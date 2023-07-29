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В лагере на Алтае отравились около 70 детей - РИА Новости, 29.07.2023
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15:22 29.07.2023 (обновлено: 16:01 29.07.2023)
https://ria.ru/20230729/lager-1887072481.html
В лагере на Алтае отравились около 70 детей
В лагере на Алтае отравились около 70 детей - РИА Новости, 29.07.2023
В лагере на Алтае отравились около 70 детей
Около 70 детей обратились к медикам с кишечным расстройством в лагере в Республике Алтай, возбуждено уголовное дело, сообщил СУСК по региону в телеграм-канале... РИА Новости, 29.07.2023
2023-07-29T15:22
2023-07-29T16:01
республика алтай
общество
происшествия
россия
шебалинский район
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БАРНАУЛ, 29 июл - РИА Новости. Около 70 детей обратились к медикам с кишечным расстройством в лагере в Республике Алтай, возбуждено уголовное дело, сообщил СУСК по региону в телеграм-канале ведомства.&quot;Следственными органами СУСК России по Республике Алтай по результатам проверки по сообщению о массовом заболевании детей в детском лагере в Шебалинском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По предварительным данным, с 26 по 29.07.2023 в детском оздоровительном лагере, расположенном на территории Камлакского сельского поселения в Шебалинском районе Республики Алтай, за медицинской помощью к фельдшеру учреждения обратились 67 детей в возрасте с 7 до 17 лет с признаками кишечного заболевания&quot;, - говорится в сообщении.Уточняется, что всего в лагере отдыхает более 350 детей."Больным оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное. В настоящее время следователями регионального следственного управления на месте происшествия осуществляются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечают в СУСК.В ведомстве сообщили, что изымается вся медицинская документация в отношении заболевших детей и иные необходимые документы, ведутся допросы свидетелей и очевидцев, а также иные мероприятия. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле у руководителя следственного управления.
https://ria.ru/20230713/otravlenie-1883876788.html
республика алтай
россия
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республика алтай, общество, происшествия, россия, шебалинский район
Республика Алтай, Общество, Происшествия, Россия, Шебалинский район
В лагере на Алтае отравились около 70 детей

Около 70 детей обратились к медикам с кишечным расстройством в лагере в Республике Алтай

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 29 июл - РИА Новости. Около 70 детей обратились к медикам с кишечным расстройством в лагере в Республике Алтай, возбуждено уголовное дело, сообщил СУСК по региону в телеграм-канале ведомства.
«

"Следственными органами СУСК России по Республике Алтай по результатам проверки по сообщению о массовом заболевании детей в детском лагере в Шебалинском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По предварительным данным, с 26 по 29.07.2023 в детском оздоровительном лагере, расположенном на территории Камлакского сельского поселения в Шебалинском районе Республики Алтай, за медицинской помощью к фельдшеру учреждения обратились 67 детей в возрасте с 7 до 17 лет с признаками кишечного заболевания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в лагере отдыхает более 350 детей.
«
"Больным оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное. В настоящее время следователями регионального следственного управления на месте происшествия осуществляются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечают в СУСК.
В ведомстве сообщили, что изымается вся медицинская документация в отношении заболевших детей и иные необходимые документы, ведутся допросы свидетелей и очевидцев, а также иные мероприятия. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле у руководителя следственного управления.
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Республика АлтайОбществоПроисшествияРоссияШебалинский район
 
 
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