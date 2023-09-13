https://ria.ru/20230913/infektsiya-1895994024.html

В Хабаровском крае завели дело после вспышки кишечной инфекции в школе

В Хабаровском крае завели дело после вспышки кишечной инфекции в школе - РИА Новости, 13.09.2023

В Хабаровском крае завели дело после вспышки кишечной инфекции в школе

Дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил завели после массовой вспышки кишечной инфекции в начальной школе Хабаровского края, сообщает СУСК по... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T04:46

2023-09-13T04:46

2023-09-13T04:46

происшествия

хабаровский край

амурский район

амурск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ХАБАРОВСК, 13 сен - РИА Новости. Дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил завели после массовой вспышки кишечной инфекции в начальной школе Хабаровского края, сообщает СУСК по региону. Ранее Роспотребнадзор региона сообщил, что вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в начальной школе поселка Эльбан в Амурском районе, пищеблок закрыли, восемь детей госпитализировали. Кроме того, у заболевших детей и четверых сотрудников пищеблока школы было выявлено РНК норовируса. Работники пищеблока - носители норовируса были отстранены от работы. "Следственным отделом по городу Амурск по материалам Амурского городского прокурора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", - информирует СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО. Как уточняет следственное управление, при оказании услуги по общественному питанию детей в МБОУ НОШ № 1 с 7 по 8 сентября не были соблюдены требования к качеству продуктов питания. В результате это привело к острому отравлению не менее 21 ребенка.

https://ria.ru/20230912/otravlenie-1895899239.html

https://ria.ru/20230909/infektsiya-1895212738.html

хабаровский край

амурский район

амурск

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происшествия, хабаровский край, амурский район, амурск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)