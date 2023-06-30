https://ria.ru/20230630/otravlenie-1881494806.html

В Петербурге 95 человек отравились на банкетах для выпускников

В Петербурге 95 человек отравились на банкетах для выпускников - РИА Новости, 30.06.2023

В Петербурге 95 человек отравились на банкетах для выпускников

Число отравившихся в ресторане в центре Санкт-Петербурга достигло 95 человек, из них - 76 дети, сообщает городское управление Роспотребнадзора в... РИА Новости, 30.06.2023

2023-06-30T16:12

2023-06-30T16:12

2023-06-30T16:12

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Число отравившихся в ресторане в центре Санкт-Петербурга достигло 95 человек, из них - 76 дети, сообщает городское управление Роспотребнадзора в Telegram-канале. Ранее сообщалось о 50 случаях острой кишечной инфекции после посещения ресторана Grand Bianco (ООО "ТК "Арсенал трейд"). В ресторане 24-25 июня проходили банкеты для выпускников шести городских школ, а также их родителей. В пятницу Куйбышевский районный суд Петербурга приостановил работу ресторана на 90 суток. "От некачественного предоставления услуг рестораном Grand Bianco (ООО "Торговый Комплекс "Арсенал трейд"), расположенным по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова, дом 36, в период с 24 по 29 июня пострадало 95 человек (76 детей и 19 взрослых)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на сегодняшний день в инфекционных стационарах города остаются на лечении пятеро детей и один взрослый.

https://ria.ru/20230630/lager-1881364231.html

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург