https://ria.ru/20230713/infektsiya-1883907253.html
Вспышку острой кишечной инфекции в Орске локализовали
Вспышку острой кишечной инфекции в Орске локализовали - РИА Новости, 13.07.2023
Вспышку острой кишечной инфекции в Орске локализовали
Вспышка острой кишечной инфекции в Оренбургском Орске, где йогуртом отравились 36 детей, локализована, отравление было вызвано грубым нарушением... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T10:46
2023-07-13T10:46
2023-07-13T10:59
происшествия
орск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекции в Оренбургском Орске, где йогуртом отравились 36 детей, локализована, отравление было вызвано грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил - хранение и транспортировка продукции при температуре выше плюс 40 градусов, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области."Эпидемическая ситуация возникла из-за грубого нарушения санитарно-эпидемиологических правил (хранение и транспортировка продукции при температуре выше плюс 40 градусов). Вспышка заболевания локализована. Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области составлен протокол о приостановке деятельности предприятия, запрете выпуска и реализации молочной продукции", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в биоматериале от заболевших детей, а также в йогурте, произведенном на Новотроицком молокозаводе, был обнаружен стафилококковый энтеротоксин А, результат подтвержден Оболенским ФБУН "Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии" Роспотребнадзора.В результате мероприятий, проведенных специалистами Роспотребнадзора, установить причину заболевания детей в ряде детских садов Орска удалось в течение суток, подчеркнули в управлении."Поставки всей продукции с предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается и находится на строгом контроле службы", - заключили в ведомстве.Ранее областной минздрав сообщал, что у детей, посещавших несколько детских садов Орска, наблюдается рвота. Пострадавших осматривают инфекционисты. В городе усилили работу медслужбы, приготовили койки для возможной госпитализации детей. На место выехала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, чтобы провести оперативное совещание по анализу ситуации. Проверкой занялись прокуратура, СКР и управление Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20230706/yazva-1882546819.html
https://ria.ru/20230707/ozon-1882743137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Орск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Вспышку острой кишечной инфекции в Орске локализовали
Вспышку острой кишечной инфекции в Орске, где отравились 36 детей, локализовали
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Вспышка острой кишечной инфекции в Оренбургском Орске, где йогуртом отравились 36 детей, локализована, отравление было вызвано грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил - хранение и транспортировка продукции при температуре выше плюс 40 градусов, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области
.
"Эпидемическая ситуация возникла из-за грубого нарушения санитарно-эпидемиологических правил (хранение и транспортировка продукции при температуре выше плюс 40 градусов). Вспышка заболевания локализована. Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области составлен протокол о приостановке деятельности предприятия, запрете выпуска и реализации молочной продукции", - говорится в сообщении.
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В ведомстве добавили, что в биоматериале от заболевших детей, а также в йогурте, произведенном на Новотроицком молокозаводе, был обнаружен стафилококковый энтеротоксин А, результат подтвержден Оболенским ФБУН "Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии" Роспотребнадзора.
В результате мероприятий, проведенных специалистами Роспотребнадзора, установить причину заболевания детей в ряде детских садов Орска удалось в течение суток, подчеркнули в управлении.
"Поставки всей продукции с предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается и находится на строгом контроле службы", - заключили в ведомстве.
Ранее областной минздрав сообщал, что у детей, посещавших несколько детских садов Орска, наблюдается рвота. Пострадавших осматривают инфекционисты. В городе усилили работу медслужбы, приготовили койки для возможной госпитализации детей. На место выехала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, чтобы провести оперативное совещание по анализу ситуации. Проверкой занялись прокуратура, СКР и управление Роспотребнадзора.
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