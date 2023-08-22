https://ria.ru/20230822/infektsiya-1891564522.html

Из челябинского лагеря госпитализировали 11 детей с кишечной инфекцией

Из челябинского лагеря госпитализировали 11 детей с кишечной инфекцией - РИА Новости, 22.08.2023

Из челябинского лагеря госпитализировали 11 детей с кишечной инфекцией

Число детей, госпитализированных в медучреждения из оздоровительного комплекса "Уральская березка" в Челябинске с признаками кишечной инфекции, увеличилось до... РИА Новости, 22.08.2023

2023-08-22T17:31

2023-08-22T17:31

2023-08-22T17:31

происшествия

здоровье - общество

челябинск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 авг – РИА Новости. Число детей, госпитализированных в медучреждения из оздоровительного комплекса "Уральская березка" в Челябинске с признаками кишечной инфекции, увеличилось до 11, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Минздрава региона. Как сообщало Управление Роспотребнадзора по региону, Управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование причин возникновения групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей детского оздоровительного комплекса "Уральская березка" в Челябинске. При поступлении информации о случаях острой кишечной инфекции у 5 детей, отдыхающих в "Уральской березке", специалистами Управления начаты санитарно-противоэпидемические мероприятия. "В медицинские учреждения Челябинска госпитализировано 11 детей с признаками воспалительного заболевания желудка и тонкой кишки. Состояние всех госпитализированных стабильно", - говорится в сообщении. Все находятся под медицинским наблюдением и получают необходимое лечение, уточняет Минздрав.

https://ria.ru/20230814/infektsiya-1890023026.html

https://ria.ru/20230728/infektsiya-1886748472.html

челябинск

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происшествия, здоровье - общество, челябинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)