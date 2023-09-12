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В тувинской школе у 45 человек выявили кишечную инфекцию - РИА Новости, 12.09.2023
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17:21 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/otravlenie-1895899239.html
В тувинской школе у 45 человек выявили кишечную инфекцию
В тувинской школе у 45 человек выявили кишечную инфекцию - РИА Новости, 12.09.2023
В тувинской школе у 45 человек выявили кишечную инфекцию
Симптомы кишечной инфекции зафиксированы у 42 учеников школы №18 в Кызыле и трех взрослых, сообщает Минздрав Тувы в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:21
2023-09-12T17:21
происшествия
кызыл
владислав ховалыг
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 12 сен – РИА Новости. Симптомы кишечной инфекции зафиксированы у 42 учеников школы №18 в Кызыле и трех взрослых, сообщает Минздрав Тувы в Telegram-канале. "Пострадавшие в школе №18 Кызыла находятся под наблюдением врачей. Всего с 11 по 12 сентября с симптомами острой кишечной инфекции зафиксировано 45 обращений, из них 42 ребенка", - говорится в сообщении. По информации главы региона Владислава Ховалыга, пятерых учащихся этой школы и одного взрослого врачи госпитализировали. Он также сообщил, что у работников столовой взяты анализы, исследуют образцы пищи, которую ели школьники. Сам пищеблок закрыт до установления всех причин. По поручению главы, проверяют всех поставщиков горячего питания в образовательные учреждения. Ранее минздрав сообщил о четырех госпитализированных детях с предварительным диагнозом - острая кишечная инфекция, гастроэнтерит. Из них в состоянии средней тяжести трое человек, тяжелой - один ребенок.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
кызыл
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происшествия, кызыл, владислав ховалыг, республика тыва
Происшествия, Кызыл, Владислав Ховалыг, Республика Тыва
В тувинской школе у 45 человек выявили кишечную инфекцию

В школе №18 Кызыла 42 ребенка и трое взрослых заболели кишечной инфекцией

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КРАСНОЯРСК, 12 сен – РИА Новости. Симптомы кишечной инфекции зафиксированы у 42 учеников школы №18 в Кызыле и трех взрослых, сообщает Минздрав Тувы в Telegram-канале.
«
"Пострадавшие в школе №18 Кызыла находятся под наблюдением врачей. Всего с 11 по 12 сентября с симптомами острой кишечной инфекции зафиксировано 45 обращений, из них 42 ребенка", - говорится в сообщении.
По информации главы региона Владислава Ховалыга, пятерых учащихся этой школы и одного взрослого врачи госпитализировали. Он также сообщил, что у работников столовой взяты анализы, исследуют образцы пищи, которую ели школьники. Сам пищеблок закрыт до установления всех причин. По поручению главы, проверяют всех поставщиков горячего питания в образовательные учреждения.
Ранее минздрав сообщил о четырех госпитализированных детях с предварительным диагнозом - острая кишечная инфекция, гастроэнтерит. Из них в состоянии средней тяжести трое человек, тяжелой - один ребенок.
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