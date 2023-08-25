https://ria.ru/20230825/otravlenie-1892184674.html

Стала известна причина отравления детей в лагере в Бурятии

Стала известна причина отравления детей в лагере в Бурятии - РИА Новости, 25.08.2023

Стала известна причина отравления детей в лагере в Бурятии

Причиной массового отравления детей и персонала в лагере "Байкальский бор" в Бурятии стал норовирус, сообщило региональное управление Роспотребнадзора на сайте. РИА Новости, 25.08.2023

2023-08-25T12:46

2023-08-25T12:46

2023-08-25T13:15

происшествия

прибайкальский район

улан-удэ

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 25 авг – РИА Новости. Причиной массового отравления детей и персонала в лагере "Байкальский бор" в Бурятии стал норовирус, сообщило региональное управление Роспотребнадзора на сайте. Двадцать третьего августа у 28 человек, среди которых 26 детей и два работника, в детском лагере в Прибайкальском районе были обнаружены симптомы кишечной инфекции в виде тошноты и диареи. Прокуратура и СК начали проверки. Шестерых детей госпитализировали в районную больницу. Деятельность пищеблока и лагеря была приостановлена. Накануне детей организованно вывезли в Улан-Удэ, госпитализированные уже находятся дома в удовлетворительном состоянии. "По результатам эпидемиологического расследования групповой заболеваемости в детском санаторно-оздоровительном лагере "Байкальский бор" установлено, что вспышка вызвана кишечной инфекцией норовирусной этиологии, возбудитель которой был установлен у больных, а также у персонала пищеблока", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора. Отмечается, что в лагере установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части хранения пищевых продуктов, санитарного состояния пищеблока, дезинфекционного режима и другие. "Эпидрасследование продолжается, по окончании которого виновные лица будут привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

прибайкальский район

улан-удэ

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, прибайкальский район, улан-удэ, республика бурятия