В лагере на Алтае отравились около 70 детей
Около 70 детей обратились к медикам с кишечным расстройством в лагере в Республике Алтай
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 29 июл - РИА Новости. Около 70 детей обратились к медикам с кишечным расстройством в лагере в Республике Алтай, возбуждено уголовное дело, сообщил СУСК по региону в телеграм-канале ведомства.
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"Следственными органами СУСК России по Республике Алтай по результатам проверки по сообщению о массовом заболевании детей в детском лагере в Шебалинском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По предварительным данным, с 26 по 29.07.2023 в детском оздоровительном лагере, расположенном на территории Камлакского сельского поселения в Шебалинском районе Республики Алтай, за медицинской помощью к фельдшеру учреждения обратились 67 детей в возрасте с 7 до 17 лет с признаками кишечного заболевания", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в лагере отдыхает более 350 детей.
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"Больным оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное. В настоящее время следователями регионального следственного управления на месте происшествия осуществляются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечают в СУСК.
В ведомстве сообщили, что изымается вся медицинская документация в отношении заболевших детей и иные необходимые документы, ведутся допросы свидетелей и очевидцев, а также иные мероприятия. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле у руководителя следственного управления.