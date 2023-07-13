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В приамурском детском саду отравились 17 малышей - РИА Новости, 13.07.2023
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04:19 13.07.2023 (обновлено: 04:23 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/otravlenie-1883876788.html
В приамурском детском саду отравились 17 малышей
В приамурском детском саду отравились 17 малышей - РИА Новости, 13.07.2023
В приамурском детском саду отравились 17 малышей
Семнадцать детей отравились в детском саду "Золотая рыбка" в Прогрессе Амурской области, деятельность учреждения приостановлена по решению суда на 60 суток,... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T04:19
2023-07-13T04:23
амурская область
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Семнадцать детей отравились в детском саду "Золотая рыбка" в Прогрессе Амурской области, деятельность учреждения приостановлена по решению суда на 60 суток, сообщает УФССП Приамурья. "Судебные приставы приостановили на два месяца деятельность детсада, в котором отравились 17 малышей", - говорится в сообщении. Нарушения санитарного законодательства в детском саду выявили специалисты Роспотребнадзора. В частности, там не было нужных чистящих средств, отсутствовали москитные сетки, не соблюдались требования к дезинфекции игрушек и другое. "Материалы дела направили в суд, который признал МДОБУ Детский сад № 16 "Золотая рыбка" виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 60 суток", - уточнили в ведомстве. Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Заведующую учреждения ознакомили с документом, предупредили об ответственности. Проверив все помещения садика, судебные приставы опечатали учреждение.
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амурская область, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Амурская область, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В приамурском детском саду отравились 17 малышей

В приамурском детском саду отравились 17 малышей, судебные приставы опечатали здание

© Telegram-канал УФССП России по Амурской областиСудебные приставы опечатывают детский садик, в котором отравились 17 малышей
Судебные приставы опечатывают детский садик, в котором отравились 17 малышей
© Telegram-канал УФССП России по Амурской области
Судебные приставы опечатывают детский садик, в котором отравились 17 малышей. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Семнадцать детей отравились в детском саду "Золотая рыбка" в Прогрессе Амурской области, деятельность учреждения приостановлена по решению суда на 60 суток, сообщает УФССП Приамурья.
«
"Судебные приставы приостановили на два месяца деятельность детсада, в котором отравились 17 малышей", - говорится в сообщении.
Нарушения санитарного законодательства в детском саду выявили специалисты Роспотребнадзора. В частности, там не было нужных чистящих средств, отсутствовали москитные сетки, не соблюдались требования к дезинфекции игрушек и другое.
"Материалы дела направили в суд, который признал МДОБУ Детский сад № 16 "Золотая рыбка" виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.6.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 60 суток", - уточнили в ведомстве.
Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Заведующую учреждения ознакомили с документом, предупредили об ответственности. Проверив все помещения садика, судебные приставы опечатали учреждение.
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