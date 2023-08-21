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Число отравившихся шаурмой во Владимире достигло 107 - РИА Новости, 21.08.2023
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14:00 21.08.2023 (обновлено: 14:27 21.08.2023)
https://ria.ru/20230821/otravlenie-1891273032.html
Число отравившихся шаурмой во Владимире достигло 107
Число отравившихся шаурмой во Владимире достигло 107 - РИА Новости, 21.08.2023
Число отравившихся шаурмой во Владимире достигло 107
Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек, включая 23 детей, около половины госпитализированы, сообщил в телеграм-канале губернатор... РИА Новости, 21.08.2023
2023-08-21T14:00
2023-08-21T14:27
владимир
владимирская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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РЯЗАНЬ, 21 авг – РИА Новости. Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек, включая 23 детей, около половины госпитализированы, сообщил в телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.О начале санитарно-эпидемиологического расследования из-за поступления извещений на острую кишечную инфекцию у посетителей пунктов общественного питания во Владимире региональное управление Роспотребнадзора сообщило в четверг. Предварительно, граждане ели шаурму в нескольких разных точках общепита. По данным на субботу, было выявлено 76 случаев обращений за медпомощью. По предварительным результатам лабораторных исследований, пища была заражена сальмонеллой. Областное СУСК возбудило уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности."С 16 августа во Владимире к врачам обратилось с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребенка. Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллёз. Надзорные ведомства выявили и опечатали пять точек в городе, где люди отравились шаурмой. Специалисты пришли к выводу, что причинами отравлений стало некачественное куриное мясо, приобретённое без документов, и антисанитарные условия: на нескольких точках отсутствовали вода либо санузел", - написал Авдеев.Он отметил, что тяжёлых случаев нет, все пациенты идут на поправку.
https://ria.ru/20230707/shaurma-1882795317.html
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владимир, владимирская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Владимир, Владимирская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Число отравившихся шаурмой во Владимире достигло 107

Авдеев: число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 21 авг – РИА Новости. Число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек, включая 23 детей, около половины госпитализированы, сообщил в телеграм-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
О начале санитарно-эпидемиологического расследования из-за поступления извещений на острую кишечную инфекцию у посетителей пунктов общественного питания во Владимире региональное управление Роспотребнадзора сообщило в четверг. Предварительно, граждане ели шаурму в нескольких разных точках общепита. По данным на субботу, было выявлено 76 случаев обращений за медпомощью. По предварительным результатам лабораторных исследований, пища была заражена сальмонеллой. Областное СУСК возбудило уголовное дело об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"С 16 августа во Владимире к врачам обратилось с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребенка. Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллёз. Надзорные ведомства выявили и опечатали пять точек в городе, где люди отравились шаурмой. Специалисты пришли к выводу, что причинами отравлений стало некачественное куриное мясо, приобретённое без документов, и антисанитарные условия: на нескольких точках отсутствовали вода либо санузел", - написал Авдеев.
Он отметил, что тяжёлых случаев нет, все пациенты идут на поправку.
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ВладимирВладимирская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
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