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В Петербурге 95 человек отравились на банкетах для выпускников - РИА Новости, 30.06.2023
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16:12 30.06.2023
https://ria.ru/20230630/otravlenie-1881494806.html
В Петербурге 95 человек отравились на банкетах для выпускников
В Петербурге 95 человек отравились на банкетах для выпускников - РИА Новости, 30.06.2023
В Петербурге 95 человек отравились на банкетах для выпускников
Число отравившихся в ресторане в центре Санкт-Петербурга достигло 95 человек, из них - 76 дети, сообщает городское управление Роспотребнадзора в... РИА Новости, 30.06.2023
2023-06-30T16:12
2023-06-30T16:12
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Число отравившихся в ресторане в центре Санкт-Петербурга достигло 95 человек, из них - 76 дети, сообщает городское управление Роспотребнадзора в Telegram-канале. Ранее сообщалось о 50 случаях острой кишечной инфекции после посещения ресторана Grand Bianco (ООО "ТК "Арсенал трейд"). В ресторане 24-25 июня проходили банкеты для выпускников шести городских школ, а также их родителей. В пятницу Куйбышевский районный суд Петербурга приостановил работу ресторана на 90 суток. "От некачественного предоставления услуг рестораном Grand Bianco (ООО "Торговый Комплекс "Арсенал трейд"), расположенным по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова, дом 36, в период с 24 по 29 июня пострадало 95 человек (76 детей и 19 взрослых)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на сегодняшний день в инфекционных стационарах города остаются на лечении пятеро детей и один взрослый.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге 95 человек отравились на банкетах для выпускников

Роспотребнадзор: число отравившихся на банкетах для выпускников в Петербурге выросло до 95

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Число отравившихся в ресторане в центре Санкт-Петербурга достигло 95 человек, из них - 76 дети, сообщает городское управление Роспотребнадзора в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о 50 случаях острой кишечной инфекции после посещения ресторана Grand Bianco (ООО "ТК "Арсенал трейд"). В ресторане 24-25 июня проходили банкеты для выпускников шести городских школ, а также их родителей. В пятницу Куйбышевский районный суд Петербурга приостановил работу ресторана на 90 суток.
«
"От некачественного предоставления услуг рестораном Grand Bianco (ООО "Торговый Комплекс "Арсенал трейд"), расположенным по адресу: Санкт-Петербург, канал Грибоедова, дом 36, в период с 24 по 29 июня пострадало 95 человек (76 детей и 19 взрослых)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день в инфекционных стационарах города остаются на лечении пятеро детей и один взрослый.
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