 13 детей в больнице