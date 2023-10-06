https://ria.ru/20231006/deti-1900858361.html

В Карачаево-Черкесии более сотни детей отравились водопроводной водой

В Карачаево-Черкесии более сотни детей отравились водопроводной водой - РИА Новости, 06.10.2023

В Карачаево-Черкесии более сотни детей отравились водопроводной водой

Более 150 человек, среди которых 126 детей, отравились водопроводной водой в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии из-за изношенного водопровода, куда... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T09:28

2023-10-06T09:28

2023-10-06T09:28

происшествия

жкх

усть-джегутинский район

усть-джегута

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дети

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Более 150 человек, среди которых 126 детей, отравились водопроводной водой в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии из-за изношенного водопровода, куда могли попасть фекальные стоки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора. Массовое отравление произошло еще в начале сентября в четырех населенных пунктах Усть-Джегутинского района, всем людям поставили диагноз "острая кишечная инфекция". Очаги заболевания были территориально разрозненны. "Инфицирование водопроводной воды, вероятно, произошло по залповому типу (одномоментно) в ходе систематических аварийных ситуаций (30 августа и 2 сентября) на водоводе и внутригородских сетях с прекращением подачи воды на отдельных улицах города длительностью до 8 часов. По причине высокой изношенности водопроводных сетей (до 80%) и использования разнородных материалов (металл, пластик) возникла недостаточная герметичность стыков участков водоводов и наличие очагов коррозии. При опустении водопроводной трубы произошел подсос грунтовых вод, насыщенных фекальными стоками. В настоящее время 80% г. Усть-Джегута использует для сбора канализационных стоков выгребные ямы поглотительного типа, содержимое которых фильтруется в почву", - говорится в сообщении. По мнению ведомства, начатая в КЧР в последние годы реконструкция водопроводной системы займет значительное время, поэтому люди "в собственных интересах должны соблюдать культуру водопользования и водоотведения". "При неустойчивом качестве водопроводной воды следует использовать воду гарантированного качества: бутилированную или кипяченую. В населенных пунктах, не имеющих централизованной канализации, население не должно допускать поступление фекальных стоков в грунтовые воды", - отмечает управление Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20230917/khlor-1896808726.html

https://ria.ru/20230911/eda-1895671418.html

усть-джегутинский район

усть-джегута

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происшествия, жкх, усть-джегутинский район, усть-джегута, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дети