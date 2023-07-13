https://ria.ru/20230713/otravlenie-1883922777.html

Власти рассказали о состоянии детей, отравившихся йогуртом в Оренбуржье

Власти рассказали о состоянии детей, отравившихся йогуртом в Оренбуржье - РИА Новости, 13.07.2023

Власти рассказали о состоянии детей, отравившихся йогуртом в Оренбуржье

Воспитанники детских садов в оренбургском Орске, отравившиеся йогуртом, выписаны из больницы, сообщили в минздраве Оренбургской области. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T11:35

2023-07-13T11:35

2023-07-13T11:35

здоровье - общество

происшествия

орск

оренбургская область

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УФА, 13 июл - РИА Новости. Воспитанники детских садов в оренбургском Орске, отравившиеся йогуртом, выписаны из больницы, сообщили в минздраве Оренбургской области. Ранее сообщалось, что йогуртом отравились 36 воспитанников 7 детских садов Орска, по данным областных властей, 9 из них были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Управление Роспотребнадзора по региону выяснило, что воспитанники детсадов отравились йогуртом Новотроицкого молокозавода. Деятельность предприятия временно приостановлена. "Все дети, госпитализированные в медучреждения Орска с признаками пищевой токсикоинфекции, выписаны в связи с отсутствием жалоб в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении областного минздрава.

https://ria.ru/20230713/otravlenie-1883876788.html

орск

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, происшествия, орск, оренбургская область