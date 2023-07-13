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Власти рассказали о состоянии детей, отравившихся йогуртом в Оренбуржье - РИА Новости, 13.07.2023
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11:35 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/otravlenie-1883922777.html
Власти рассказали о состоянии детей, отравившихся йогуртом в Оренбуржье
Власти рассказали о состоянии детей, отравившихся йогуртом в Оренбуржье - РИА Новости, 13.07.2023
Власти рассказали о состоянии детей, отравившихся йогуртом в Оренбуржье
Воспитанники детских садов в оренбургском Орске, отравившиеся йогуртом, выписаны из больницы, сообщили в минздраве Оренбургской области. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T11:35
2023-07-13T11:35
здоровье - общество
происшествия
орск
оренбургская область
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УФА, 13 июл - РИА Новости. Воспитанники детских садов в оренбургском Орске, отравившиеся йогуртом, выписаны из больницы, сообщили в минздраве Оренбургской области. Ранее сообщалось, что йогуртом отравились 36 воспитанников 7 детских садов Орска, по данным областных властей, 9 из них были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Управление Роспотребнадзора по региону выяснило, что воспитанники детсадов отравились йогуртом Новотроицкого молокозавода. Деятельность предприятия временно приостановлена. "Все дети, госпитализированные в медучреждения Орска с признаками пищевой токсикоинфекции, выписаны в связи с отсутствием жалоб в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении областного минздрава.
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здоровье - общество, происшествия, орск, оренбургская область
Здоровье - Общество, Происшествия, Орск, Оренбургская область
Власти рассказали о состоянии детей, отравившихся йогуртом в Оренбуржье

Всех воспитанников детсада, отравившихся йогуртом в Оренбуржье, выписали из больницы

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 13 июл - РИА Новости. Воспитанники детских садов в оренбургском Орске, отравившиеся йогуртом, выписаны из больницы, сообщили в минздраве Оренбургской области.
Ранее сообщалось, что йогуртом отравились 36 воспитанников 7 детских садов Орска, по данным областных властей, 9 из них были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей". Управление Роспотребнадзора по региону выяснило, что воспитанники детсадов отравились йогуртом Новотроицкого молокозавода. Деятельность предприятия временно приостановлена.
"Все дети, госпитализированные в медучреждения Орска с признаками пищевой токсикоинфекции, выписаны в связи с отсутствием жалоб в удовлетворительном состоянии", - говорится в сообщении областного минздрава.
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