https://ria.ru/20230908/infektsiya-1895033721.html

В петербургской школе выявили 56 случаев кишечной инфекции

В петербургской школе выявили 56 случаев кишечной инфекции - РИА Новости, 08.09.2023

В петербургской школе выявили 56 случаев кишечной инфекции

У 56 учеников, учителей и сотрудников комбината питания школы №608 в Кировском районе Санкт-Петербурга выявлена кишечная инфекция, учебный процесс... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-08T16:19

2023-09-08T16:19

2023-09-08T16:23

происшествия

кировский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен – РИА Новости. У 56 учеников, учителей и сотрудников комбината питания школы №608 в Кировском районе Санкт-Петербурга выявлена кишечная инфекция, учебный процесс приостановлен, сообщило городское управление Роспотребнадзора. Как информировало ведомство накануне, в школе №608 в Кировском районе было выявлено 17 случаев острой кишечной инфекции среди сотрудников и учащихся. Городской комитет по здравоохранению сообщал, что в четырех инфекционных стационарах города находятся 17 детей, в том числе трое – в реанимации. По факту госпитализации детей возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщал городской главк СК РФ. "На 8 сентября… зарегистрировано 56 случаев кишечной инфекции среди учителей, учащихся ГБОУ СОШ №608 и сотрудников АО "Комбинат питания "Кировский". В стационарах города остается 25 человек, в том числе 22 ребенка… Управлением с 7 сентября… приостановлен учебный процесс", - говорится в сообщении. Как уточняют в городском управлении Роспотребнадзора, согласно результатам лабораторных исследований, у 13 заболевших детей обнаружена сальмонелла. При этом в школе выявлены нарушения санитарных норм - отсутствие условий "для соблюдения учащимися и сотрудниками правил личной гигиены" и наличие "синантропных насекомых", к которым относятся, в частности, тараканы. На школьном пищеблоке оказались нарушены правила хранения пищевых продуктов, технология приготовления блюд, а также правила проведения дезинфекции и требования о прохождении сотрудниками предварительных и периодических медицинских осмотров.

https://ria.ru/20230906/infektsiya-1894535150.html

https://ria.ru/20230822/koronavirus-1891539050.html

кировский район

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происшествия, кировский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, россия