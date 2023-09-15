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В школе на Чукотке произошла вспышка кишечной инфекции - РИА Новости, 15.09.2023
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09:28 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/shkola-1896456891.html
В школе на Чукотке произошла вспышка кишечной инфекции
В школе на Чукотке произошла вспышка кишечной инфекции - РИА Новости, 15.09.2023
В школе на Чукотке произошла вспышка кишечной инфекции
Вспышка кишечной инфекции произошла в школе поселка Эгвекинот на Чукотке, заболели 24 ребенка, сообщает администрация городского округа Эгвекинот. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T09:28
2023-09-15T09:28
происшествия
эгвекинот
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Вспышка кишечной инфекции произошла в школе поселка Эгвекинот на Чукотке, заболели 24 ребенка, сообщает администрация городского округа Эгвекинот. "В средней общеобразовательной школе поселка Эгвекинот начались карантинные мероприятия из-за вспышки кишечной инфекции. Ученики перешли на дистанционное обучение. Зафиксировано 24 случая заболевания у школьников разных возрастов. В основном у детей оно проходит в лёгкой форме, средняя степень тяжести зарегистрирована у трёх ребят", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по результатам анализов, причиной вспышки стала норовирусная инфекция. Дополнительно взято большое число проб.
https://ria.ru/20230912/infektsiya-1895866585.html
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происшествия, эгвекинот, чукотка
Происшествия, Эгвекинот, Чукотка
В школе на Чукотке произошла вспышка кишечной инфекции

В школе на Чукотке произошла вспышка кишечной инфекции, пострадали 24 ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Вспышка кишечной инфекции произошла в школе поселка Эгвекинот на Чукотке, заболели 24 ребенка, сообщает администрация городского округа Эгвекинот.
"В средней общеобразовательной школе поселка Эгвекинот начались карантинные мероприятия из-за вспышки кишечной инфекции. Ученики перешли на дистанционное обучение. Зафиксировано 24 случая заболевания у школьников разных возрастов. В основном у детей оно проходит в лёгкой форме, средняя степень тяжести зарегистрирована у трёх ребят", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по результатам анализов, причиной вспышки стала норовирусная инфекция. Дополнительно взято большое число проб.
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ПроисшествияЭгвекинотЧукотка
 
 
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