https://ria.ru/20230912/otravlenie-1895899239.html

В тувинской школе у 45 человек выявили кишечную инфекцию

В тувинской школе у 45 человек выявили кишечную инфекцию - РИА Новости, 12.09.2023

В тувинской школе у 45 человек выявили кишечную инфекцию

Симптомы кишечной инфекции зафиксированы у 42 учеников школы №18 в Кызыле и трех взрослых, сообщает Минздрав Тувы в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T17:21

2023-09-12T17:21

2023-09-12T17:21

происшествия

кызыл

владислав ховалыг

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 12 сен – РИА Новости. Симптомы кишечной инфекции зафиксированы у 42 учеников школы №18 в Кызыле и трех взрослых, сообщает Минздрав Тувы в Telegram-канале. "Пострадавшие в школе №18 Кызыла находятся под наблюдением врачей. Всего с 11 по 12 сентября с симптомами острой кишечной инфекции зафиксировано 45 обращений, из них 42 ребенка", - говорится в сообщении. По информации главы региона Владислава Ховалыга, пятерых учащихся этой школы и одного взрослого врачи госпитализировали. Он также сообщил, что у работников столовой взяты анализы, исследуют образцы пищи, которую ели школьники. Сам пищеблок закрыт до установления всех причин. По поручению главы, проверяют всех поставщиков горячего питания в образовательные учреждения. Ранее минздрав сообщил о четырех госпитализированных детях с предварительным диагнозом - острая кишечная инфекция, гастроэнтерит. Из них в состоянии средней тяжести трое человек, тяжелой - один ребенок.

https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html

кызыл

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кызыл, владислав ховалыг, республика тыва