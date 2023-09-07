https://ria.ru/20230907/infektsiya-1894694533.html

В школе в Петербурге выявили вспышку острой кишечной инфекции

В школе в Петербурге выявили вспышку острой кишечной инфекции - РИА Новости, 07.09.2023

В школе в Петербурге выявили вспышку острой кишечной инфекции

Вспышка острой кишечной инфекции выявлена в школе в Кировском районе Санкт-Петербурга, в инфекционные стационары госпитализированы 13 детей, сообщило городское... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:54

2023-09-07T10:54

2023-09-07T10:54

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекции выявлена в школе в Кировском районе Санкт-Петербурга, в инфекционные стационары госпитализированы 13 детей, сообщило городское управление Роспотребнадзора. "В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся, посещающих ГБОУ СОШ №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой Кировского района Санкт-Петербурга, управлением начато санитарно-эпидемиологическое расследование. В инфекционные стационары города госпитализировано 13 детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в школе организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Проводится лабораторное обследование сотрудников школы, контактных учащихся и сотрудников организатора питания - АО "Комбинат питания "Кировский".

https://ria.ru/20230905/otravlenie-1894267587.html

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)