https://ria.ru/20230713/otravlenie-1883876788.html

В приамурском детском саду отравились 17 малышей

В приамурском детском саду отравились 17 малышей - РИА Новости, 13.07.2023

В приамурском детском саду отравились 17 малышей

Семнадцать детей отравились в детском саду "Золотая рыбка" в Прогрессе Амурской области, деятельность учреждения приостановлена по решению суда на 60 суток,... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T04:19

2023-07-13T04:19

2023-07-13T04:23

амурская область

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Семнадцать детей отравились в детском саду "Золотая рыбка" в Прогрессе Амурской области, деятельность учреждения приостановлена по решению суда на 60 суток, сообщает УФССП Приамурья. "Судебные приставы приостановили на два месяца деятельность детсада, в котором отравились 17 малышей", - говорится в сообщении. Нарушения санитарного законодательства в детском саду выявили специалисты Роспотребнадзора. В частности, там не было нужных чистящих средств, отсутствовали москитные сетки, не соблюдались требования к дезинфекции игрушек и другое. "Материалы дела направили в суд, который признал МДОБУ Детский сад № 16 "Золотая рыбка" виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 60 суток", - уточнили в ведомстве. Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Заведующую учреждения ознакомили с документом, предупредили об ответственности. Проверив все помещения садика, судебные приставы опечатали учреждение.

https://ria.ru/20230712/otravlenie-1883654228.html

амурская область

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амурская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия