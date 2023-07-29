https://ria.ru/20230729/lager-1887072481.html

В лагере на Алтае отравились около 70 детей

В лагере на Алтае отравились около 70 детей - РИА Новости, 29.07.2023

В лагере на Алтае отравились около 70 детей

Около 70 детей обратились к медикам с кишечным расстройством в лагере в Республике Алтай, возбуждено уголовное дело, сообщил СУСК по региону в телеграм-канале... РИА Новости, 29.07.2023

2023-07-29T15:22

2023-07-29T15:22

2023-07-29T16:01

республика алтай

общество

происшествия

россия

шебалинский район

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БАРНАУЛ, 29 июл - РИА Новости. Около 70 детей обратились к медикам с кишечным расстройством в лагере в Республике Алтай, возбуждено уголовное дело, сообщил СУСК по региону в телеграм-канале ведомства."Следственными органами СУСК России по Республике Алтай по результатам проверки по сообщению о массовом заболевании детей в детском лагере в Шебалинском районе возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По предварительным данным, с 26 по 29.07.2023 в детском оздоровительном лагере, расположенном на территории Камлакского сельского поселения в Шебалинском районе Республики Алтай, за медицинской помощью к фельдшеру учреждения обратились 67 детей в возрасте с 7 до 17 лет с признаками кишечного заболевания", - говорится в сообщении.Уточняется, что всего в лагере отдыхает более 350 детей."Больным оказана медицинская помощь, состояние удовлетворительное. В настоящее время следователями регионального следственного управления на месте происшествия осуществляются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечают в СУСК.В ведомстве сообщили, что изымается вся медицинская документация в отношении заболевших детей и иные необходимые документы, ведутся допросы свидетелей и очевидцев, а также иные мероприятия. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле у руководителя следственного управления.

https://ria.ru/20230713/otravlenie-1883876788.html

республика алтай

россия

шебалинский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика алтай, общество, происшествия, россия, шебалинский район