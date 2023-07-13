https://ria.ru/20230713/infektsiya-1883907253.html

Вспышку острой кишечной инфекции в Орске локализовали

Вспышку острой кишечной инфекции в Орске локализовали - РИА Новости, 13.07.2023

Вспышку острой кишечной инфекции в Орске локализовали

Вспышка острой кишечной инфекции в Оренбургском Орске, где йогуртом отравились 36 детей, локализована, отравление было вызвано грубым нарушением... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T10:46

2023-07-13T10:46

2023-07-13T10:59

происшествия

орск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекции в Оренбургском Орске, где йогуртом отравились 36 детей, локализована, отравление было вызвано грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил - хранение и транспортировка продукции при температуре выше плюс 40 градусов, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области."Эпидемическая ситуация возникла из-за грубого нарушения санитарно-эпидемиологических правил (хранение и транспортировка продукции при температуре выше плюс 40 градусов). Вспышка заболевания локализована. Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области составлен протокол о приостановке деятельности предприятия, запрете выпуска и реализации молочной продукции", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в биоматериале от заболевших детей, а также в йогурте, произведенном на Новотроицком молокозаводе, был обнаружен стафилококковый энтеротоксин А, результат подтвержден Оболенским ФБУН "Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии" Роспотребнадзора.В результате мероприятий, проведенных специалистами Роспотребнадзора, установить причину заболевания детей в ряде детских садов Орска удалось в течение суток, подчеркнули в управлении."Поставки всей продукции с предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается и находится на строгом контроле службы", - заключили в ведомстве.Ранее областной минздрав сообщал, что у детей, посещавших несколько детских садов Орска, наблюдается рвота. Пострадавших осматривают инфекционисты. В городе усилили работу медслужбы, приготовили койки для возможной госпитализации детей. На место выехала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, чтобы провести оперативное совещание по анализу ситуации. Проверкой занялись прокуратура, СКР и управление Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20230706/yazva-1882546819.html

https://ria.ru/20230707/ozon-1882743137.html

орск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, орск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)