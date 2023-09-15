https://ria.ru/20230915/shkola-1896456891.html

В школе на Чукотке произошла вспышка кишечной инфекции

В школе на Чукотке произошла вспышка кишечной инфекции - РИА Новости, 15.09.2023

В школе на Чукотке произошла вспышка кишечной инфекции

Вспышка кишечной инфекции произошла в школе поселка Эгвекинот на Чукотке, заболели 24 ребенка, сообщает администрация городского округа Эгвекинот. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T09:28

2023-09-15T09:28

2023-09-15T09:28

происшествия

эгвекинот

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 15 сен – РИА Новости. Вспышка кишечной инфекции произошла в школе поселка Эгвекинот на Чукотке, заболели 24 ребенка, сообщает администрация городского округа Эгвекинот. "В средней общеобразовательной школе поселка Эгвекинот начались карантинные мероприятия из-за вспышки кишечной инфекции. Ученики перешли на дистанционное обучение. Зафиксировано 24 случая заболевания у школьников разных возрастов. В основном у детей оно проходит в лёгкой форме, средняя степень тяжести зарегистрирована у трёх ребят", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по результатам анализов, причиной вспышки стала норовирусная инфекция. Дополнительно взято большое число проб.

https://ria.ru/20230912/infektsiya-1895866585.html

эгвекинот

чукотка

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, эгвекинот, чукотка