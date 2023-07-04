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В лагере в Приамурье отравились 115 человек - РИА Новости, 04.07.2023
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08:57 04.07.2023
https://ria.ru/20230704/otravlenie-1882057914.html
В лагере в Приамурье отравились 115 человек
В лагере в Приамурье отравились 115 человек - РИА Новости, 04.07.2023
В лагере в Приамурье отравились 115 человек
Роспотребнадзор сообщил о 115 отравившихся в лагере "Белые горы" в Приамурье, четыре человека к утру вторника остаются в больнице, сообщает региональный... РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T08:57
2023-07-04T08:57
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июл – РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о 115 отравившихся в лагере "Белые горы" в Приамурье, четыре человека к утру вторника остаются в больнице, сообщает региональный Роспотребнадзор. Ранее прокуратура региона информировала о 70 детях, которые отравились, потом их число, по информации Роспотребнадзора, выросло до 86. "Общее количество пострадавших в лагере (с 28 июня по 1 июля) - 115 человек, из них 110 детей, двое взрослых (вожатые) и три носителя вируса. На 10 часов 4 июля на лечении в стационарах области остается четверо пострадавших (трое детей и один вожатый) из 21, поступивших ранее. Остальные дети выписаны и находятся дома под наблюдением врачей", - говорится в сообщении. Причиной групповой заболеваемости стал персонал пищеблока, где были носители норовируса, также возбудитель выявлен в суточных пробах готовых блюд и в материале от пострадавших детей. Двадцать девятого июня региональный Роспотребнадзор временно приостановил деятельность лагеря. Третьего июля Бурейским районным судом оздоровительный лагерь "Белые горы" признан виновным в совершении административного правонарушения, его деятельность приостановили на 60 суток. Эпидемиологическое расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело.
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), амурская область
Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Амурская область
В лагере в Приамурье отравились 115 человек

Роспотребнадзор сообщил о 115 отравившихся в лагере "Белые горы" в Приамурье

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июл – РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил о 115 отравившихся в лагере "Белые горы" в Приамурье, четыре человека к утру вторника остаются в больнице, сообщает региональный Роспотребнадзор.
Ранее прокуратура региона информировала о 70 детях, которые отравились, потом их число, по информации Роспотребнадзора, выросло до 86.
"Общее количество пострадавших в лагере (с 28 июня по 1 июля) - 115 человек, из них 110 детей, двое взрослых (вожатые) и три носителя вируса. На 10 часов 4 июля на лечении в стационарах области остается четверо пострадавших (трое детей и один вожатый) из 21, поступивших ранее. Остальные дети выписаны и находятся дома под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Причиной групповой заболеваемости стал персонал пищеблока, где были носители норовируса, также возбудитель выявлен в суточных пробах готовых блюд и в материале от пострадавших детей. Двадцать девятого июня региональный Роспотребнадзор временно приостановил деятельность лагеря. Третьего июля Бурейским районным судом оздоровительный лагерь "Белые горы" признан виновным в совершении административного правонарушения, его деятельность приостановили на 60 суток. Эпидемиологическое расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело.
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ПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Амурская область
 
 
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