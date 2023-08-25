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Стала известна причина отравления детей в лагере в Бурятии - РИА Новости, 25.08.2023
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12:46 25.08.2023 (обновлено: 13:15 25.08.2023)
https://ria.ru/20230825/otravlenie-1892184674.html
Стала известна причина отравления детей в лагере в Бурятии
Стала известна причина отравления детей в лагере в Бурятии - РИА Новости, 25.08.2023
Стала известна причина отравления детей в лагере в Бурятии
Причиной массового отравления детей и персонала в лагере "Байкальский бор" в Бурятии стал норовирус, сообщило региональное управление Роспотребнадзора на сайте. РИА Новости, 25.08.2023
2023-08-25T12:46
2023-08-25T13:15
происшествия
прибайкальский район
улан-удэ
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 25 авг – РИА Новости. Причиной массового отравления детей и персонала в лагере "Байкальский бор" в Бурятии стал норовирус, сообщило региональное управление Роспотребнадзора на сайте. Двадцать третьего августа у 28 человек, среди которых 26 детей и два работника, в детском лагере в Прибайкальском районе были обнаружены симптомы кишечной инфекции в виде тошноты и диареи. Прокуратура и СК начали проверки. Шестерых детей госпитализировали в районную больницу. Деятельность пищеблока и лагеря была приостановлена. Накануне детей организованно вывезли в Улан-Удэ, госпитализированные уже находятся дома в удовлетворительном состоянии. "По результатам эпидемиологического расследования групповой заболеваемости в детском санаторно-оздоровительном лагере "Байкальский бор" установлено, что вспышка вызвана кишечной инфекцией норовирусной этиологии, возбудитель которой был установлен у больных, а также у персонала пищеблока", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора. Отмечается, что в лагере установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части хранения пищевых продуктов, санитарного состояния пищеблока, дезинфекционного режима и другие. "Эпидрасследование продолжается, по окончании которого виновные лица будут привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
прибайкальский район
улан-удэ
республика бурятия
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происшествия, прибайкальский район, улан-удэ, республика бурятия
Происшествия, Прибайкальский район, Улан-Удэ, Республика Бурятия
Стала известна причина отравления детей в лагере в Бурятии

Норовирус стал причиной отравления детей в бурятском лагере "Байкальский бор"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 25 авг – РИА Новости. Причиной массового отравления детей и персонала в лагере "Байкальский бор" в Бурятии стал норовирус, сообщило региональное управление Роспотребнадзора на сайте.
Двадцать третьего августа у 28 человек, среди которых 26 детей и два работника, в детском лагере в Прибайкальском районе были обнаружены симптомы кишечной инфекции в виде тошноты и диареи. Прокуратура и СК начали проверки. Шестерых детей госпитализировали в районную больницу. Деятельность пищеблока и лагеря была приостановлена. Накануне детей организованно вывезли в Улан-Удэ, госпитализированные уже находятся дома в удовлетворительном состоянии.
«
"По результатам эпидемиологического расследования групповой заболеваемости в детском санаторно-оздоровительном лагере "Байкальский бор" установлено, что вспышка вызвана кишечной инфекцией норовирусной этиологии, возбудитель которой был установлен у больных, а также у персонала пищеблока", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что в лагере установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части хранения пищевых продуктов, санитарного состояния пищеблока, дезинфекционного режима и другие.
"Эпидрасследование продолжается, по окончании которого виновные лица будут привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством", - подчеркнули в ведомстве.
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ПроисшествияПрибайкальский районУлан-УдэРеспублика Бурятия
 
 
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