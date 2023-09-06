https://ria.ru/20230906/sotrudniki-1894537917.html

В Бурятии у работников лагеря, где заболели дети, были поддельные документы

В Бурятии у работников лагеря, где заболели дети, были поддельные документы - РИА Новости, 06.09.2023

В Бурятии у работников лагеря, где заболели дети, были поддельные документы

Сотрудники лагеря "Байкальский Бор" в Бурятии, где дети заболели норовирусом, работали по поддельным документам о прохождении медосмотра, также выявлены грубые... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:59

2023-09-06T14:59

2023-09-06T15:01

происшествия

прибайкальский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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УЛАН-УДЭ, 6 сен – РИА Новости. Сотрудники лагеря "Байкальский Бор" в Бурятии, где дети заболели норовирусом, работали по поддельным документам о прохождении медосмотра, также выявлены грубые нарушения СанПиНа, сообщила пресс-службы управления Роспотребнадзора по республике. Случаи кишечной инфекции были обнаружены в детском лагере 23 августа, среди заболевших - 26 детей. Причиной стал норовирус. "Управлением Роспотребнадзора по республике Бурятия в ходе проведения эпидемиологического расследования в связи с регистрацией 29 случаев норовирусной инфекции в детском санаторно-оздоровительном лагере "Байкальский Бор" (село Ярцы Прибайкальского района республики Бурятия) выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части нарушения условий хранения пищевой продукции, отсутствия производственного контроля и условий для соблюдения правил личной гигиены детей на пищеблоке, установлены факты подделки документов о прохождении периодического медицинского осмотра и о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников пищеблока", - говорится в сообщении. Также отмечается, что медработники лагеря своевременно не сообщили о случаях острой кишечной инфекции среди детей и персонала лагеря, не изолировали больных, в спальных комнатах отсутствовали приборы по обеззараживанию воздуха. Лагерь закрыт на 90 суток.

https://ria.ru/20230906/infektsiya-1894535150.html

https://ria.ru/20230904/kongo-1894022677.html

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происшествия, прибайкальский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество