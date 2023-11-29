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В кировском Минздраве рассказали о состоянии госпитализированных школьников - РИА Новости, 29.11.2023
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09:26 29.11.2023 (обновлено: 09:27 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/otravlenie-1912543401.html
В кировском Минздраве рассказали о состоянии госпитализированных школьников
В кировском Минздраве рассказали о состоянии госпитализированных школьников - РИА Новости, 29.11.2023
В кировском Минздраве рассказали о состоянии госпитализированных школьников
Состояние 16 учеников одной из районных школ, госпитализированных с пищевым отравлением в Кировской области, удовлетворительное, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T09:26
2023-11-29T09:27
происшествия
малмыжский район
россия
кировская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Состояние 16 учеников одной из районных школ, госпитализированных с пищевым отравлением в Кировской области, удовлетворительное, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения. "В Малмыжскую центральную районную больницу с признаками пищевого отравления обратилось 22 ребенка, 16 госпитализированы. На утро состояние всех детей удовлетворительное, жалоб нет", - сообщили агентству в минздраве Кировской области. Собеседница агентства добавила, что сейчас проводятся бактериологические исследования, о причинах происшествия сообщит региональное управление Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что 28 ноября несколько учеников одной из школ села Калинино Малмыжского района были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Следственное управление СК РФ по Кировской области проводит доследственную проверку, в рамках которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По данным прокуратуры региона, дети почувствовали недомогание и признаки отравления после приёма пищи в школьной столовой. Ведомство проводит проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
малмыжский район
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происшествия, малмыжский район, россия, кировская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Малмыжский район, Россия, Кировская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В кировском Минздраве рассказали о состоянии госпитализированных школьников

В кировском Минздраве рассказали о состоянии отравившихся в школе детей

© iStock.com / sudok1Капельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / sudok1
Капельница. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Состояние 16 учеников одной из районных школ, госпитализированных с пищевым отравлением в Кировской области, удовлетворительное, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
«
"В Малмыжскую центральную районную больницу с признаками пищевого отравления обратилось 22 ребенка, 16 госпитализированы. На утро состояние всех детей удовлетворительное, жалоб нет", - сообщили агентству в минздраве Кировской области.
Собеседница агентства добавила, что сейчас проводятся бактериологические исследования, о причинах происшествия сообщит региональное управление Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что 28 ноября несколько учеников одной из школ села Калинино Малмыжского района были госпитализированы с признаками пищевого отравления. Следственное управление СК РФ по Кировской области проводит доследственную проверку, в рамках которой устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По данным прокуратуры региона, дети почувствовали недомогание и признаки отравления после приёма пищи в школьной столовой. Ведомство проводит проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
 
ПроисшествияМалмыжский районРоссияКировская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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