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В Бурятии у работников лагеря, где заболели дети, были поддельные документы - РИА Новости, 06.09.2023
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14:59 06.09.2023 (обновлено: 15:01 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/sotrudniki-1894537917.html
В Бурятии у работников лагеря, где заболели дети, были поддельные документы
В Бурятии у работников лагеря, где заболели дети, были поддельные документы - РИА Новости, 06.09.2023
В Бурятии у работников лагеря, где заболели дети, были поддельные документы
Сотрудники лагеря "Байкальский Бор" в Бурятии, где дети заболели норовирусом, работали по поддельным документам о прохождении медосмотра, также выявлены грубые... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:59
2023-09-06T15:01
происшествия
прибайкальский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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УЛАН-УДЭ, 6 сен – РИА Новости. Сотрудники лагеря "Байкальский Бор" в Бурятии, где дети заболели норовирусом, работали по поддельным документам о прохождении медосмотра, также выявлены грубые нарушения СанПиНа, сообщила пресс-службы управления Роспотребнадзора по республике. Случаи кишечной инфекции были обнаружены в детском лагере 23 августа, среди заболевших - 26 детей. Причиной стал норовирус. "Управлением Роспотребнадзора по республике Бурятия в ходе проведения эпидемиологического расследования в связи с регистрацией 29 случаев норовирусной инфекции в детском санаторно-оздоровительном лагере "Байкальский Бор" (село Ярцы Прибайкальского района республики Бурятия) выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части нарушения условий хранения пищевой продукции, отсутствия производственного контроля и условий для соблюдения правил личной гигиены детей на пищеблоке, установлены факты подделки документов о прохождении периодического медицинского осмотра и о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников пищеблока", - говорится в сообщении. Также отмечается, что медработники лагеря своевременно не сообщили о случаях острой кишечной инфекции среди детей и персонала лагеря, не изолировали больных, в спальных комнатах отсутствовали приборы по обеззараживанию воздуха. Лагерь закрыт на 90 суток.
https://ria.ru/20230906/infektsiya-1894535150.html
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происшествия, прибайкальский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Происшествия, Прибайкальский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
В Бурятии у работников лагеря, где заболели дети, были поддельные документы

Сотрудники лагеря Бурятии, где заболели дети, работали по поддельным документам

© Фото : Роспотребнадзор Нижегородская область/TelegramСотрудница Управления Роспотребнадзора
Сотрудница Управления Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Роспотребнадзор Нижегородская область/Telegram
Сотрудница Управления Роспотребнадзора. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 6 сен – РИА Новости. Сотрудники лагеря "Байкальский Бор" в Бурятии, где дети заболели норовирусом, работали по поддельным документам о прохождении медосмотра, также выявлены грубые нарушения СанПиНа, сообщила пресс-службы управления Роспотребнадзора по республике.
Случаи кишечной инфекции были обнаружены в детском лагере 23 августа, среди заболевших - 26 детей. Причиной стал норовирус.
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"Управлением Роспотребнадзора по республике Бурятия в ходе проведения эпидемиологического расследования в связи с регистрацией 29 случаев норовирусной инфекции в детском санаторно-оздоровительном лагере "Байкальский Бор" (село Ярцы Прибайкальского района республики Бурятия) выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в части нарушения условий хранения пищевой продукции, отсутствия производственного контроля и условий для соблюдения правил личной гигиены детей на пищеблоке, установлены факты подделки документов о прохождении периодического медицинского осмотра и о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников пищеблока", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что медработники лагеря своевременно не сообщили о случаях острой кишечной инфекции среди детей и персонала лагеря, не изолировали больных, в спальных комнатах отсутствовали приборы по обеззараживанию воздуха.
Лагерь закрыт на 90 суток.
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ПроисшествияПрибайкальский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - Общество
 
 
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